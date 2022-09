Nem túl jók a kínai gazdaság kilátásai

A múlt heti, pozitív meglepetést okozó kínai makrogazdasági adatok (a kiskereskedelem és az ipari termelés is felülmúlta a várakozásokat) ellenére az elemzők továbbra is pesszimisták a kínai gazdasággal kapcsolatban - írja a CNBC

A UBS lefelé módosította a kínai növekedésre vonatkozó előrejelzését idén és jövőre is. Idén a korábban előrejelzett 3% helyett 2,7%-os éves átlagos növekedést várnak, jövőre 5,4% helyett 4,6%-ot. A kínai kormány hivatalos növekedési célja 5,5%.

Tao Wang, a UBS vezető, Kínával foglalkozó közgazdásza szerint az idei negyedik negyedévben a költségvetési élénkítésnek lehetnek pozitív hatásai, de a koronavírus-helyzet továbbra is hátráltatja majd a növekedést 2023-ba nyúlóan, és az export csökkenése is várható.

A bank közgazdásza szerint a 2023-as előrejelzést arra alapozzák, hogy az ingatlanpiaci zavarok hamarosan enyhülnek, és a koronavírus-szabályok 2023 márciusától enyhülnek.

Mattie Bekink, az Economist Intelligence Corporate Network Kínáért felelős igazgatója azt mondta a lapnak, hogy a koronavírus-szabályok jelentősen rontották a befektetői és vállalati hangulatot, és ez nem fog helyreállni a közeljövőben.

Kínában jelenleg is egyre terjednek a lokális lezárások.

A közgazdászok továbbra is úgy gondolják, hogy a jüan továbbra is gyengülni fog, miután 2020 júliusa óta nem látott mélypontra zuhant. A Goldman Sachs elemzői szerint a jüan gyengülését erősíti a dollár erősödése is, és a következő fontos szint a jegyzésben a 2020 márciusi mélypont, 7,2 lesz.

Címlapkép: Getty Images