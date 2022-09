Orbán Viktor: Legkésőbb év végéig vissza kell vonni az Oroszországra kivetett szankciókat

A lap információi szerint Orbán Viktor azzal kezdte beszédét, hogy Ukrajna és Oroszország háborúja már nem lokális, a szankciók változtatták globális gazdasági háborúvá, amely még jövőre is eltart majd.

A miniszterelnök szerint minden eddiginél fontosabb kérdéssé vált Magyarország számára a biztonság és a gazdasági, nemzeti szuverenitás védelme, ezért hoztunk létre honvédelmi alapot.

Orbán Viktor értékelése szerint a háború aggasztja az embereket, követik az eseményeit, de ami közvetlenül érinti a családokat, az jelenleg az infláció. Orbán Viktor szerint az energiaárak emelkedése a szankciók eredménye, és ha megszüntetnék a szankciókat, az árak rögtön megfeleződnének, és az infláció is csökkenne.

A szankciók nélkül Európa gazdasága újra erőre kapna, és el tudná kerülni a fenyegető recessziót. Majd megismételte a kormánypárt körében hangoztatott állítást, mely szerint a szankciók többet ártanak Európának, mint Oroszországnak.

A szankciók felülvizsgálatára novemberben lesz érdemi politikai lehetőség, ezért arra szólította fel a frakció tagjait, hogy mindent tegyenek meg azért, hogy Európa ezeket a szankciókat legkésőbb az év végén visszavonja - írja a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök helyzetértékelése szerint a szankciókat a brüsszeli bürokraták erőltetik Európára, a szankciók okozzák a gazdasági problémákat, az energiaválságot és az inflációt. A szankciókat pedig a magyar baloldal támogatja.

Az orosz-ukrán háború nyomán kirobbant gazdasági háború valóban költségekkel jár Európa számára, de egyelőre nem világos, hogy mennyire komoly gazdasági lassulás várható a kontinensen. Az egyre valószínűbb, hogy gázhiány nem alakul ki Európában ezen a télen, a magas árak ugyanakkor térdre kényszeríthetik a vállalatok egy részét, és visszavethetik a fogyasztást. Jelenleg viszont egészen biztos, hogy az orosz gazdaságot ért károk sokkal súlyosabbak, mint az EU-ban jelentkező hatások: az orosz gazdaság idén és jövőre is mély visszaesést szenved el, és még az orosz becslések szerint is 8-10 év kell ahhoz, hogy a gazdaság elérje a válság előtti szintet. Ráadásul a költségvetési pozíció is meredeken romlik, a kulcsfontosságú technológiákhoz pedig nem fér hozzá Oroszország, a lakosság életszínvonala meredeken romlik.

