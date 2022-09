Pengeélen táncolunk: a súlyos válság is benne van a pakliban

Sajnos nehéz optimistának lenni a jelenlegi környezetben a gazdasági kilátásokat illetően, hiszen amikor körbe tekintünk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a világ kimozdult korábbi egyensúlyi pontjából és még nem találta meg az újat. Egy ilyen időszakban az előrejelzés bizonytalansága jelentősen megugrik, és sokkal inkább érdemesebb szcenáriókban és valószínűségekben gondolkodni. Ráadásul rengeteg olyan elemet lehet felsorolni, ahol pengeélen táncolnak, illetve ahol nem feltétlen a gazdasági racionalitás határozza meg a döntéseket, hanem át van itatva politikai szándékokkal, érdekekkel.

Kína még okozhat meglepetést

A külső környezetet illetően továbbra is aggasztó, hogy Kína nem hagyott fel a zéró Covid politikájával – legutóbb olyan metropoliszokban vezettek be korlátozásokat, mint Csengtu és Sencsen – amely jelentős meghosszabbíthatja a globális ellátási láncokban már meglévő zavarokat. Ráadásul ez a politika általánosságban is terheli mind a kínai fogyasztói kiadásokat, mind a beruházásokat, arról nem is beszélve, hogy az ingatlanpiaci problémák továbbra is jelen vannak.

A globális ellátási láncokban fellelhető problémák akár 0,5-1 százalékponttal is visszafoghatják a globális növekedés dinamikáját. Halvány fényt jelent ugyanakkor az alagút végén, hogy a számos nyersanyagár esetében lefelé irányuló korrekciót láthatunk, a réz ára például negyedével mérséklődött április eleje óta és az élelmiszerárak is 12 százalékkal kerültek lejjebb a csúcsukhoz képest, de még így is 50 százalékkal tartózkodnak feljebb, mint a 2016-2019 közötti időszakban. Sajnos az élelmiszerek esetében nem túl biztató a kilátás, mivel például India – a globális rizskereskedelem 40 százalékát adja – a vetési szezon közepén rendkívüli szárazságban szenvedett és a magas műtrágyaárak szintén azzal fenyegetnek, hogy a jövő évi élelmiszertermelés nehézségekbe ütközik.

A csökkenő fémárak mellett az ellátási láncok problémáinak csökkenése is pozitív hír. A Harpex Shipping Index szállítási árai például 12 százalékkal csökkentek a márciusi csúcsértékük óta.

A legtöbb országban a hosszabb szállítási határidőkről beszámoló vállalatok száma is jelentősen csökkent. A számos iparág számára létfontosságú félvezetőiparban is csökkent a hiány, és ebben az ágazatban kezd többlet keletkezni, ami több mint 50 százalékos árcsökkenéshez vezetett. Ennek eredményeként a New York-i Fed globális ellátási lánc nyomásindexe kevesebb mint egy év alatt 4,3-ról 1,7-re csökkent. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden ellátási probléma megoldódott. Például egyes energiaigényes európai vállalatok bezárása a magas gázárak miatt, az LNG szűk keresztmetszetek, és további zárlatok Kínában újra felfelé lökhetik az indexet.

Ellenálló volt az eurózóna, de jön a lassulás

Az euróövezet gazdasága a vártnál és a félelmeknél rugalmasabbnak bizonyult az év első felében. A legfrissebb adatok szerint az euróövezetben a reál-GDP a második negyedévben 0,8%-kal nőtt az előző negyedévhez képest, miután az első negyedévben 0,7%-kal bővült.

A második negyedévi viszonylag erős növekedéshez különösen a háztartások fogyasztása, de a belföldi kereslet minden más összetevője is hozzájárult.

A fogyasztói bizalom történelmi mélypontra esése és a magas infláció miatti vásárlóerőveszteség úgy tűnik, hogy (egyelőre) nem akadályozta a gazdaság világjárvány utáni újraindulását követő felzárkózó keresletet. Ehhez hozzájárulhatott az a tény, hogy a foglalkoztatás tovább nőtt, és a munkanélküliségi ráta történelmi mélypontra csökkent. A második negyedévben a feldolgozóipari termelés is valamivel jobban alakult, mint amit a termelői bizalom visszaesése sugallt.

Az év első felének viszonylag erős gazdasági teljesítménye ellenére az euróövezet gazdasága rendkívül nehéz időszak elé néz.

Az égbe szökő gáz és elektromosáram árak nyilvánvalóan a fő okai a borús gazdasági kilátásoknak. Ez kemény dió lesz, különösen a magasan iparosodott gazdaságok számára, Németországgal az élen. A gázkészletek tervezettnél gyorsabb feltöltése reménysugarat jelent ebben a tekintetben, amely csökkenti a kényszerű leállások kockázatát. Az Európai Bizottság és mások által javasolt, az energia hatékonyabb felhasználását célzó intézkedések szintén hozzájárulhatnak ehhez. A gázellátás magas költségei azonban kétségtelenül tovább rontják számos vállalat jövedelmezőségét és versenyképességét, és növelik annak valószínűségét, hogy a termelés visszafogására kényszerülnek.

Mindezek fényében az Európai Bizottság gazdasági hangulatfelmérései vagy a BMI-indexek által mért üzleti bizalom tovább romlott. A világjárvány kezdetén regisztrált visszaeséshez képest azonban ez a romlás egyelőre korlátozottabb. Öröm az ürömben, hogy a mutatók jelenleg inkább a gazdasági növekedés megállására vagy a tevékenység enyhe zsugorodására utalnak, mintsem nagyon mély recesszióra.

Az eddig felsoroltakból érezhető, hogy a külső környezet finoman szólva sem túl támogató a magyar gazdaság számára, így aligha lehet azt várni, hogy a külső kereslet kiugró lendületet ad a növekedésnek a következő negyedévekben.

Miként az EU más országaiban, úgy Magyarországon is az elszálló energiaárak jelentik a legfőbb kihívást, feltételezve, hogy a szeptember 20-i állapot szerinti 70,4 százalékos gáztározó feltöltöttség – amely az éves fogyasztás több mint 40 százalékát tudja fedezni, és amellyel a negyedik helyen állunk az EU-ban, messze megelőzve Németországot, akiknek csak az éves fogyasztásuk 22 százalékra elegendő gáztartalék áll rendelkezésükre – mellett nem lesz energiahiány. Sajnos itt ki kell emelni, hogy Németország energiaszűkössége közvetetten komoly csapást tud mérni a hazai gazdaságra, hiszen, ha ott akadozik a termelés, akkor az a magyar ipart is erőteljesen visszafoghatja.

Komoly életszínvonalromlás is lehet

Kicsit közelebbről megvizsgálva az energiaköltések szerepét a hazai lakossági fogyasztásban, azt láthatjuk, hogy 2010 óta az egyes háztartásokban minden decilisben érdemben csökkeni tudott. Az alacsonyabb jövedelműek esetén 20 százalék körüli szintről 15 százalék alá, míg a magasabb jövedelműek esetén 15 százalék körüli szintről 10 százalék környékére, amelynél lényegesen alacsonyabb arányt csak a legfelső decilis estén láthatunk.

Az ábrából jól látszik, hogy a lakossági energiaárak átlagfogyasztásig történő befagyasztása jelentős segítséget nyújt az alacsonyabb jövedelemű háztartások számára, ugyanakkor egy fontos folyamatra is rámutatnak. Míg a 2010-es évek elején a magasabb jövedelemű decilisekben nagyobb volt az energiafogyasztás, addig az évek alatt ez egyre laposodott a magasabb jövedelemű decilisek felé, olyannnyira, hogy 2018-ban már a 10. decilisben kevesebbet költöttek energiára, mint a 9. decilisben.

Ez azt sugallja, hogy az energiafelhasználás csökkentésére fordított beruházások, támogatások, illetve a korszerűbb új építésű ingatlanok a magasabb jövedelműek körében koncentrálódott.

A háztartások egy főre jutó éves fogyasztási kiadásának szerkezete rámutat egy nagyobb sérülékenységi pontra: az élelmiszerfogyasztás kimagasló súlyára. Az alsó négy decilis esetében a költések 30 százalék körüli, sőt azt meghaladó mértéke megy élelmiszerekre. Hozzátéve a lakásfenntartási, energia és ruházkodási költségeket, akkor 60 százalékot meghaladó értékeket is látunk. Ezzel szemben a felső decilisek esetében az élelmiszer fogyasztás súlya 20-25 százalék között volt 2020-ban.

Amennyiben ezeket a számokat összepárosítjuk a 30 százalékot meghaladó élelmiszerár-növekedéssel – amely messze a legnagyobb áremelkedés az EU-ban - világosan kirajzolódik, hogy nagyon komoly életszínvonalromlás fenyegeti a társadalom legalább 30-40 százalékát, amely kihat más termékek és szolgáltatások fogyasztására is, ezért nagyon nehéz pozitívan tekinteni a lakossági fogyasztás alakulására.

Szerencsére egyelőre Magyarországon a teljes foglalkoztatás állapotában vagyunk, amely tompítja a válság mélységét, ezért az egyik legfontosabb mutató jelenleg a munkaerő piac alakulása. Amennyiben a munkanélküliség számottevően emelkedni kezd, akkor elkerülhetetlennek tűnik egy markáns, akár a 2008-as válságot felidéző gazdasági visszaesés.

Egy ilyen környezetben meg kell ragadni minden elérhető forrást, amit a gazdaság megsegítésére be lehet vetni, ezért is különösen fontos az Uniós források minél előbbi hozzáférése és hatékony felhasználása.

A jó hír: még mindig van rá esély, hogy csak egy rövidebb recesszióval, a 2023-as év egészét nagyjából stagnálással vészeljük át, de közel megegyező valószínűséggel kell felkészülni egy 2-5 százalék közötti visszaesésre is, amelyet egy lassabb, elhúzódó kilábalás követ.

Jelenleg tűzoltás zajlik, de az energiakrízis és a világpiaci átrendeződés új lehetőséget is biztosít az egyes országok számára, így Magyarország részére is, ezért különösen fontos, hogy miként játsszuk ki a kezünkben lévő kártyákat, hogy ne vesztesként kerüljünk ki a játszmából. Például hogyan tud az ország versenyképes maradni tartósan megemelkedő energiaárak esetén, van-e lehetőségünk alacsony energiaigényű termelés és szolgáltatás irányába elmozdulni? A növekvő költségek mellett felértékelődik a humán tőke szerepe, minősége, amely jelenleg szintén szűkös erőforrás hazánkban.

