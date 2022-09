Segélykiáltás a Dunaferrtől, veszélyben az acélgyár

Portfolio 2022. szeptember 18. 13:33

Az energiaválság és az acélpiaci pangás miatt Európa jelentős acélgyárai után 2022. szeptember 16-án kritikus lépésre kényszerült a Dunaferr is, melynek következményei végzetesek is lehetnek a magyar iparvállalat szempontjából. Az iparág kormányzati megsegítésével lenne esély arra, hogy a vállalat talpra álljon, és továbbra is munkahelyet biztosítson 4500 munkavállalójának, valamint további több tízezer, a társaságcsoport beszállítóinál, alvállalkozóinál, partnereinél dolgozó embernek - szerepel az acélgyártó közleményében.