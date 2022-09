Már csak ez hiányzik: az adóemelés miatt is drágul a kakaós csiga

Portfolio 2022. szeptember 18. 12:00

Az infláción, az árfolyam és energiakitettségen felül csupán a népegészségügyi termékadóból (továbbiakban neta) adódóan darabonként bruttó 40-50 forinttal is emelkedhet egyes sütőipari termékek (kakaós csiga, túrós táska) ára - hívta fel a Portfolio figyelmét egy piaci szereplő, aki szerint a drágulás áldozata nemcsak a kenyerek és péksütemények lehetnek, hanem a rendelet alapján egyéb termékek is a neta alá kerülhetnek. Korábban csak a végtermék volt netás, azonban most már az alapanyagok esetében előfordulhat, hogy netával kell számolni. Ugyanakkor lehetnek olyan esetek, hogy csak az alapanyag után kell megfizetni a netát, ezzel szemben akadnak olyan végtermékek, amelyek nincsenek a neta - pl. finom fonott kalács - hatókörében. A versenyhelyzetet az is árnyalja, hogy az import termékek után csak egyszer kell rendezni a netát, míg a hazai gyártóknak az alapanyagokra rakodó neta miatt halmozottan kell adóznia, amelyet várhatóan tovább hárítanak majd a fogyasztóra.