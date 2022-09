Terézváros polgármestere: nagyon nagy pofon előtt állunk, de tűzön-vízen át megvédjük dolgozóinkat

Az elszálló rezsiárakkal, a dráguló fejlesztésekkel és az inflációval is szembe kell néznie a terézvárosi önkormányzatnak, amelynek valamennyi intézményeit és a cégeit is sújtják ezek a kihívások, valamint a fejlesztések is rányomják a bélyeget - mondta a kerület honlapján megjelent interjúban Soproni Tamás polgármester, aki megjegyezte, hogy a hivatal igyekszik tudatosan kezelni a válsághelyzetet, optimalizálja a kiadásait, ugyanakkor tűzön-vízen át megvédi a dolgozóit.