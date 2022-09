A brit védelmi minisztérium naponta teszi közzé a reggeli jelentését a háború fejleményeiről. Friss Twitter-bejegyzésében bejegyzésében azt írja, hogy a lépés célja az ukrán nép moráljának rombolása. A célpontok között van az elektromos és vízi infrastruktúra is.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 September 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/NZPAVSgfAN