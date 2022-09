EU-s pénzek, orosz mozgósítás, ásrtopok és Varga Mihály előadása

6 podcast, melyekkel könnyebb értelmezni a minket körülvevő világot.

Elismerte Varga Mihály: újra kell írni a '23-as magyar büdzsét

A Checklist pénteki adásának első részében a 60. Közgazdász-vándorgyűlésről jelentkeztünk Szegedről, ahol a pénteki nyitóelőadást Varga Mihály tartotta. A pénzügyminiszter helyzetértékeléséről – a politikus egyebek mellett arról is beszélt, hogy a már elfogadott 2023-as magyar költségvetést újra kell tervezni–, valamint az eseményről Madár Istvánt, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzőjét kérdeztük. Az adás második részében egy friss kérdőíves felmérés eredményeiről volt szó, melyet olvasóik anyagi helyzetének változásáról készített a Portfolio testvérlapja, a Pénzcentrum.

Most akkor mégis minden EU-s pénzt megkapunk?

A hétfői Checklistró első részében az Európai Bizottság magyar jogállamisági eljárása ügyében meghozott döntését értékeltük, mely szerint 7,4 milliárd euró EU-s támogatás felfüggesztését javasolják az Európai Tanácsnak, azonban hagytak egy menekülőutat, mely alapján Magyarország akár minden korábban kialkudott közösségi forráshoz hozzájuthat. A bizottsági ajánlással kapcsolatban Weinhardt Attila, lapunk makroelemzője volt a Checklist vendége. Az adás második részében a rendkívüli Kormányinfó keretén belül bejelentett intézkedésekről volt szó, melyek szerint az árstopok folytatódnak, s egy új kormányzati program is indul, ami az energiaintenzív kkv-k és gyárak számára biztosít majd forrásokat. A témával kapcsolatban Madár István, a Portfolio Makro rovatának vezető elemzőjét kérdeztük.

Megadóztatják a fintecheket Magyarországon, most aztán díjat emel a Revolut és a Wise?

A tranzakciós illeték kiterjesztése a külföldi szolgáltatókra, azaz például a Wise-ra és a Revolutra, ugyan egyenlő feltételeket teremt a hazai bankszektor és a külföldi neobankok számára a pénzforgalomban, de egyúttal drágább neobanki szolgáltatásokhoz is vezethet itthon. A digitalizációs verseny közepette a hazai pénzintézeteknek komoly terhet jelentenek az idén bevezetett új különadók, nagy kérdés, hogy mi lesz az IT-büdzsék és az innovációs törekvések sorsa. Hogyan használhatják a bankok az AI-t, mit jelent a hiperperszonalizáció a gyakorlatban, miért lett még fontosabb terület a kibervédelem a bankoknál, és jönnek-e itthon is az ázsiai mintára létrehozott szuperappok? Többek között erről beszélgetett Orosz Márton és Turzó Ádám a Portfolio Heti podcastjében, mely kiemelt témái lesznek az október 6-ai Banking Technology konferenciának is.

A mozgósítás csak az első lépés? Mi vár most Ukrajnára?

A Portfolio Checklist szerdai adásának első részében arról volt szó, hogy Vladimir Putin orosz elnök részleges katonai mozgosítást rendelt el Oroszországban, aminek keretében akár 300.000 orosz katona érkezhet az ukrán hadszíntérre. A mozgósítás okairól és következményeiről Huszák Dánielt, a Portfolio Globál rovatának elemzőjét kérdeztük. Az adás második részében a kormány által meghirdetett Tűzifaprogram környezeti hatásairól kérdeztük Rodics Katalint, a Greenpeace Magyarország biodiverzitáskampány-felelősét.

Kiderült, mennyi lenne a tej, liszt, csirke, sertés ára, ha kivezetnék az árstopot

A Checklist keddi adásának első részében az élelmiszerárstopról volt szó, egyebek mellett arról beszéltünk, hogy mennyibe kerülnének az intézkedés által érintett termékek, ha nem lenne érvényben a piactorzító rendelet. A témával kapcsolatban Hornyák József, a Portfolio makroelemzője volt a Checklist vendége. Az adás második részében egy friss kutatással foglalkoztunk, mely a magyar lakosság energiatudatosságáról szól. A tanulmányról Dr. Rázsóné Szórády Csillát, az Új Ház Zrt. vezérigazgatóját kérdeztük.

Dráma a fővárosi lakáspiacon: milliós bér kellhet, ha hitelre vennél új ingatlant

A Checklist csütörtöki adásáak első részében arról volt szó, hogy a jelenlegi ingatlanárakat, az átlagjövedelmeket, és a hitelkamatokat megvizsgálva, milyen lehetőségei vannak a magyaroknak lakásvásárlásra. Ha Budapesten szeretnénk egy átlagos új építésű lakást venni, 30%-os önerővel, akkor már 1 millió forint fölé kúszik a bankok által elvárt nettó jövedelem. A témával kapcsolatban Palkó Istvánt, a Portfolio Pénzügy rovatának vezető elemzőjét kérdeztük. Az adás második részében az elmúlt időszakban megfigyelhető OTP-részvényárfolyam csökkenésének okairól, és a lehetséges fordulatról beszélt Nagy Viktor, a Portfolio vezető részvényelemzője.

