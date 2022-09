Hátborzongató élelmiszerárak Magyarországon: lassan a tej, a tojás és a hús is luxus lesz

Portfolio 2022. szeptember 24. 14:00

Mindenki a saját bőrén érzi az élelmiszerárak emelkedését, amely az Agrárközgazdasági Intézet friss jelentései alapján nem úgy tűnik, mintha megállni készülne. A most szeptemberi termelői adatok az előző év azonos időszakához képest korántsem festenek rózsás képet: magas áron kereskednek a gabonanövények piacán, a plafont súrolják a legnépszerűbb fehérjeforrásaink, a húsok, a tojás, a tej és egekben a kedvenc sajtunk termelői ára is. A zöldségek közül a drágulás nem kíméli a hazai termesztésű szabadföldi gömbparadicsomot és tv-paprikát sem, utóbbinak a kilója átlagosan 480 forint alatt már nem volt megtalálható a Budapesti Nagybani Piac kínálatában szeptember közepén. Emelkedett a belföldi gyökérzöldségek, a fejes káposzta, a zeller, a spenót és a sóska ára is. A rossz híreken túl, hogy jóval is szolgáljunk: belföldön üvegházban és fólia alatt termesztett paradicsom termelői ára valamelyest mérséklődött az előző évhez képest szeptemberben. A nagybani piacon az alma kilójának termelői ára 300 forint körül mozgott, a szilvák közül a besztercei 16 százalékkal magasabb áron volt elérhető a 37. héten.