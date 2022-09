Jócskán megemelte idei és jövő évi inflációs előrejelzését az MNB

Jócskán megemelte idei és jövő évi átlagos inflációra vonatkozó előrejelzését az MNB a ma közzétett inflációs jelentése főbb számai között és közben azt is vázolta, hogy jövőre az év átlagában enyhén pozitív lehet a gazdasági növekedés mértéke.

Amint az alábbi táblázatban összefoglaltuk: a júniusi inflációs jelentéshez képest idén 11-12,6%-ról 13,5-14,5%-ra emelte az éves átlagos inflációra vonatkozó előrejelzés mértékét a jegybanki stáb, noha az évből már csak kevés van hátra. Ez jól jelzi az előrejelzési bizonytalanságot, akárcsak az, hogy a jegybanki stáb a nyáron mondott 6,8-9,2%-ról most 11,5-14%-ra növelte a jövő évi átlagos inflációra vonatkozó prognózisát, tehát továbbra is széles, több, mint 2%-pontos az előrejelzési tartomány. Ezzel együtt az is figyelemre méltó, hogy a monetáris politikai horizonton igazán releváns 2024-es előrejelzés sávját az eddigi 2,5-3,5%-ról 2,5-4%-ra tágította a stáb.

Az inflációs kockázatok eloszlását érzékeltető grafikon azt jelzi, hogy az előrejelzési horizonton igazán releváns 2024-es évben már egyensúlyban lehetnek a lefelé és felfelé mutató inflációs kockázatok.

A GDP-növekedési legyezőábránál a jövő évi 0,5-1,5%-os növekedési előrejelzés kapcsán kissé túlsúlyban érzékeli az MNB-stáb a felfelé mutató kockázatokat, azaz többségben lehetnek a vártnál jobb növekedést segítő kockázatok.

