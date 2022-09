Magyarországon nyit gyárat a Tesla egyik amerikai riválisa?

Az Investment Monitor szakportálon megjelent cikk emlékeztet arra, hogy a két vállalat két héttel ezelőtt megjelent bejelentése alapján a német prémium autógyártó és az elektromos járműveket gyártó amerikai start-up vállalat együttműködik egy új közép- és kelet-európai gyár létrehozásában, amely elektromos furgonokat fog gyártani. A portál annak járt utána írásában, hogy milyen érvek szólnak Magyarország, Lengyelország vagy épp Románia mellett, amikor a befektetés helyszínének kiválasztásáról döntenek.

Legacy carmaker Mercedes and electric vehicle start-up are set to collaborate on a new factory in central and eastern Europe to produce electric vans. Investment Monitor examines where the best option is out of Hungary, Poland and Romania. @Rivian