Egy hét múlva ingyenes és értékes szakmai tartalom a Portfolio kkv-knak szóló gazdasági fórumán

Szeptember 28-án, jövő hét szerdán rendezzük meg Győrben a Portfolio Nyugat-Magyarországi Gazdasági Fórumát , ahol célunk, hogy a térség kis- és közepes vállalkozásoknak adjunk segítséget a soha nem látott gazdasági kihívásokkal teli időszakban. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ezért biztosítsa még most helyét.

Félnapos ingyenes konferenciánk jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy gyors és aktuális áttekintést adjunk a kis- és közepes vállalatok, gazdasági szervezetek, önkormányzati cégek (projekt) vezetői számára az egyes szakterületek helyzetéről és kilátásairól. A makrogazdasági kitekintés mellett kiemelt hangsúlyt kapnak a hazai kkv-k számára rendelkezésre álló fejlesztési lehetőségek, a vállalatfinanszírozás és a tőkefinanszírozás, valamint a digitalizációban rejlő potenciálról, és a kintlévőségekről is szó lesz.

A részletes program IDE kattintva érhető el.

A RENDEZVÉNY INGYENES, DE REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT.

Rendkívül tartalmas, az energiaválságra fókuszáló előadással készül a fórumra Madár István, a Portfolio vezető elemzője, a mostanában gyakran felbukkanó recessziós kérdést is feszegeti.

Dobos Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium vállalkozásfejlesztésért helyettes államtitkára a hazai kkv-k fejlesztési lehetőségeit mutatja majd be, így szóba kerülhetnek a nemzeti és uniós programok is. A vállalkozások pénzügyi lehetőségeiben rejlő potenciálba pedig a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója, Krisán László, ad személyesen betekintést.

És ez még nem minden, mivel a résztvevők hallhatnak a kkv-k számára rendelkezésre álló tőkefinanszírozási lehetőségekről, amelyet a Hiventures KKV befektetési igazgatója, Láving Gusztáv prezentál. A délután további részében is érdemes velünk maradni, mivel terítékre kerülnek az alsó-ausztriai piaci lehetőségek.

Slavisa Milanovic, az Ecoplus. Invest in Lower Austria befektetési projektmenedzsere a témában német nyelven tart előadást, amelyet vendégeink tolmácsoláson keresztül is követhetnek. Mindezeken túl előadással készül a kintlévőségekről és kifizetetlen számlákról az Intrum képviseletében Üveges Judit, értékesítési igazgató.

Az előadásokat követően a vállalkozások digitális kihívásairól és lehetőségeiről Tamás Szilárd, a Modern Vállalkozások Programjának tanácsadója beszélget majd a kerekasztal beszélgetésben résztvevő szakemberekkel. Akik elfogadták a meghívást:

Jagodics Tamás, ügyvezető igazgató, Cégmenedzser Szoftver Kft.

Lang-Péli Éva , pénzügyi vezérigazgató-helyettes, Rába Járműipari Holding Nyrt.

Varga Gábor , mérnökség vezető, Off-Highway gyáregység, Dana Hungary Kft.

Az ország gazdasági vérkeringésében nagyon fontos szerepet játszanak a nagyvárosok, a vidék gazdasági és innovációs központjai, ezért a Portfolio rendszeresen látogat el ezekbe az erőcentrumokba is gazdasági konferenciasorozata keretében. Célunk idén is változatlan: ezeken a fórumokon is színvonalas, aktuális gazdasági és pénzügyi információkkal segítsük a helyi vállalatokat a megalapozott üzleti döntéshozatalban, ezáltal versenyképességük növelésében. A Kelet-Magyarországi Gazdasági Fórumra még a nyár elején került sor Tiszaújvárosban, a rendezvényről szóló beszámolónk az alábbi cikkben olvasható, a galériában pedig az eseményről készült fotók tekinthetők meg.

Címlapkép forrása: Portfolio/Stiller Ákos