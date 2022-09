Ritka javaslat érkezett Magyarország nagy gondjának megoldására: főállású anyák kellenek, akik 6-8 gyereket szülnek

Magyarország népessége drasztikusan csökken, és a jelenlegi családpolitikai intézkedések nem elegendőek ennek megállítására. A népességfogyás egyik megoldása a migráció, a másik az úgynevezett főállású anyák lehetnek, mindkettőt nehéz kivitelezni. A családban végzett munka a GDP-ben nem látszik, pedig a gazdasági súlya jelentős, ennek ellenére nincs konszenzus a közgazdászok között arról, hogy ezt miképp lehetne mérni. Mindezek a közgazdász-vándorgyűlés demográfiai és munkaerőpiaci szekcióján hangzottak el.

Az idei közgazdász-vándorgyűlés láthatatlan munkáról szóló szekciójának panelbeszélgetésén a résztvevők a háztartási munka szerepéről vitáztak, a beszélgetés kulcskérdése az volt, hogy hogyan aránylik a láthatatlan munka aránya a láthatóhoz képest, és hogy lehetne legjobban mérni a láthatatlan munkát a gazdasági teljesítményen belül.

Szép Katalin, a Központi Statisztikai Hivatal szakmai főtanácsadója elmondta, hogy a láthatatlan munka tulajdonképpen fizetetlen szolgáltatást jelent, amelynek helye elsősorban a háztartás. A háztartás felfogható úgy, mint egy kis termelőüzem, amellyel szolgáltatásokat állítanak elő, de ehhez nem rendelődik ár, hanem mindjárt a háztartáson belül elfogyasztják. További jellemzője még, hogy helyettesíthető piaci szolgáltatásokkal. Fontos jellemzője, hogy

a láthatatlan munkát a gazdaságstatisztika nem látja,

holott definíció szerint itt is valódi termelés zajlik, és hozzájárul az életszínvonalhoz is. A mérése problémás: egyik módja a szatellitszámla. A GDP-ben a háztartási munka aránya 0, de a háztartási szatellitszámla szerint a GDP-t 20-25%-kal növelné meg, ha figyelembe vennék.

Szép Katalin elmondta, hogy a láthatatlan munka a népesség fenntartását szolgálja, hiszen ide tartozik a gyereknevelés is, ami a jövőbeli népességszámot határozza meg. ha figyelembe vennénk a láthatatlan munkát, akkor az oktatás és gyermeknevelés beruházásként jelenne meg – mondta. Érdekes sajátosság, hogy a felsőfokú végzettségűek sokkal többet foglalkoznak gyermekneveléssel, és az iskolai végzettség szerint is látszik a termékenységi különbség: a legalacsonyabb termékenység a középfokú végzettségű anyáknál látszik – mondta Szép Katalin.

Egy többgyerekes háztartás vezetése tulajdonképpen egy középvezetői feladat

- mondta, kiemelve a logisztikát, a pénzgazdálkodást, amivel a gyereknevelés jár. Emellett szerinte a vállalati vezetőképzésnél egyre nagyobb szerepet kap az emberi tényező, ami egy nagyon fontos eleme egy háztartás működtetésénél.

Engler Ágnes, Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért tudományos elnökhelyettese a láthatatlan munka kapcsán azt emelte ki, hogy a láthatatlan munka kapcsán szerzett kompetencia használható a munkaerőpiacon is, de a nagy probléma az, hogy

a láthatatlan munka az önéletrajzban is láthatatlan marad,

ettől függetlenül viszont nemhogy felesleges és kidobott időről van szó, hanem a láthatatlan munkába fektetett energia megtérül az életben. Az itt szerzett eredményeket jól fel lehet használni a munkaerőpiacon is.

Elmondta, hogy a nők nagyobb hányadát végzik a láthatatlan munkának, de egyre nagyobb teher nehezedik a férfiakra is, hogy részt vegyenek ebben. Véleménye szerint a férfiak rövidebb átlagos életkora abból is következik, hogy más a stresszlevezetési módszere a férfiaknál, de már hazai és nemzetközi vizsgálatok alapján is ki lehetett mutatni, hogy az a férfi, aki több időt fordít a gyerekeire, az négyszer nagyobb valószínűséggel éli meg az átlagélektort (ennél egyébként nagyobb mértékben élnek tovább azok a férfiak, akik a háztartási kapcsolatukban elégedettek). Ennek az oka Engler szerint az, hogy a házimunka közben elterelődnek a gondolatok.

Boda György (emeritus egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, a Boda & Partners Kft. managing partnere, az MKT Munkaügyi Szakosztályának elnökségi tagja) szerint a fenntartható fejlődés szempontjából a láthatatlan fontos munka, menedzselni kell, de nemcsak azt kell menedzselni, hanem az összképet, és azon belül kell menedzselni a láthatatlan munkát.

A szemléletünk határozza meg, hogy a láthatóból mi a fontos

- mondta Boda. Szerinte a láthatatlanság nagyon széles kör. Elmondása szerint ami láthatatlan és fontos, az is mérhető. Ha a társadalom tényleg komolyan veszi a demográfiai folyamatokat, akkor el kell ismerni, hogy a háztartásokban végzett munka fontos, és láthatóvá kell tenni – mondta, de szerinte a nagy probléma az, hogy hogyan lehet azt menedzselni. A menedzsment viszont erőforrás kérdése.

A fenntartható fejlődésnek három oszlopa van: egy társadalmi, egy környezeti és egy gazdasági, de a demográfiát is be kéne venni egy negyedik oszlopnak – mondta Tóth I. János a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának habilitált docense. Elmondása szerint a demográfiai öregedés fő centruma Európa és Kelet-Ázsia, emiatt nem is lehet az emberiség általános demográfiai trendjéről beszélni. Magyarország is a népesség csökkenésétől szenved – tette hozzá. Termékeny korú nőkből is kevesebb van, és az termékenységük is alacsonyabb, mint korábban.

Szerinte a fenntartható népesség az olyan, ahol folyamatosan állandó a népesség és a korösszetétel, de ilyen ország jelenleg nincs a világon.

Mit lehet tenni Magyarországon és a csökkenő népességű országokban? –teszi fel a kérdést. Lehet például népességpótló migrációval pótolni a lakosságot, Magyarországon ez évente 40 ezer embert jelentene. Ez mennyiségileg is nehezen megoldható probléma. A másik lehetőség, hogy ösztönözzük a gyerekvállalat, ehhez 30%-kal magasabb szülési hajlandóságra lenne szükség. Ez viszont a társadalom drámai jellegű, strukturális átalakítását igényelné.

A mai helyzetben a kétkeresős családmodell gyakorlatilag kötelező, nincs alternatíva, mert egy keresetből nem lehet megélni

- mondta.

Ebben kell keresni a 2,1-es termékenység megoldását, de Tóth szerint ezt nem lehet megoldani kétkeresős családmodellben. Az egykeresősben van rá példa, de ehhez nem lehet visszatérni – mondta. Azon viszont el lehetne gondolkodni, amiben megadjuk a választási lehetőséget a nőknek. Felhívta a figyelmet, hogy arra nem lehet alapozni, hogy mindenki szül két gyermeket, és kijön a szükséges termékenysége ráta, mert ez fals gondolkodás. Rengeteg nő van ugyanis, akinek nincs valamilyen oknál fogva gyereke. Szerinte az lenne egy megoldás, ha lennének nők, akik 4 gyereket szülnek,

vagy lehetnének hivatásos anyák, akik azért kapnak fizetést, hogy 6-8 gyereket szüljenek.

A beiskolázási korhatár megemelése ahhoz vezetett, hogy jelentősen megnőtt a kezelhetetlen gyermekek aránya az iskolások körében – mondta Benda József, az MKT Demográfiai Szakosztályának elnöke.

A jelenleg futó családtámogatási programoknak sem volt hatása a születési számra, sőt, az idei évben még további csökkenés várható – mondta Bende. „Azok a beavatkozások, amiket elkövettünk, nem voltak hatásosak” – mondta. Szerinte a fenntartható fejlődéshez 110 ezer gyermek születésére volna szükség az MNB elemzése szerint. Ennek valami oka kell, hogy legyen szerinte.

Magyarország igen jelentős ráfordításokat tesz, mégis kedvezőtlenebb demográfiai helyzetben van, mint azok az országok, akik sokkal kevesebbet költenek családtámogatásokra. A támogatásokat három nagy csoportra lehet osztani:

családjóléti intézkedések,

a nők munkapiaci szerepének növelése,

a gyerekszülések ösztönzése.

Szerinte a családjóléti intézkedések, bár jól jönnek a családoknak, nem fogják megváltoztatni a születésszámot. A gyerekszületések ösztönzésére szánt programok pedig nem feltétlenül tudják fedezni azokat az összegeket, amit a gyereknevelésre el kell költeni.

Bende szerint a kormánynak a huszonévesek helyett azokat a 40 körülieket kéne támogatnia, akik a "kapuzárási pánik" miatt még egy gyereket vállalnának, és akkor évente 30 ezerrel több gyermek születne.

Címlapkép: Getty Images