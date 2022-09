Válságban a magyar nyugdíjrendszer: ez így nem mehet tovább!

Farkas András előadást tart a Portfolio Future of Finance 2022 konferenciáján.

Az utóbbi időben közzétett átalakítási javaslatok elsősorban az öregségi nyugdíj legkisebb összegének jelentős emelésére, a nyugdíjemelés módszerének megváltoztatására, a nyugdíjas társadalom elszegényedési folyamatának lassítására, ezen belül az alacsony nyugdíjak felzárkóztatására, a nők kedvezményes nyugdíja átalakítása mellett a korhatár előtti nyugdíjak lehetőségének ismételt megteremtésére, a járulékplafon visszavezetésére vagy a nyugdíjplafon bevezetésére, a nyugdíjas fogyasztói kosárban nagy súllyal szereplő termékeket (alapvető élelmiszereket, háztartási energiát) terhelő áfa 5 százalékra csökkentésére vagy az aktuális veszélyhelyzet idejére az áfa alóli teljes mentesítésre, a 13. havi nyugdíj és a nyugdíjprémium újraszabályozására irányulnak.

A rendkívül szerteágazó problémahalmaz miatt ebben a cikkemben mindössze három kérdéskörre koncentrálok:

A legtöbb jogos kritika a nyugdíjemelés jelenleg kizárólag az előre becsült inflációhoz kötött módszerét éri, amely a jelenlegi rendkívüli helyzetben teljesen alkalmatlanná vált a nyugdíjak reálértékének megőrzésére. Az eddig napvilágra került változtatási javaslatok az egységes forintösszegben meghatározott emeléstől a sávos emelésen át a vegyes indexálással történő emelés különféle változatainak visszahozataláig terjednek.

Ezek a módosítási igények azonban alkalmatlanok a nyugdíjemelés olyan átalakításához, amely rendkívüli helyzetekben is képes garantálni a nyugdíjak reálértékének megőrzését.

Az inflációs emelés jelenlegi rendszere szerint a nyugdíjakat januárban az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben szereplő inflációs becslés szerinti mértékben emelik, majd ezt a mértéket novemberben korrigálják, ha a január-augusztus hónapokban mért inflációs tényadatok alapján becsült éves inflációs mértéke meghaladná a januári emelés mértékét. A kormányzat először tavaly, majd idén is alkalmazott beavatkozása nyomán egy rendkívüli évközi nyugdíjemelésre is sor kerülhet (ahogyan tavaly júniusban, idén júliusban), ha erre a kormányzat megítélése szerint szükség van. Az emelés módszere így látszólag rendben gondoskodik a nyugdíjak reálértékének őrzéséről, a nyugdíjasok örülhetnek.

A valóságban ezer sebből vérzik ez a békeidőkre (vagyis alacsony inflációs közegre) kitalált emelési módszer, közülük a legfájdalmasabbak:

A nyugdíjemelés összetett és halmozódó gondjainak kezelésére a jelenlegi rendkívüli helyzetben alkalmatlan az inflációs nyugdíjemelés mai rendszere. Ezért feltétlenül szükséges a békeidőkre kitalált paradigma leváltása, legalább a rendkívüli veszélyhelyzet időtartamára.

Az új emelési szemléletmód főbb elvei a következők lehetnek:

A havi emelés differenciált mértékét három tényező függvényében érdemes alakítani:

Ha a csúszó havi nyugdíjemelés rendszerére térnénk át 2023. januárjától, akkor 20%-os 2022. évi inflációval számolva havi 1,7% lehetne a havi emelés alapmértéke 2023. folyamán, amely minden hónapban az előző havi emelt összegre vetülne. Ezt az alapemelést módosíthatná a 2000 előtt, a 2000 és 2014 között, valamint a 2015-2021 között megállapított nyugdíjakra vonatkozó valorizációs korrekció, továbbá a legszegényebb 300-350 ezer nyugdíjasra vonatkozó szolidaritási korrekció, így összességében 1,3-2,0% között mozoghatna az emelés havi mértéke. Ha az infláció ez év végén mért éves értéke valami csoda folytán "csak" 15% lenne, akkor 2023-ban a havi alapemelés mértéke 1,3% lehetne - és így tovább, az éves tényadatok függvényében.

Az új emelési paradigma lényege: rendkívüli veszélyhelyzetben nem kényszeríthetők a nyugdíjasok arra, hogy ők hitelezzék a magyar államot, még ideiglenesen sem. Ezért az utólagos - és a tényleges fogyasztásukat helytelenül tükröző - időközi emelések helyett a rendszeres csúszó emelés rendszerére áttérve kezelhetővé válik a nyugdíjak reálértékének a megőrzése, a nyugdíjasok relatív elszegényedésének a lassítása és a nyugdíjas társadalom további anyagi szétszakadásának a megakadályozása. Ez az emelési rendszer nem a rendkívüli helyzetben rendkívül megbízhatatlan előrebecslésre, hanem az előző évi tényekre épül.

A rendkívüli idők elmúltával a rendszer bevált elemei megőrizhetők, egyúttal kiegészíthetők a nettó nemzetgazdasági keresetemelkedést is figyelembe vevő vegyes indexálás technikájával.

Az új emelési rendszer fedezetét mindenekelőtt a magas infláció miatt megugró áfa-bevételek teremthetik meg: a nyugdíjasok a fogyasztásuk révén teremtik meg az új paradigma szerinti csúszó havi nyugdíjemelés lehetőségét.

Cikkem második részében a nyugdíjrendszer fenntarthatóságáról és jövőjéről írok.

