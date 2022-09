Itt az MNB döntése, a vártnál nagyobbat emelt a jegybank!

Az eddigi 11,75%-ról 13%-ra emelte az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa, vagyis nem lassított, hanem még gyorsított az eddigi 100 bázispontos tempón a jegybank. A lépést követően hamarosan jön az új inflációs- és GDP-előrejelzés, majd megszólal Matolcsy György és Virág Barnabás.

Eddig havi 100 bázispontos ütemben emelte a kamatot az MNB, azonban Virág Barnabás alelnök már a múlt héten előre jelezte, hogy ettől eltérő javaslatok is kerülhetnek most a Monetáris Tanács asztalára. Szeptemberben a kamat további "határozott" emelésére kell számítani, a jelenlegi helyzetben a 100 bázispontos emelés mellett az 50 és 75 bázispontos szigorítás is "határozottnak" minősül – mondta Virág. Előzetesen az elemzők 75 vagy 100 bázispontos emelést vártak, senki nem számított annál nagyobb szigorításra.

A jegybank alelnöke arról is beszélt, hogy a régiós jegybankok már megkezdték a kamatemelési ciklus fordulatát vagy lassítását. Az MNB is egyre közelebb kerül ahhoz a ponthoz, hogy mérlegelnie kell a ciklus lezárást. Ehhez négy tényezőt kell figyelembe vennie:

az inflációs várakozások fényében kialakított reálkamat-környezet - ennek pozitívvá kell válnia előretekintve; az inflációs fordulat körvonalazódni kezd, a kockáztok kiegyensúlyozottabbá válnak; az ország kockázati megítélésének alakulása, ebben kulcs az uniós támogatások sorsának eldőlése - az MNB "100%-osan" bízik a megállapodásban; erősödnie kell a monetáris transzmissziónak, a magas kamatszint hatásának megjelenése minden részpiacon, különös tekintettel az fx-swappiacra, az állampapírpiacra, banki kamatok árazására.

A fentiek alapján nem lett volna nagy meglepetés a szigorítás lassítása sem, hiszen a feltételek nagyrészt teljesülnek a múlt hónapban már bejelentett likviditásszűkítő lépésekkel.

A nagy kérdés most az lesz, hogy a mai lépéssel lezárul-e a kamatemelési ciklus, vagy a következő időszakban kisebb lépésekkel folytatja az emelést az MNB. Virág Barnabás arra utalt, hogy mindkét forgatókönyv elképzelhető, vagy egy nagyobb lépéssel zárják le a ciklust, vagy több kisebbel fokozatosan vetnek véget neki.

A mai döntéssel nagyobb az esélye annak, hogy az első forgatókönyv valósul meg.

A mostani kamatemelés után várhatóan csütörtökön ezzel megegyező mértékben emelkedik majd az egyhetes betéti kamat is, amivel továbbra is összhangban marad a két ráta.

A kamatciklus lezárásával kapcsolatos kérdésre akár már ma választ kaphatunk, hiszen délután három órakor érkezik a Monetáris Tanács közleménye, illetve a legfrissebb inflációs- és GDP-előrejelzés. Azzal egyidőben Matolcsy György elnök sajtótájékoztatót tart, majd utána Virág Barnabás válaszol a felmerült kérdésekre. Vélhetően ezen az eseményen jelenthetik be a kamatemelési ciklus lezárását akár.

A mai döntésre érthető módon erősödéssel reflexből reagált a forint, hiszen a vártnál nagyobb kamatemelés történt. Ugyanakkor ha ez valóban a kamatciklus lezárását jelenti, akkor a következő hónapok kamatpályája valójában alacsonyabbra került, hiszen a piac (legalább) 13,75%-os kamatcsúcsot várt, amit az év vége felé ért volna el az MNB. Valószínűleg ezt gondolta végig gyorsan a piac, hiszen az erősödés nagy részét gyorsan vissza is adta a forint a döntés utáni percekben.

Az eseményekről és az esetleges piaci reakciókról a Portfolio élőben tudósít.

