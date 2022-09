A piaci döbbenet közepette a Fed ma bevihet egy még nagyobb ütést

Jerome Powell amerikai jegybankelnök augusztus végi beszéde és az augusztusi, meglepő amerikai inflációs adat után a befektetők rádöbbentek, hogy az infláció elleni harc vége messzebb lehet, mint gondolták. A döbbenet a dollár további erősödése és a kötvényhozamok emelkedésének formájában jelentkezett. Ma jócskán rásegíthet erre a folyamatra a Fed kamatdöntésével és a frissen publikált előrejelzésével, amelyeket magyar idő szerint este 8-kor ismerünk meg.

Az infláció kellemetlen meglepetést okozott

Keserves meglepetést hozott az augusztusi amerikai inflációs adat, a fogyasztói árak az előző havi stagnálás után havi bázison ismét nőttek 0,1%-kal. Az éves áremelkedés mértéke ugyan mérséklődött (8,5%-ról 8,3%-ra), de a vártnál jelentősebb volt, a kedvező júliusi adat után az elemzők markánsabb csökkenésre, 8,1%-os éves inflációra számítottak.

Ennél fontosabb volt viszont, hogy a maginfláció jelentős mértékben nőtt 5,9%-ról 6,3%-ra, ami az inflációs alapfolyamatok erősödésére utal. Az inflációs főmutató csökkenése most önmagában nem is volt annyira jelentékeny, hiszen az olaj világpiaci áresésének hatására az üzemanyagok ára csökkent az Egyesült Államokban, valamint az infláció kínálati okai is a koronavírusból lábadozó ellátási láncok helyreállásával szintén mérséklődni látszanak (ez jól látszik a Freightos konténerár-indexén, amely meredeken esik).

Az inflációs kosárban elsősorban a szolgáltatások, azon belül is a lakbér drágult váratlanul nagy mértékben, ami nagyon kellemetlen jelenségre utal: az Egyesült Államokban a jelek szerint egyre határozottabb az infláció jellegének változása, márpedig a kereslet irányába.

A keresleti infláció pedig a Fedet sokkal jobban aggasztja, mint a kínálati,

hiszen saját eszközeivel a keresleti inflációra tud hatni. (Könnyű ezt megérteni: a kamatok emelésével a Fed a szereplők számára korlátozza a hitelek elérhetőséget, a lakossági fogyasztás és a vállalatok vásárlásai így értelemszerűen csökkennek,miközben a megtakarítások hozamemelkedése szintén pénzt szív ki a fogyasztási termékek piacáról.) A kínálati inflációval ezzel szemben a jegybankok az elsősorban a keresletre ható eszközeikkel jóval tehetetlenebbek (ez volt az egyik fontos oka a nagy jegybankok hezitálásának a koronavírus utáni refláció első szakaszában). Csakhogy mire a kínálati hatások kifutni látszanak, elkezdtek megjelenni a keresleti hatások, és ez legtisztábban eddig az augusztusi inflációs adatban látszik. A Fed tartott ettől, és már az előző hónapban nyíltan kommunikálta, hogy az amerikai gazdaságban végbemenő jelentős bérkiáramlás aggasztó az infláció szempontjából, és ha a béremelkedések árfelhajtó hatása érvényesülni kezd, a jegybank azonnal fel fog lépni.

Nyilván egyetlen hónap alapján lehetetlen megmondani, hogy az infláció valóban szerkezeti átalakuláson esik-e át, és az igazsághoz hozzátartozik, hogy a kedvezőtlen jelekkel párhuzamosan pozitív előjelek is látszanak már az infláció jövőbeli alakulásával kapcsolatban. Az egyik ilyen maga a kínálati faktor, amiről fent írtunk, a másik fontos tényező pedig a fenti grafikonon is látható: a béremelések mértéke lassult, átmenetileg legalábbis. A bérkiáramlás növekedésének várható csökkenését igazolják a felmérések is, amelyek szerint már csak a vállalatok negyede-harmada tervez béremelést rövid távon, készülve egy világgazdasági lassulásra. Harmadszor – és ez összefügg a másik két tényezővel is – az inflációs várakozások csökkennek, és felülről közelítik a Fed 2%-os célszintjét 2 éves időtávon.

Utóbbi is egy kiemelten fontos mutató (hiszen a szereplők jövőbeli magatartását határozza meg), és ebben nagy szerepe volt magának a Fednek is, amely határozott kamatemeléseivel és kommunikációjával a jelek szerint hatékonyan menedzselte a várakozásokat. Összességében viszont nagyon vegyes az inflációs kép, és a következő néhány hónapban derül ki, hogy az árdinamika milyen irányba mozdul el. A Fednek azonban ma este kell mondania valamit, és a helyzet értelmezését nem könnyítik meg a beérkező reálgazdasági adatok sem.

Recesszió vagy nem recesszió?

Ha az inflációs adatok értelmezése nehézkes manapság, a reálgazdasági adatokra ez duplán igaz. Az amerikai közgazdász-társadalom egy része már jópár hónapja vár egy recessziót, ami technikai értelemben meg is érkezett: a gazdaság az első és a második negyedévben is zsugorodott, azaz a tankönyvi definíció szerint recesszióról beszélhetünk. A fogyasztás és a foglalkoztatottság viszont nem csökkent, ezért valójában nagyon furcsa recesszióról beszélhetünk.

Még a pesszimista közgazdászok is úgy gondolják, hogy a gazdaság az első két negyedévben nem volt visszaesésben, és ez a recesszió még nem az, ami majd szerintük elérkezik. Van a szakmának egy olyan része is, akik szerint viszont elkerülhető a visszaesés, a mély recessziót pedig kizártnak tartják. Elképesztően nagy a szórás az előrejelzések között, és ez nyilvánvalóan nem egy ideális helyzet a jegybank számára, akinek a jelenben kell döntést hoznia.

Főleg úgy, hogy valójában mindkét tábor érvelésében nagyon sok a logika.

Érthető azok véleménye, akik szerint a recesszió elkerülhetetlen: a kamatok olyan gyorsan nőnek, mint a ’80-as évek óta egyszer sem, ami rendkívül gyorsan drágítja a hiteleket, és a lakosság egy részét hirtelen kiárazza a hitelpiacról. A fontos kereskedelmi partnerek is szenvednek: a kínai gazdaság saját betegségei, Európa pedig az oroszokkal szembeni gazdasági háború miatt szembesül markáns lassulással, ez nyilvánvalóan kihat az Egyesült Államokra is, az erős dollár exportkorlátozó hatásáról nem is beszélve.

A majdani amerikai recessziót várva jelenleg viszont továbbra is azt látjuk, hogy a foglalkoztatottság szélsebesen bővül. Az augusztusi adat ugyan már lassulást hozott, de ez csak annyit jelent, hogy az erősen túlhevült munkaerőpiac most kevésbé, de még mindig nagyon túlhevült: a korábbi 500 ezres számokhoz képest augusztusban „csak” 350 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, miközben a betöltetlen álláshelyek száma még mindig jócskán meghaladja a munkanélküliekét, a fluktuáció továbbra is szokatlanul magas.

A foglalkoztatottsági adatok fontossága abban rejlik, hogy a feszes munkaerőpiacon a munkavállalók kedvező alkupozíciója felhajtja a béreket (lásd a fenti ábrát), a bértömeg drámai emelkedése pedig kínálati és keresleti oldalról is hozzájárul az inflációs nyomás erősödéséhez. A Fednek így valójában az lenne az érdeke, hogy a gazdasági aktivitás lassuljon, és ezt már nyíltan kommunikálja is a jegybank. A Fed döntéshozói szerint ugyan még megvalósítható a „puha landolás” (amikor gazdasági visszaesés nélkül törik le az inflációt), de az egyre leplezetlenebb jegybanki üzenetek már azt sugallják, hogy a recessziót is bevállalná a Fed, ha ez az ára az inflációs nyomás mérséklésének.

Mit lépnek ma?

Az inflációs és a munkaerőpiaci folyamatokból is az következik, hogy a Fed határozott kamatemelést hajt ma végre. Az emelés minimum 75 bázispontos lesz (ezzel 3,25%-ra nőne a kamatsáv teteje), de az inflációs adatok után a 100 bázispontos emelés sem lenne meglepő. A piaci szereplők döntő többsége egyébként 75 bázispontos emelést árazott a határidős kamatügyletekbe.

A 75 pontos emelés már a harmadik ilyen mértékű emelés lenne egymás után, ennyire határozott emelési tempóra pedig nem volt példa a ’80-as évek nagy inflációjának időszaka óta. Ez már önmagában jelzésértékű, viszont mivel már beépült a várakozásokba, maga az emelés ténye nem biztos, hogy elhozná a kívánt hatást. De mi is lehet pontosan a Fed célja a mai kamatemeléssel? Nyilván a forrásszerzés drágítása, de az infláció elleni harcnak van egy másik fontos eszköze: a dollár árfolyama. A Fednek nincs hivatalos árfolyamcélja, és a jegybank nem is nagyon kommunikál a dollárról manapság, de az nem kérdés, hogy a dollárerősödésnek az Eccles Buildingben nagyon örülnek.

A devizapiacon nagy a csapkodás manapság, és a 75 bázispontos emelés önmagában akár dollárgyengüléshez is vezethet, hiszen már széles körben beárazták azt. A Fed a dollár árfolyamára egy 100 bázispontos kamatemeléssel határozottabban tudna hatni. Nemcsak ez az egyetlen eszköze a Fednek, és azt is ki lehet jelenti, hogy nem is az azonnali kamatemelés a legfőbb fegyvere a jegybanknak, hanem az előretekintő iránymutatás.

A várakozások menedzselése kulcsfontosságú

A dollár-árfolyam közvetlen befolyásolásának is jó eszköze az előretekintő iránymutatás, de azt is fontos elmondani, hogy az infláció elleni harcban a dollár szerepe ugyan fontos, de másodlagos, ugyanis az amerikai gazdaság nem annyira nyitott, mint például az európai gazdaságok, akiket a saját deviza árfolyammozgása sokkal mélyebben érint. Az Egyesült Államokban a kamatpolitikának van elsődleges szerepe, ezen a téren pedig a jegybank úgy tudja a legkomolyabb hatást kifejteni, hogy a jövőre vonatkozóan magasabb kamatokat ígér, mint amit a piaci szereplők várnak.

Az amerikai pénzpiacon Jerome Powell Jackson Hole-i beszéde és az augusztusi inflációs adat után elindult egy átárazódás.

A korábbi 3,5 és 4% közé várt év végi kamatszint-tetőzés ma már 4,5% (lásd a fenti, várakozásokat mutató ábrát). Ez pedig már be is épült az eszközök árazásába azelőtt, hogy a Fed emelte volna a kamatokat: a kétéves államkötvény hozama 4%-ot nyaldossa alulról, ezzel 2007 óta nem látott csúcsra nőtt, és már a 10 éves hozam is 3,5% (azaz a hozamgörbe masszívan inverz). Ez egyben azt is jelenti, hogy a lakossági és vállalati hitelek tovább drágulnak.

A fenti ábrán látszik, hogy a hozamemelkedés a nyári hónapokban megállt, ami azzal magyarázható, hogy a piaci várakozás és a Fed kommunikációja a kamatok várható tetőzéséről összeért. Ezzel szemben a Jackson Hole-i konferencián Jerome Powell azt mondta, hogy a kamatok emelkedése a vártnál tovább tarthat, az augusztusi inflációs adat pedig arról árulkodott, hogy a makacs infláció elleni harc még messze nem a végén jár. Ha a Fed ma egy olyan kamatpályát közöl, amely még a piaci várakozásokat is túlszárnyalja, az a hozamok további emelkedését, a dollár erősödését hozná el – azaz minden olyan eszköz még élesebbé válna, amelyet az inflációs harcban a Fed használ. A jó hír, hogy a jegybank ma nem mismásolhat a kamatkilátásokkal kapcsolatban: a gazdasági és inflációs előrejelzések mellett közzé kell tenniük ugyanis az úgynevezett dot plotot, ami a jegybanki vezetés kamatvárakozásait mutatja.

Mindezt magyar idő szerint ma este 8-kor ismerjük meg, Jerome Powell pedig fél 9-kor kezdi a sajtótájékoztatót. Izgalmas esténk lesz.

Címlapkép: Getty Images