Ha Európa megbukik a teszten, az túlmutathat az energiapiaci következményeken

A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője óva intette az európai országokat, szerinte az energiabiztonságért folytatott öncélú hajsza az EU egységének megbomlásával és társadalmi zavargásokkal fenyeget. Fatih Birol egy "vadnyugati forgatókönyvtől" tart, ami akkor következhet be, ha az európai országok korlátozzák saját kereskedelmüket vagy beszüntetik a szomszédokkal való együttműködést. Véleménye szerint az EU egyik alapvető értéke a szolidaritás, ennek sérülése pedig negatívan befolyásolná a tömb súlyát a világban.

Komoly politikai következmények lehetnek

Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója megfogalmazása szerint egy "vadnyugati forgatókönyvtől" tart, ami akkor következhet be, ha az európai országok korlátozzák saját kereskedelmüket vagy beszüntetik a szomszédokkal való együttműködést az üzemanyaghiány miatti növekvő aggodalmak közepette.

"A következmények nagyon rosszak lennének az energiapiacra, nagyon rosszak a gazdaságra nézve, de politikailag lennének a legrosszabbak" - mondta Birol a Pittsburghben megrendezett Global Clean Energy Action Forum megnyitóján. Hozzátette:

Ha Európa megbukik ezen a teszten, az túlmutathat az energetikai következményeken

Az EU-s országközi kapcsolatok az energiabiztonság apropóján valóban egyre feszültebbé válnak, a súlyosbodó válság miatt egyes iparági szakértők - például Birol is - attól tartanak, hogy egyes országok "mellékalkukat" köthetnek az orosz szállításokért, vagy korlátozhatják a szomszédaikba irányuló energiaexportot.

A két forgatókönyv

Birol szerint két forgatókönyv létezik:

Az EU és a tagok szolidárisan, egymást támogatva fognak dolgozni... vagy van egy másik forgatókönyv, amikor mindenki csak magáért van

- mondta az igazgató, hozzátéve, hogy az EU egyik alapvető értéke a szolidaritás, ennek sérülése negatívan befolyásolná a tömb súlyát a világban.

A kedvezőtlenebb szcenárió megtestesülésére pedig már több baljós jel is mutat: Norvégia északi szomszédai a múlt hónapban például "önző" magatartásért bírálták Oslót, mivel a norvégok fontolóra vették, hogy szüneteltetik a villamosenergia-exportot, amíg teljesen fel nem sikerül tölteni a víztározókat. Andreas Bjelland Eriksen, a norvég kőolaj- és energiaügyi minisztérium államtitkára azonban tagadta, hogy leállítanák az exportot, és a Financial Timesnak azt mondta, hogy az ország egyszerűen "a tározók feltöltését helyezi előtérbe, ugyanazon okból, amiért Európa is feltölti a gázkészletét".

Emellett az Unió Magyarország és néhány más tagállam ellenállásába ütközött, amikor az ukrajnai invázióra válaszul elmélyítette az Oroszországgal szembeni szankciókat.

Oroszország már veszített

Birol óva intett az európai önelégültségtől és a hamis biztonságérzettől is, miután a kontinensnek sikerült felhalmoznia megfelelő földgázkészleteket a téli hónapok előtt. Az igazgató szerint még ha a kontinens el is kerülné a negatív meglepetéseket a gázellátás terén, például a vártnál hidegebb telet, Európa a következő hónapokban komoly "sebeket" szerezhet, beleértve a gazdasági recessziót és a háztartások költségvetésének jelentős visszaesését.

A válság Európa számára bőven eltarthat 2023-ban is, mivel az energiaválság megoldásával kecsegtető cseppfolyósított földgáz globális kínálata rövid távon stagnálni fog, és valószínűsíthető, hogy a növekvő kínai LNG-importigény komoly versenyt fog eredményezni a piacon.

Ha körülnézünk, nem sok új gáz projekt jön ... . És a norvég, algériai, azerbajdzsáni vezetékek már közel vannak a maximális kapacitásukhoz. Ez egy újabb kihívásokkal teli időszak lesz

- fogalmazott Birol.

Az IEA-vezér azonban azt is határozottan állította, hogy az alternatív szállítások alakulását figyelembe véve

Moszkva "már elvesztette az energiaháborút" Európával szemben.

Hozzátette: a háború előtt Oroszország gáz- és olajexportjának nagy része Európába irányult, de ennek most vége. Az IEA vezetője nem tartja reálisnak az orosz törekvéseket, hogy az európai gázpiacot Ázsiába irányuló exporttal helyettesítsék.

Nem hagymát árulnak a piacon. Csővezetékeket, infrastruktúrát, logisztikát kell építeni. Ez legalább 10 évet vesz igénybe

- magyarázta.

Oroszországnak azért is nehéz lesz fenntartania a kitermelést, mert a szankciók korlátozzák a nyugati technológiához és tőkéhez való hozzáférését, amelyre szüksége van az elöregedő olaj- és gázmezők további javításához - tette hozzá Birol.

