Magyarország sem menekülhet: a szemünk láttára alakul át itthon is a cigik piaca

A dohánytermékek szálra vetített összesített forgalma négy év alatt alig változott, az idei évben még növekedett is a fogyasztás az előző év adataihoz képest, és mindez elsősorban az új típusú termékek Magyarországra is jellemző erőteljes térhódításával függ össze - erre a megállapításra jutottak kutatók idehaza és erről beszélgettünk a téma két szakértőjével. Joó Tamás egészségügyi közgazdász és Pénzes Melinda megelőző orvostan és népegészségtan szakorvos - akik mindketten a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának adjunktusai - a Portfolio-nak adott interjújukban beszéltek a legújabb dohánypiaci és fogyasztási trendekről, így az Elf barokról, a hevített termékekről és azok népszerűségének okairól, valamint az új típusú termékek adóelőnyéről. Szó volt arról is, hogy a hatóságok miért csak futnak az ipar után, mi lenne a legfontosabb cél a dohányzás visszaszorítása érdekében, és ki mit tehet ezért.

Lassan 4 évvel ezelőtt beszélgettünk a dohánypiacról. Azóta milyen főbb trendek zajlottak, zajlanak Magyarországon?

Joó Tamás: 4 évvel ezzel az egyik kiemelendő piaci folyamat volt, hogy a kézzel sodort cigaretta fogyasztása jelentősen előretört hazánkban. Ez számokban azt jelentette, hogy Magyarországon növekedett a vágott dohány piaci részesedése leginkább az azt megelőző 10 éves időtávot tekintve.

A kezdeti térhódítása után fennmaradt a népszerűsége idehaza a vágott dohánynak?

Joó Tamás: A mai napig a gyári dobozos cigaretta és a kézzel sodort cigaretta, vagyis a vágott dohány uralja a piacot. Mivel a dohánytermékek végső fogyasztói árának döntő részét teszi ki a jövedéki adó, ezért az adópolitikai intézkedések jelentős hatással vannak a dohánytermékek árára.

Vagyis az adópolitika továbbra is egy lényeges eszköz a fogyasztás befolyásolásában?

Joó Tamás: Általánosságban az adóintézkedések és ezeknek az árakra gyakorolt hatása az egyik leghatékonyabb közgazdasági eszköze a dohányzás visszaszorításának. Közben viszont mára rengeteg tanulmány jelent meg arról, hogy az Európai Unióban a jövedéki adópolitikát szabályozó uniós direktíva már nem megfelelő, nem látja el a hozzá fűzött reményeket. Itt nagyon fontos kiemelni, hogy

önmagában az adópolitika és a különböző tiltó intézkedések nem elégségesek. A dohányzás egy rendkívül komplex problémakör,

amely súlyos társadalmi, gazdasági és egészségügyi károk okozója, éppen ezért a kezelése és az ellene való küzdelem is komplex megközelítést igényel. Az adópolitika és a szabályozási intézkedések mellett a hatékony prevenciónak és a leszokástámogatásnak is rendkívül fontos szerepe van.

Mi a baj konkrétan az adópolitikát érintő uniós direktívával?

Joó Tamás:

Fiskális célokat még teljesít, de népegészségügyi célokat már kevésbé.

A fejlődő világ az, ahol a dohányipar még előre tud törni a hagyományos termékeivel. A fejlett világban mind a gyári cigaretta, mind a kézzel sodort cigaretta fogyasztása stagnál vagy csökken. Emiatt a dohányipar innovációba kezdett és új típusú termékek piacra dobását indította el az elmúlt évtizedekben. Ez egy folyamatos verseny a szabályozó hatóságokkal. Az új termék piacra dobása után olyan sok idő telik el, miután a szabályozó akár uniós, akár tagállami hatáskörben kitalálja, hogy milyen formában lépjen fel a szabályozás területén, hogy addigra már egy-egy új termék érdemi piaci részesedést hasíthat ki. Ez egy folyamatos versenyfutás, a dohányipar részéről egyértelmű a képlet: az addikció fenntartásával és a piacuk megtartásával biztosítva legyen a profitjuk.

Melyek ezek az újfajta kísérletek?

Joó Tamás: Ilyen volt az e-cigaretta és most ilyenek legújabban a hevítésre szánt dohánytermékek. A 2011-es direktíva, amely a jövedéki adópolitikát határozza meg uniós szinten, ezekre az új típusú termékekre nem vonatkozik. Amikor megjelennek a piacon az új termékek, még nincs egységes uniós álláspont, tagállami hatáskörben dőlhet el, hogy erre százalékos adót, szálas adót vetnek-e ki, közelítik-e a cigaretta adóterheléséhez az új termékek adótartalmát. Magyarországon 2017. január elsejével adóztatjuk meg az e-cigarettát, majd – a feketepiac előretörésének indoklásával – volt ezen a téren egy adócsökkentés, azóta azonban újra változott a kormány politikája terén és a legutóbbi csomag részeként ismét az emelés útjára lépett ez az adófajta. A két hagyományos dohánytermék (gyári dobozos és kézzel sodort cigaretta) adója között is jelentős különbség van, ugyanannyi pénzből majdnem kétszer annyi kézzel sodort cigarettát lehet készíteni, ezért amelyik fogyasztót az áremeléssel szeretne a döntéshozó eltántorítani a vásárlástól, ő talál egy menekülési utat gazdasági értelemben: ezzel magyarázható a kézzel sodort cigaretta piacának elmúlt évtizedben tapasztalt jelentős előretörése.

Van-e arra adat, hogy mennyiben törtek be a magyar piacra ezek az új termékek?

Joó Tamás: Az elmúlt években bejött Magyarországra is az e-cigaretta, ami súlyos problémát jelent a fiataloknál, de összességében nem tört át populációs szinten, nem lett belőle tömegtermék. Viszont

a hevítésre szánt dohánytermék 2019 áprilisában jelent meg a magyar piacon, és ez áttörte azt a bizonyos szintet. A népszerűsége pedig a mai napig töretlen.

Három évvel ezelőtt havi szinten 10-15 millió szál volt ennek a forgalma, ma ez már több mint 250 millió szál havonta. Azt is érdemes megemlíteni, hogy a legfrissebb, idei első hét hónapra vonatkozó adatok alapján nőtt a szálra vetített dohányfogyasztás Magyarországon a megelőző évhez képest, köszönhetően az új termékek agresszív térhódításának.

Ez alapján kijelenthető, hogy csak úgy, mint korábban és más termékek esetében is, a nyugati trendek betörtek Magyarországra is?

Joó Tamás: Mára Magyarországon is rengeteg alternatívát tud kínálni a dohányipar a fogyasztóknak.

Pénzes Melinda: Az elérhető hazai adatok szerint a felnőttek körében 2018-2020 között 1,7-3,3 százalékra becsülték az e-cigaretta rendszeres használatának prevalenciáját. Az európai országokkal összehasonlítva a hazai értékek viszonylag alacsony használati gyakoriságnak mondhatók a felnőttek esetében. De ha a

serdülőket nézzük, esetükben az elmúlt 10 évben ugrásszerű növekedés tapasztalható az e-cigaretta kipróbálásában, és a rendszeres használat is fokozatosan növekszik.

Már az általános iskola felső tagozatában, a 7-9. évfolyamban is a serdülők 12 százaléka rendszeresen, legalább havonta egyszer használja az e-cigarettát. A középiskola elején, 9-10. évfolyamban pedig ez az arány már 28 százalékra ugrik, ami nagyon magas. Az Eurobarométer-felmérésben az e-cigaretta használat korcsoportos megoszlásában is az látszik, hogy a serdülőkor végén és fiatal felnőttkorban a legnépszerűbbek ezek a termékek. Ez egyúttal azt is jelenti tehát, hogy az új termékeket pont nem az a korcsoport használja elsősorban, akiket a dohányipar megnevez, illetve amivel a leszokni nem tudó cigaretta és dohány-fogyasztóknak ajánlana alternatívát.

Erre mondhatják azt az optimista megfigyelők, hogy a fiatalok így legalább nem fogyasztanak a nagyobb potenciális egészségkárokat okozó hagyományos termékekből.

Pénzes Melinda: Serdülőknél,

fiatal felnőttkorban még nem az ártalomcsökkentésnek kellene a célnak lenni, hanem a rászokást kellene megelőzni.

Ráadásul számos nemzetközi, fiatalokat is vizsgáló kutatásban egybehangzóan azt találták, hogy az alternatív, ártalomcsökkentést hirdető dohány- és nikotinos termékek használói túlnyomórészt kettős vagy többes használók, vagyis párhuzamosan többféle nikotinos terméket használnak. Az is előfordul, hogy akik kezdetben kizárólagos e-cigaretta-használók voltak, később elkezdenek dohányterméket (főleg cigarettát) is használni, vagy a korábban dohányzók majd e-cigarettára váltók végül gyakran teljesen visszatérnek a klasszikus dohánytermékekhez. A használati mintázat változásait nyomon követő nagymintás vizsgálatokat leginkább az Egyesült Államokban végeznek, így a dohányzói/nikotinhasználói életutakat tudják azonosítani. A serdülőkkel kapcsolatban fontos kiemelni azt a jelentős problémát, hogy esetükben az e-cigaretta vagy más alternatív nikotinos termék kapuszerepet tölthet be: nikotinos termék rendszeres használata, de akár az alkalmi, kísérletező használat után néhány hónappal hagyományos dohánytermékeket is nagy valószínűséggel ki fognak próbálni, illetve rászokhatnak azokra. Mára egyértelmű tudományos bizonyítékok vannak tehát arra, hogy

a korábban nemdohányzó serdülők, akik e-cigarettát használnak, nagy eséllyel a hagyományos cigarettát kipróbálják, illetve rászoknak.

A kapuhatást már gyakorlatilag tényként lehet kezelni.

Vannak-e friss felmérések arra vonatkozóan, hogy Magyarországon hogyan változtak a fogyasztói szokások, akár a felnőtteknél, akár a serdülő korosztályban?

Pénzes Melinda: Az elmúlt két-három évben kevés ezzel kapcsolatos hazai felmérés történt, illetve ezek eredményeit még nem publikálták. Vagyis miközben jelentős változások mentek végbe a dohány- és nikotinos termékek piacán és a termékek fogyasztásában, az új és klasszikus termékek használati gyakoriságáról és mintázatáról rendkívül keveset tudunk.

Joó Tamás: Ezért kényszerültünk alternatív, innovatív kutatási módszerekkel monitorozni a dohánytermékek fogyasztását. Ez alapján meg tudtunk olyan állításokat fogalmazni, hogy Magyarországon hogyan változott az elszívott cigaretta mennyiség.

És mi volt ennek a vizsgálatnak a fő üzenete, tanulságai?

Joó Tamás: Az az üzenet, hogy a fiatalok az elsődleges célpont, rájuk fókuszál az ipar, mindent rájuk szabva fejleszt. A mai dohányosok közel 90 százaléka 18 éves kora előtt gyújtott rá életében először, éppen ezért a fiatalokra fókuszálnak a gyártók, függővé akarnak tenni újabb és újabb generációkat. Hiánypótló intézkedések történtek 2010-2014 között, gondoljunk csak a zárt légtérben való tiltásra, az azonban az ország tragédiája, hogy amióta legutóbb beszéltünk egy interjú keretében gyakorlatilag érdemi intézkedés és beavatkozás (leszámítva az egységcsomagolás bevezetését, bár azt is egy karácsony előtti módosítóval eltolták 2 évvel) nem történt ezen a területen. Ha a halálozásokkal nem kezdünk valamit, akkor hiába minden erőfeszítés a termékenységi ráta javítása érdekében a gyermekvállalás ösztönzésén keresztül.

A másik lényeges megállapításunk, hogy az új típusú dohánytermékek térhódításának következtében megszűnt az a korábbi trend, hogy a hagyományos gyári cigaretta és a kézzel sodort cigaretta egymás kárára erősödtek. A hevítésre szánt termékek megjelenésükkel a piacból évről-évre egyre nagyobb szeletet hasítanak ki, és minden más hagyományos termék fogyasztása csökkent. Ezek miatt a folyamatok miatt

a dohánytermékek szálra vetített összesített forgalma gyakorlatilag 4 év alatt alig változott.

Az egyes dohánytermékek forgalmának részaránya a teljes piacból 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 cigaretta 43% 41% 41% 45% 49% 51% 48% 42% finomra vágott fogyasztási dohány 54% 56% 56% 52% 48% 44% 43% 41% szivar, szivarka 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 5% hevítésre szánt dohánytermék 0% 0% 0% 0% 0% 1% 5% 11% Forrás: Joó Tamás számításai

Erre mondják azt az érintettek, hogy ez összességében kedvező trend, hiszen az új típusú termékek kevésbé ártalmasak. Legalábbis a tudomány állása szerint és a jelenlegi tudásunk szerint.

Pénzes Melinda: Nagyon fontos tisztázni, hogy mit is értünk ártalomcsökkentés alatt, ugyanis az ipar szereplői és már jó néhány egészségügyi szakember is ezt a fogalmat használja érvelésében. A dohányzás esetében akkor lehet ártalomcsökkentésről beszélni, illetve akkor ártalomcsökkentő egy termék, ha a dohányzással kapcsolatos összhalálozást és összmegbetegedést annak ellenére képes csökkenteni, hogy a termék használata folyamatosan fenntarthatja a dohánnyal kapcsolatos toxikus anyagoknak való kitettséget, vagyis a mérgező vegyületek belégzését. Egyéni szinten akkor lehet előnyös az ártalomcsökkentés, ha mondjuk tényleg nem tud, vagy nem akar valaki leszokni. Populációs szinten viszont nem ilyen egyszerű a helyzet, mert ezeknek az ártalomcsökkentő termékeknek számtalan nemkívánatos hatása lehet, például az, hogy a fiatalok számára vonzó lesz ez a termék, és végső soron a dohányzás prevalenciáját fogja növelni. Emellett az ártalomcsökkentő termékek alááshatják a már jól működő dohányzás-megelőző intézkedéseket. Mindig mérlegelni kell az egyéni és populációs előnyöket, illetve veszélyeket és, hogy ezek mennyire vannak egymással egyensúlyban. Azt is nagyon fontos tudni, hogy

az új típusú dohány- és nikotinos termékekről jelenleg senki nem tudja, hogy ezek valóban ártalomcsökkentők-e*.

Ennek oka, hogy egyszerűen nem telt el elegendő idő ahhoz, hogy az új típusú termékeket és azok rendszeres használatának egészségre gyakorolt, hosszabb távú hatását megismerjük: az e-cigaretták körülbelül 15 éve, a hevített dohánytermékek pedig nagyjából 3 éve vannak forgalomban. Az "ártalomcsökkentő" kifejezés használatát például az egyik hevített dohánytermék esetében nem engedélyezte az USA Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA): nem ártalomcsökkentő kategóriájú, vagyis a dohányzással összefüggésben kialakuló betegségek kockázatát csökkentő termékként fogadta el, hanem mint csökkentett károsanyag kibocsátású terméket. Érdemes még arról is tudni, hogy független tudományos vizsgálatok szerint bizonyos káros anyagok mennyisége valóban jelentősen kisebb mértékben lehet jelen az e-cigaretta vagy a hevített dohánytermékek aeroszoljában, ugyanakkor más anyagok magasabb koncentrációban vannak jelen, valamint olyanok is jelen lehetnek az aeroszoljukban, amelyek a hagyományos dohányfüstben nincsenek.

Joó Tamás: Nem árt magunknak feltenni egy fontos kérdést a jövőbeni hatásokkal kapcsolatban. Annak vajon fogunk-e tudni örülni, hogy ha az új típusú dohánytermékek kevesebb embert ölnek majd meg, de sokkal tovább maradhatnak függők az emberek?

*Nagy a bizonytalanság

Jelenleg nem bizonyított, hogy az új termékek valóban ártalomcsökkentők-e. A bizonytalanság alátámasztásaként egy pár szakmai hivatkozást idehozunk.

Mik tartoznak az új típusú dohánytermékek közé?

Mit jelent a dohány/nikotinos termékekkel kapcsolatos ártalomcsökkentés és miért fontos ez a dohányipar számára?

Hogyan használta ki a dohányipar az FDA hevített dohánytermékkel kapcsolatos döntését?

Kevésbé ártalmas az e-cigaretta és a hevített dohánytermék?

A magyar dohány-/nikotin-használók kevésbé ártalmasnak gondolják az új típusú termékeket, mint a cigarettát?



A legújabb trend pedig az Elf Barnak is nevezett eldobható e-cigaretták. Mit lehet tudni ezek előretöréséről?

Joó Tamás: 2021-ben a felére esett vissza az eladott zárjegyek száma az e-cigaretta piacon. Ennek több oka is volt, de az egyik az volt, hogy a kiürülést követően eldobható, illegális úton kapható termékek a fiatalok körében elterjedtek.

A másik aktuális hír volt, hogy az EU betiltaná az ízesített hevített dohánytermékeket. Mivel függ ez össze?

Joó Tamás: A hagyományos termékek esetében az ízesített vonal már tiltott, ezért az új termékek előállítói azonnal léptek és kínálták az ízesített megoldásaikat, azt üzenték a hevített termékeket fogyasztók számára, hogy például a mentolos ízesítés megmaradhat, ha az új termékeket választod. Az Európai Unió most ennek a megkülönböztetésnek vetne véget, ami azért is nagyon fontos, mert az ízesítés elnyomta a büdös szagot, sőt kellemesnek ható szagot és használati élményt kölcsönzött.

A cél, hogy ugyanazok a szabályok vonatkozzanak a hagyományos és új típusú dohánytermékekre is. A hatóságok ennek mentén cselekszenek, de csak futnak az ipar után.

Erre példa az is, hogy az új termékekre vonatkozóan nincs egységes EU-s direktíva, azok szabályozása tagállami hatáskör. Miért mondom, hogy a hatóságok le vannak maradva? Mert a jogszabályalkotó szembesül egy új termékkel a piacon, ahol folyamatos a verseny és az innováció. Majd felteszik maguknak a kérdést, hogy ez most milyen dohánytermék? Hevített? Nikotinalapú? Dohányalapú? Füstmentes? Hová sorolom be a hazai jogszabályok alapján? Létrehozzunk egy új kategóriát? De akkor mi vonatkozzon rá? És mire az Unió kiáll, és azt mondja, hogy így kell szabályozni mindenkinek, addigra az egész piacot ezek a termékek fogják uralni. Nem véletlen, hogy az EU kilátásba helyezte, hogy a teljes jövedéki adópolitikát felülvizsgálja.

Azt mondja tehát, hogy felül kell vizsgálni a szabályokat egységesen, Uniós szinten és a hagyományos és új típusú termékek esetében megszüntetni a különbségtételt. Akár az adóztatás tekintetében is?

Joó Tamás:

Előrelépésnek tekinthető a hevítésre szánt dohánytermékek esetében, hogy az adó mértéke az eddigi 15 forint/szálról 35 forintra emelkedett 2022. július elsejétől, kiemelendő azonban, hogy

még mindig megmarad az adóelőnye az új típusú hevített terméknek a hagyományos termékkel (pl. gyári dobozos cigarettával) szemben.

A 35 forintos korrekcióig az állam többtízmilliárd forintos extraprofitot hagyott kint a piaci szereplőknél évente.

A hevítésre szánt dohánytermék árszerkezete július 1-től július 1-ig áfa 21,26% 21,26% jövedéki adó 40% 15,4 kiskereskedelmi árrés 15-20% 25 nagykereskedelmi árrés 18,74-23,74% 38,34 Forrás: Joó Tamás számításai

Mint minden dohányzásról szóló cikkben, elemzésben, interjúban, fontos elmondani, hogy az lenne a legjobb, ha a megelőzésre mennének az energiák, források és nem csak például az adólépések lennének a fókuszban.

Joó Tamás: Így van. A szabályozó hatóságnak rengeteg eszköz van a kezében, a tiltásokkal és szabályozásokkal kapcsolatos technikák csak egy részét képezik ezeknek: reklám tiltás, ízesítés tiltás, zárjeggyel való tiltás, egységes csomagolás, adóemelés. Önmagában ezek azonban nem elegendőek,

az adóemelés nagyon fontos eleme lenne a dohányzás elleni küzdelemnek, de nem elégséges.

A problémakör ugyanis rendkívül komplex, ezért komplex megközelítést igényel. A megelőzés, és leszoktatástámogatás folyamatainak mind a rendszer részét kell képezniük. Különben csak tüneti kezelésről tudunk beszélni.

Pénzes Melinda: Rendkívül fontos lenne hogy a megelőzésre is rendszeresen fordítsanak erőforrásokat. Sajnos a fiatal korosztály számára Magyarországon jelenleg gyakorlatilag nincs nikotin-prevenció, vagy csak nagyon minimális. Ebben a tekintetben borzasztóan le vagyunk maradva például Nyugat-Európától és Észak-Amerikától. Ezekben a régiókban rendszeresen és innovatív módszereket is bevetve zajlik a serdülőket és fiatal felnőtteket célzó dohányzás- és nikotin-prevenció, tehát a rászokás megelőzése és a korai leszokástámogatás. A másik fontos eleme a dohányzás elleni küzdelemnek a leszokástámogatás. Azonban annak ellenére, hogy már 10 éve elérhetők Magyarországon a bizonyítottan hatékony leszokástámogató módszerek és a programszerű leszokástámogató szakellátások, ezek rendkívül kihasználatlanok részben azért, mert alig hallanak róla a dohány/nikotin-használók, illetve maguk az egészségügyi szakdolgozók is kevéssé ismerik ezeket a lehetőségeket.

Hol kaphatok szakszerű segítséget, információt a dohányzásról leszokással kapcsolatban?

Ingyenesen hívható telefonos leszokástámogató tanácsadás: 06 80 44 20 44

Dohányzás Leszokást Támogató Központ: https://www.leszokastamogatas.hu/

Joó Tamás: Az az üzenet már nem elég, hogy egy közleménybe leírjuk például, hogy az Elf Bar rossz. Új eszközökre, új figyelemfelhívó technikákra van szükség, és itt jönnek képbe például az influenszerek, akik akár egy-egy rövid videóban hitelesen el tudják mondani, hogy például miért rossz egy új típusú nikotinos termék. Továbbá idén elindulhat az Egészségbiztonság Nemzeti Labor. Annak Adatvezérelt Egészség divíziójában többek között a dohányipari befolyásolás, mint az egészségbiztonság egyik fontos területének innovatív eszközökkel való kutatására is kiemelt hangsúlyt fektetünk.

