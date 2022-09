Péntek este volt esedékes a Moody's hitelminősítő döntése a magyar államadósság besorolásáról, azonban a cég nem hozott döntést ezúttal.

A Moody's Investors Service nemzetközi hitelminősítő közleményt sem adott ki,

csupán annyit közölt, hogy nem frissítették a magyar adósbesorolást.

Emlékezetes, a Moody's a héten adott már ki váratlanul egy közleményt Magyarországról, amiben az EU források jelentőségét elemezte. Ebben arra jutottak a cég elemzői hogy alapesetben év végéig meg tud állapodni egymással a magyar kormány és az uniós intézmények és így semennyi, vagy csak kismértékű uniós pénzfelfüggesztés lesz a jogállamisági vita következménye. Azt a kockázatot is megjegyezték azonban, hogy ha ez mégsem sikerül, akkor rengeteg uniós pénzünk ragadna be, mert így a helyreállítási programunk támogatási lábának nagy része is elveszne, és ez így együtt már negatívan hatna Magyarország gazdasági és költségvetési erejére, emiatt pedig ez a forgatókönyv negatív lenne