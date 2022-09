A közelítő tél - Milyenek a növekedési kilátások Magyarországon?

Az elmúlt hetekben sok elemzést olvastam Európa és Magyarország helyzetéről, növekedési kilátásairól, melyek nagyjából közös nevezőre jutottak abban, hogy mennyire rendkívüli, hogy egy adott év első és második félévi teljesítménye között ennyire markáns legyen a különbség. Míg az első félév GDP-jét az orosz-ukrán háború február végi kitörése ellenére is lendületben tartotta a Covid-válságot követő újranyitás, a második félév kapcsán – jórészt az energiakrízisnek köszönhetően – a bizonytalanságokat hangsúlyozzuk és a gazdaságok földbeállása miatt aggódunk. Tavasz és a nyár után ősz és tél jön, és ez sajnos most a gazdasági kilátásokra is igaz. Analógiaként Berzsenyi közismert verse jutott az eszembe.

„Lassanként koszorúm bimbaja elvirít,

Itt hágy szép tavaszom: még alig ízleli

Nektárját ajakam, még alig illetem

Egy-két zsenge virágait.”

(Berzsenyi Dániel: A közelítő tél, részlet)

Nézzük akkor a hazai helyzetet. Az idei első félév kifejezetten erős, 7,2%-os gazdasági növekedése után érdemben romlottak a rövid távú kilátások a nyári hónapokban. Bár a harmadik negyedévről egyelőre még nem sok statisztikai adat érhető el, számos indikátor már most jelzi, hogy a technikai recesszió – vagyis a gazdasági aktivitás két egymást követő negyedévben bekövetkező csökkenése - nem valószínű, hogy elkerülhető Magyarországon sem. A híreket olvasva az energiabeszerzés kihívásairól, a megsokszorozódó gáz- és áramárakról, a tovább gyorsuló inflációról, az emelkedő kamatokról, a költségvetési kiigazításokról, már egyre inkább az válik kérdéssé, hogy a várt negyedéves visszaesések mégis milyen mértékűek lesznek, illetve, hogy az energiaválság vezethet-e egy szélesebb körű, a gazdaság több szektorát is mélyen érintő, huzamosabb ideig fennmaradó recesszióhoz.

Ezen a ponton a harmadik negyedév végéhez közeledve még mindig nehéz erről határozott kijelentéseket tenni. Az időszak minden bizonnyal már érdemi fékeződést hozott, a negyedéves teljesítmény vélhetően nulla körül alakulhatott, hogy ez plusz nulla volt-e vagy mínusz nulla, az majd a hamarosan publikálásra kerülő augusztusi és szeptemberi havi makrostatisztikákból pontosabban becsülhetővé válik. A nagy kérdés igazából az, hogy a téli félév, vagyis a 2022-es negyedik és a 2023-as év első negyedévében mekkora visszaesésen megy keresztül a magyar gazdaság, amikor - nagyrészt az energiakrízisnek köszönhetően - a növekedésnek mind a belső, mind a külső hajtóerői érdemben fékeződnek majd.

A téli recesszió nem egyedi magyar történet lesz, egész Európa hasonló kihívásokkal néz szembe.

A magyar helyzet talán annyiban kedvezőtlenebb, hogy az orosz gáztól való függőségünk a legerősebbek közé tartozik, másrészt pedig, hogy a gazdaság teljesítményében nagy szerepük van az energiaigényes ágazatoknak. Az egyes kulcságazatok közül a gépgyártás, a vegyipar és a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektorokban tevékenykedő vállalatok zöme az energiaszolgáltatókkal fennálló hosszabb távú szerződéseinek köszönhetően vélhetően mindeddig kevésbé szembesült az elszálló energiaárakkal, azonban a negyedik negyedévben, de legkésőbb jövő januárban elérkezhetünk arra a pontra, amikor a vállalatok többsége számára effektívvé válik az energiaköltségek megtöbbszöröződése. Így a nagy kérdés, hogy az elszálló energiaköltségeiket milyen mértékben lesznek képesek a cégek saját termékeik és szolgáltatásaik árába beépíteni egy olyan gazdasági környezetben, ahol a monetáris politika éppen a fogyasztási és a beruházási keresletet szeretné megfékezni az inflációs céljának elérése érdekében.

Sajnos számítani kell arra, hogy ez az energiaárak megugrásából eredő költségsokk olyan mértékű lehet, ami sokak számára kigazdálkodhatatlan lesz, és bezárni kényszerülnek.

Ugyanakkor talán feltételezhetjük, hogy nem fogja mindenki leállítani a termelési és szolgáltatási tevékenységét, tehát a Covid-lezárásokhoz hasonló mértékű sokk nem éri majd a gazdaságot. Ennek ellenére, hogy minél több cég maradjon talpon, úgy tűnik, elkelnek majd a járványidőszakhoz hasonló kormányzati támogatói programok. Nemrégiben a kormányzat be is jelentette, hogy támogatási programot indít az energiaintenzív termelő kis- és közepes vállalkozásoknak, állva a működési költségnövekményük egy részét, illetve a segít az energiahatékonyságot célzó beruházások esetében is, cserébe pedig a munkavállalók zömének megtartását várják el a támogatott cégtől. Az intézkedés szerintünk hozzájárulhat a negatív növekedési hatások mérsékléséhez és csökkentheti a jelentősebb foglalkoztatásvesztés valószínűségét, azt azonban látni kell, hogy az állam lehetőségei az igen magas költségvetési hiány kiigazításának kényszere miatt meglehetősen korlátozottak.

Az elszálló árak mellett persze az is nagy kihívás, hogy lesz-e egyáltalán energia. Mivel a mostani helyzetben mindenki próbál takarékoskodni, csökkenteni az energiafelhasználást, illetve javítani a felhasználás hatékonyságát, a kereslet várható csökkenése miatt talán az energia hiányából adódó széles körű ipari leállásokra nem kell számítani. Nem függetlenül az európai gáztárolók egyre javuló töltöttségi állapotától az utóbbi két hétben már valamivel 200 euró/Mwh alatt stabilizálódtak az árak a holland gáztőzsdén, illetve az LNG-szállítások növelésének lehetőségeiről érkező pozitív hírek arra utalnak, hogy nem feltétlenül kell az nyári extrém árszintek tartóssá válásával számolni.

Rövid távon azonban nemcsak a vállalati szektor, hanem a fogyasztók helyzete sem rózsás.

A rezsicsökkentés részleges kivezetése a fűtési szezon elindulásával csökkentheti nagyobb mértékben a háztartások rendelkezésre álló jövedelmét, a negatív hatások azonban az általuk lakott ingatlan típusától, energiafelhasználásának hatékonyságától függően egészen eltérően sújthatják majd az egyes háztartásokat. Az általános inflációemelkedés, különösen az élelmiszerek gyors drágulása, aminek kapcsán a jövő év tavasza előtt nem is nagyon várható kedvező fordulat, szintén egyre nagyobb részét harapja le az rendelkezésre álló jövedelmeknek. Öröm az ürömben, hogy az idei évben is magas maradt a bérkiáramlás, és a talán az év elejének bőkezű fiskális transzfereiből tudott a háztartási szektor tartalékot képezni – legalábbis a megtakarítások magas, a GDP 135%-a körül alakuló szintje erre utalhat. A folyamatosan csökkenő fogyasztói bizalmi indexek azonban jól jelzik, hogy az elkövetkező hónapokban az óvatossági megfontolások erősek lesznek a háztartások esetében, és lesznek olyan negyedévek, amikor nemcsak negyedéves, hanem éves alapon is negatívba csúszik a fogyasztás. 2023-ban összességében a fogyasztás stagnálásával számolunk. Ami pedig a GDP növekedését illeti, a második félév várhatóan már jobb teljesítményének köszönhetően az éves átlagos GDP szintjén nem várunk recessziót, de összességében nagyon visszafogott, 1% alatt maradó lehet a teljesítmény.

Középtávra kitekintve szintén nagyok a bizonytalanságok, de talán némi optimizmusra van okunk.

A világ már láthatóan nem lesz olyan, mint a háború vagy a Covid-járvány előtt volt:

az energiaválság okozta kihívások nem oldódnak meg egy csapásra,

s az infláció felbukkanásával szerintünk az extrém alacsony kamatkörnyezet sem tér ismét vissza.

A mostani energiaválságot sokan a rendszerváltás idején látott transzformációs válsághoz hasonlítják, amikor például Magyarország esetében több egymást követő évben is visszaesett a gazdasági növekedés, ráadásul nem is kis mértékben. A krízis azonban lehetőségeket is jelent, hiszen már most vannak jelei annak, hogy Európa gyorsan próbálja csökkenteni a fosszilis energiahordozóktól való függőségét, felgyorsulhat a zöldülési folyamat, fejlesztésre kerülhetnek az alternatív energiabeszerzési források. Ez stabilabb, kiszámíthatóbb jövőt hozhat, talán olcsóbbat is, egyelőre még nem tudjuk. Mindenesetre a mostani mélypontnak tűnő helyzetben is vannak jelei annak, hogy rendeződhetnek a súlyos nemzetközi problémák, és Európa képes lesz kezelni az energiaválságot és annak negatív következményeit.

Ez pedig a magyar növekedési kilátásokat is pozitívan érintheti: 2024-ben ismét nagyobb lendületet vehet a magyar gazdaság.

Az elmúlt évek beruházásai nyomán fontos exportkapacitások épültek ki, melyek a külső kereslet várt élénkülésével párhuzamosan segíthetik az export újbóli lendületét, a fizetési mérleg javulását. A termelékenység további javítása, az energiahatékonyság javítása rengeteg plusz beruházási igényt jelent majd vállalati és háztartási szinten is. Az EU-val való megállapodásban, a kapcsolatok rendezésében bízva ehhez úgy tűnik, hogy a megfelelő források is rendelkezésünkre állnak majd az elkövetkező években. Az infláció középtávon várt mérséklődése pedig segítheti a fogyasztói kereslet fenntartható élénkülését is. Összességében tehát bízunk abban, hogy a nehéz tél után ismét megérkezik a tavasz Európába és a magyar gazdaságba is.

