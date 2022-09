Jerome Powell: Addig emelünk, amíg az inflációt le nem győzzük - akkor is, ha fájni fog

Portfolio 2022. szeptember 21. 21:17

Az amerikai jegybank ma este 8-kor ismertette szeptemberi kamatdöntését, az előrejelzéseket és a kamatpálya-előrejelzést is. A jegybank a várakozásoknak megfelelően 75 bázisponttal emelte meg az irányadó kamatot, valamint jócskán lefelé módosították a növekedési, kissé felfelé az inflációs előrejelzést. A jegybankárok ma 1%-ponttal magasabb kamatot várnak év végére, mint júniusban, 2023 végén pedig még annál is magasabb lehet a kamat. Ez utóbbi előrejelzés viszont Powell szerint nem sokat ér, hiszen úgyis addig emel a jegybank, ameddig az szükséges, akkor is, ha ezzel visszafogja a gazdaságot.