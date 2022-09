Kiderült: máris milliárdokat nyert az állam az új különadóval

Augusztus volt az első hónap, amikor a légitársaságok hozzájárulása különadó bevételei meg is jelentek már az állami büdzsében.

Két héttel ezelőtt számoltunk be arról a Pénzügyminisztérium előzetes gyorstájékoztatója alapján, hogy augusztusban 236 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás központi rendszere, ami rendkívül magas deficitnek számít. Már akkor kiemeltük, hogy a két héttel később megjelenő részletes államháztartási tájékoztatóban érdekes adatokat találhatunk.

A minisztérium pénteken tette közzé ezt a jelentését, és az első érdekesség, hogy

a légitársaságok hozzájárulása bevételi soron már konkrét összeg jelent meg a költségvetési táblázatban.

Az RSM Hungary adószakértői által összeállított különadó-táblázatot bemutató cikkünkből már kiderült, hogy a 2000 milliárd forintos idei költségvetési kiigazítás keretében idén bevezetett új különadó első befizetési kötelezettsége augusztus 20. Ezért láthatjuk azt, hogy augusztusban 3,272 milliárd forint jött be a légitársaságok hozzájárulása címszó alatt a költségvetésbe, míg júliusban ezen a bevételi soron még nem szerepelt összeg.

Érdemes megemlíteni, hogy bár a rendelet is, és az alábbi minisztériumi táblázat is "légitársaságok hozzájárulásának" nevezi az új különadót, nem ők az adó alanyai. A hozzájárulás fizetésére kötelezett az Lt. szerinti földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet. A hozzájárulás alapja a légi személyszállítási tevékenység keretében, földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet által kiszolgált légi jármű belföldről induló utasainak száma, a tranzit utasokat kivéve. A hozzájárulást tehát utasonként kell megfizetni (3900 forint, illetve 9750 forint), ám a kiszolgáló cég a gyakorlatban továbbhárítja azt a légitársaságokra, amelyek aztán beépítik a repjegyek árába, és végső soron ezt a 3 milliárd forint feletti összeget az utasok fizetik be a büdzsébe.

Azt is tudjuk, hogy a kormány előzetes várakozásai szerint 30 milliárd forint jöhet be a légitársaságok "extraprofitadójából", ennek most bő egytizede jött össze egyetlen hónap alatt.

Ismert továbbá, hogy a légitársaságok különadója nem tűnik el két átmenetinek mondott év után sem: stabilan 30 milliárd forintos bevétellel számol a kormány minden évben a 2022-2026 közötti időszakban.

Augusztusban bányajáradékból a tavalyi összeg bő 3-szorosa folyt be a költségvetésbe, 18 milliárd forint, és az energiaellátók jövedelemadója soron a tavaly augusztusi 5 milliárd forint után idén 21 milliárd forint folyt be a nyolcadik hónapban. A pénzügyi tranzakciós illeték havi összege is 5 milliárd forinttal meghaladta a tavalyi összeget, 25,9 milliárd forintot ért el. Ezek mind-mind olyan költségvetési tételek, amelyek érintettek a különadóemelési döntéssel.

