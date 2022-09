Megfejtettük, miért ezt a váratlan bejelentést tette Orbán Viktor a családoknak

A kormány adó- és családpolitikájába illeszkedő, de vadonatúj eszközt vetne be a kormány a legújabb családtámogatási program keretében, melynek elindítása 2023-ban várható. A rendelkezésre álló adatok alapján a kormány egy egyre romló demográfiai trendet igyekszik ezzel lassítani, megállítani, vagy éppen megfordítani: a gyermekvállalás későbbi életkorra való tolódását. Egy évtizedek óta tartó, több tényezőtől függő, éppen ezért jelentős tehetetlenségi erővel bíró tendenciának menne neki a kormány, ami alapján nem lesz könnyű dolga. Nem mindegy ugyanakkor, hogy milyen csomag részeként érkezik ez a lépés a családalapításban gondolkodókhoz és a gazdasági bizonytalanság összességében mennyiben ront az alap gyermekvállalási folyamatokon.

Nem hagyja annyiban a kormány

Orbán Viktor miniszterelnök hétfői parlamenti beszédében, valamint az ellenzéki képviselők kérdéseire adott válaszaiban ismét voltak olyan konkrét ígéretek, amelyek újdonságnak számítottak az eddig ismert gazdaságpolitikában és családpolitikában.

Minderre lehetőséget teremt magának a kormány, ugyanis decemberben az idén nyáron elfogadott 2023-as költségvetés módosítására készül. A kormányfő elmondása szerint ebben már új családtámogatási intézkedések is megjelennek. Parlamenti válaszaiban pedig már egy konkrét példát is előrevetített:

LESZ OLYAN INTÉZKEDÉS, HA VALAKI MÁR BETÖLTÖTTE A 25. ÉLETÉVÉT ÉS MÁR NEM JÁR NEKI AZ SZJA-MENTESSÉG, DE VÁLLALJA, HOGY SZÜL EGY GYERMEKET 25 ÉS 30 ÉVES KORA KÖZÖTT, AKKOR 30 ÉVES KORÁIG TOVÁBB ÉLVEZHETI AZ ADÓMENTESSÉGET.

Vagyis a kormány arra készül, hogy célzottan meghosszabbítja az szja-mentességet a gyermeket vállaló nők számára, demográfiai okok miatt. Gyorsértékelésünkben már hétfő este megjegyeztük, hogy ez egy vadonatúj lépés lenne, gyermekvállalást ösztönző célzattal. Egyúttal beleillik a kormány eddigi adópolitikájába. Emlékezetes, 25 éves korig szja-mentességet élveznek a fiatalok, valamint 4 gyerek után jár az örök életre szóló szja-mentesség az anyáknak, amellyel kapcsolatban szintén vannak már régóta kormányzati tervek, hogy a 3 gyerekes anyáknak is járjon ez a fajta kedvezmény. Az intézkedés külön érdekessége, hogy egy rendkívüli kockázatokkal terhelt évben tervez a kormány már most költségvetést lazító intézkedéseket. A 2023-as költségvetés már régen felborult, mozgástér messze nem áll rendelkezésre. Egyelőre nem látni, hogy a jövőre célul kitűzött 3,5%-os GDP-arányos hiánycélt hogyan fogja a kormány teljesíteni az energiaszámla elszállása közepette.

Azt is érdemes kiemelni, hogy a kormányfő által jelzett kormányzati szándék láthatóan nem hirtelen jön a semmiből. Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter egy héttel ezelőtt éppen arról beszélt többek között, hogy "segíteni kell a nőket abban, hogy a jelenlegi uniós átlagot jelentő 29 éves kor előtt vállalhassák az első gyermeküket, és legyen idő még második és harmadik gyerekre is". Már akkor előrevetítette a tárcavezető, hogy ezt a munkaerőpiac rugalmasabbá tételével - a férfiak számára is -, illetve a családi adókedvezményekkel kívánja elősegíteni a kormányzat. A miniszter akkor arról is beszélt, hogy tovább kell emelni a termékenységi rátát a jelenlegi 1,6%-ról.

Évtizedes trendekkel menne szembe a kormány

Korábban már több elemzésünkben és interjúnkban is foglalkoztunk azzal, hogy a nők Magyarországon is egyre később vállalnak gyermeket, vagyis a kormány egy nagyon is létező demográfiai kihívást azonosított és igyekszik rá megoldást találni.

A KSH Népességtudományi Központjának vezetői és kutatói már régóta foglalkoznak ezzel a témával. Legutóbb épp a tavaly év végén megjelent Demográfiai Portréban írt erről a jelenségről részletesen Kapitány Balázs, az intézet tudományos főmunkatársa és Spéder Zsolt, az intézet igazgatója.

A kutatók ebben kiemelték, hogy köztudott, hogy a gyermekvállalás kritikusan alacsony szintjének kialakulása jelentős mértékben összefüggött a gyermekvállalási életkor kitolódásával. Amikor 2011-et követően megállt az anyák átlagos gyermekvállalási életkorának a növekedése – az első gyermeket vállalók átlagos kora 28,3 év, míg a gyermekvállalás átlagos kora 30 év körül stagnált –, a termékenység növekedni kezdett - állapítják meg a szakemberek, akik ugyanakkor arra is rámutattak elemzésükben, hogy

az elmúlt évek új trendje, hogy az első gyermek vállalásának kora az anyák esetén lassan ismét növekedni kezdett.

Cikkükben ezt egy látványos ábrával illusztrálják, bemutatva a 2010 és 2020 közötti folyamatokat.

Az intézet kutatóinak egy korábbi anyagában pedig hosszabb távra visszatekintő grafikont is találhatunk arról, hogy mikor vállalják első gyermeküket a magyarok.

A fenti két ábra is alátámasztja azt, hogy 2010 után jó pár éven át stabil volt ez az életkor, azonban az elmúlt években megint elindult a demográfiai szempontból kedvezőtlen trend. A kutatók a 2021-es elemzésükben kiemelik, hogy a kitolódás évi 1–2 hónap, ami alacsonynak számít az ezredfordulót követő, évi átlagos 4 hónapos tempóhoz képest, de már nem elhanyagolható.

Az adatokból levonták azt a következtetést a kutatók, hogy "a termékenység általános növekedése nem a gyermekvállalás előrehozásának a következménye, hanem mögötte valós, a tényleges, befejezett termékenységet is befolyásoló folyamatok állhatnak". Nem kizárt, hogy a kormány is ebből a helyzetértékelésből indult ki az új családpolitikai lépések megalapozásakor, és arra jutott, hogy most a gyermekvállalás előrehozása hozhat eredményt a születések száméban.

Spéder Zsolt, a Népességtudományi Intézet igazgatója a tavalyi portré megjelenése kapcsán a Portfolio-nak adott interjújában szintén beszélt jól nyomon követhető az 1965-ös évjárattól kezdődően, de markánsan még az 1985-ös kohorsz esetében is láthatjuk, hogy egyre későbbre halasztják az érintettek a gyermekvállalást és egészen a 30 éves korig nő az elmaradás az 1960-as években születettek gyermekvállalási gyakorlatától. Spéder Zsolt kijelentette: "a kohorsz szintű megközelítés megmutatja azt is, hogy

a termékenységi szint növekedésnek legnagyobb akadálya, hogy megnőtt a gyermektelenség.

Az interjúban megjegyezte, hogy "míg az 1960 körül, vagy az előtt születetteknél 8-10, addig az 1975-ös évjáratnál 17 százalék a gyermektelenség, azt követően pedig ennél is nagyobb lehet". "Ha nagyon sokan maradnak gyerektelenek, akkor kevesebben vannak, akiknek egyáltalán születik gyermekük. Közben nőtt az egy gyermeknél „megállók” aránya is, aminek következtében drasztikusan csökkent a másodikat vállalók részaránya. És hiába nőtt a három- vagy többgyermekesek részaránya, részben a családtámogatás miatt, ez össztársadalmi szinten nem tudja kompenzálni az elmaradt első és második gyermekeket" - magyarázta a szakember.

Ha még további részletekre vagyunk kíváncsiak a fenti folyamatokat illetően, akkor érdemes idehozni a kutatók termékenységi görbére vonatkozó számításait (szintén a 2021-es Demográfiai Portréból). Ez azt mutatja meg, hogy ezer adott korú nőre hány élveszületés jut. Példaként ez azt jelenti, hogy míg a rendszerváltáskor ezer, 36 éves nőből 20, addig 2010-ben már 42, tíz évvel később pedig 63 vállalt gyermeket. Tehát a 36 éves nők gyermekvállalási hajlandósága a rendszerváltás és 2010 között mintegy megduplázódott, az azt követő évtizedben pedig további másfélszeresére nőtt.

A termékenységi görbék egymással való összevetése jól érzékelteti az általános trendeket. A rendszerváltástól 2010-ig terjedő időszakot elsősorban a női életútban való kitolódása, továbbá a mértékének (a görbe alatti terület) csökkenése jellemezte. Bár ebben időszakban is nőtt a 30 év feletti nők termékenysége, de ez a növekmény el-hanyagolható volt a 20-as életévek csökkenéséhez viszonyítva - értelmezi a fenti adatokat Kapitány Balázs és Spéder Zsolt.

Ezzel szemben a 2010 óta eltelt évtizedben jól megfigyelhető a termékenység növekedése, a narancssárga görbe szinte mindenütt a piros felett található, a termékenység a 17 év alattiak kivételével gyakorlatilag az összes korcsoportban nőtt. Látható, hogy az a növekedés nem a megelőző időszak trendjeinek a folytatódása, és nem is vissza-rendeződés egy korábbi állapotra. Azt is kiemelték a kutatók, hogy összességében mind számában, mind arányában egyre fontosabbá válik a 40 év feletti gyermekvállalás szerepe: míg 1990-ben az összes élveszületés 0,5, 2010-ben 1,5, addig 2020-ban már 3,3%-a tartozott ebbe a csoportba.

Arra is rengeteg kutatás van idehaza, hogy mi az oka, hogy egyre többen későbbre halasztják a gyermekvállalást.

Erről a témáról is kérdeztük tavalyi interjúnkban Spéder Zsoltot, amikor arra voltunk kíváncsiak, hogy van remény arra, hogy az új gyermeket vállaló generációk érdemben javítani tudjanak a fenti folyamatokon?

Válaszában kitért arra, hogy az elmúlt 30 évben a korai gyermekvállalási mintáról a késői gyermekvállalási mintára való átmenetről beszélünk. Az átmeneti időszakban minden országban termékenység csökkenés jellemző. A kérdés, hogy hogyan sikerül a „bepótlás”, megszületnek-e az „elhalasztott” gyermekek. Vannak olyan országok, Franciaország, Hollandia, ahol szinte teljes bepótlásól beszélhetünk. Máshol pedig nem. Azt tudjuk, hogy a túl késői életkorra való halasztás nagyban akadályozza az eredeti tervek megvalósulását, még ha a szándékok meg is vannak. A párkapcsolati instabilitás, a biológiai óra is beleszólhat a gyermekvállalási szándékok megvalósításába, továbbá az anyagi helyzetnek, a munkapiaci instabilitásnak és a családpolitikai környezetnek is van szerepe.

Jön a bizonytalanság

Abból a szempontból is logikusnak tűnik a kormány legújabb családpolitikai intézkedése, hogy egy kedvezőtlenebbre forduló gazdasági környezet kedvezőtlenül hat a termékenységre és ezt próbálhatja ellensúlyozni.

Nemrégiben erről a kérdésről Kapitány Balázs kutató is beszélt a 24.hu portálnak adott interjújában. "A bizonytalanság negatívan hat a termékenységre, ebben aligha van bármi meglepő. De ez jellemzően halasztást jelent. Várjunk még egy évet vagy kettőt, hátha jobb lesz a helyzet – mondják ilyenkor a babát tervező párok. A tapasztalatok pedig azt mutatják, ha a gazdasági helyzet gyorsan konszolidálódik, akkor ezek a halasztott babák jelentős része megszületik. Most is várható csökkenés, de nem várok teljes törést" - jelezte kérdésre válaszolva a szakember.

Az interjút azzal zárta Kapitány Balázs két héttel ezelőtt, hogy "bár a népesség fenntartása reális cél, sokaknak sikerült a környéken, mégis pesszimista vagyok, hogy ez bekövetkezik nálunk". "Ha a népességfogyás mégis megáll, az nem lesz irreális fordulat. Boldog lennék, ha így történne, mégsem fogadnék rá nagy összegben" - jelezte.

Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt felszólal az Országgyűlés őszi ülésszakának nyitónapján, 2022. szeptember 26-án. Forrás: MTI/Máthé Zoltán