Brit külügy: Putyin bejelentése súlyos eszkaláció, komolyan kell venni a fenyegetést

Keegan úgy fogalmazott, hogy a „nyugati országok számára kezelhetetlenné vált” Vlagyimir Putyin, az orosz elnök bejelentései pedig olyan fenyegetések, melyeket „nagyon komolyan kell venni.”

„Ez nagyon világosan egy eszkaláció és most már az orosz emberek is tudják, hogy be fogják őket sorozni a háborúba” – fogalmazott Keegan.

Hozzátette: az Egyesült Királyság és a NATO ki fog tartani Ukrajna mellett, függetlenül attól, hogy mit jelent be Vlagyimir Putyin.

Oroszország amúgy csak a tartalékosok részleges mozgósítását jelentette be, a sorkatonákét nem.

