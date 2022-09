Lavrov: az annektált területek Oroszország védelmét élvezik majd

Moszkva teljes védelme alá kerülnek majd az a négy ukrajnai régió, ahol most népszavazások zajlanak, ha Oroszország annektálja őket - nyilatkozta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az ENSZ New York-i közgyűlésén tartott beszédét követő sajtótájékoztatón, írja a The Guardian