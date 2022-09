A szlovák miniszterelnök szerint kivégzi a gazdaságot a magas energiaár

Szlovákia miniszterelnöke szerint az emelkedő villamosenergia-árak miatt országa gazdaságát az "összeomlás" veszélye fenyegeti, és ez volt az eddigi legélesebb kijelentés, amelyet egy uniós vezető a globális energiaválság hatásairól tett.

Eduard Heger a Financial Timesnak kijelentette, hogy az Oroszország ukrajnai invázióját követő hatalmas áremelkedés "megöli gazdaságunkat", ha Szlovákia nem kap több milliárd eurós támogatást Brüsszeltől, és figyelmeztetett, hogy ha ez nem történik meg, kénytelen lesz államosítani az ország áramellátását.

Bár Szlovákia jelentős nukleáris és vízenergia-termelő, legnagyobb energiaszolgáltatója az év elején döntést hozott arról, hogy eladja felesleges energiáját energiakereskedőknek. Ezek a kereskedők most mintegy ötször magasabb piaci áron szolgáltatnak Szlovákiának.

A szlovákok 500 euróért veszik meg azt, amit 100 euróért adtak el"

- mondta Heger, hozzátéve, hogy emiatt az Európai Bizottság terve, miszerint 140 milliárd euróval megadóztatnák a blokk energiatermelőit, nem működne Szlovákiában. "Ha adót akarunk kivetni, annak európai szintűnek kell lennie" - mondta a Financial Timesnak.

Figyelmeztetése aláhúzza, hogy milyen hatalmas következményei vannak annak, hogy Moszkva az ukrajnai inváziója miatti uniós szankciókra válaszul megpróbálja feltornázni a gázszállításokat, ami idén nyáron rekordszintre emelte az áramárakat.

Heger szerint az EU-ban esetlegesen kivetett adóból származó bevételt egyenletesen kellene elosztani az EU-ban, ami Szlovákiának mintegy 1,5 milliárd eurót jelentene. Azt is szeretné, ha Brüsszel felszabadítana 5 milliárd eurót a fel nem használt regionális fejlesztési alapokból, amelyeket a vállalkozások energiaszámláinak csökkentésére lehetne fordítani.

Ellenkező esetben [a szlovákiai vállalkozások] bezárnak, és ez tulajdonképpen az egész gazdaságot összedöntené"

- mondta Heger. Ha Brüsszel nem segít, "akkor ezt az áramot biztosítanunk kell a vállalataink és a háztartásaink számára, hogy elkerüljük az összeomlást" - mondta. "Nem akarjuk ezt tenni, de ha nem lesz más segítség, akkor erre a megoldásra kényszerülünk". A kijelentés az áramszolgáltatás államosítását jelenti.

A Nemzetközi Energiaügynökség felszólította Európát, hogy tartsa fenn "szolidaritását" az energiaellátás terén ezen a télen, különben Vlagyimir Putyin orosz elnök kezére játszik. Heger szerint a nemzetközi szerződésekben vannak olyan záradékok, amelyek lehetővé teszik az országok számára, hogy válság idején beavatkozzanak az energiapiacon.

A Bizottság azt javasolta, hogy az országok kötelezhessék a gázt nem használó áramtermelőket, hogy megawattóránként 180 euró feletti bevételt adják át, amelyet a fogyasztók kártalanítására fordítanának, de ez a szint meghaladja azt a szintet, amelyen a Slovenské Elektrárne, a fő szlovák áramtermelő a legtöbb energiát eladta.

A szlovák miniszterelnök ezért arra szólította fel Brüsszelt, hogy az esetleges váratlanul felmerülő adót terjessze ki a közvetítőkre is, akik szintén profitálnak a magas árakból. "Be kell vonnunk a kereskedőket is, mert meg kell értenünk, hogy a kereskedők szabják meg az energiaszerződések feltételeit" - mondta.

A bizottsági javaslatokat az uniós energiaügyi miniszterek pénteki ülésükön vitatják meg, de Heger elismerte, hogy Szlovákiát leszavazhatják- Elmondta, hogy az 5,5 milliós ország nehéz helyzetben van, mivel az energiaszámlák a háztartások átlagos kiadásainak 10 százalékát teszik ki. Emellett az országnak aránytalanul nagy a nehézipari ágazata.

Heger szerint ezek a gyárak hamarosan aláírják a jövő évi energiaellátásra vonatkozó szerződéseket. "Napok vagy hetek állnak rendelkezésünkre...Mert a vállalatoknak el kell kezdeniük a vásárlást,

és ha [a kereskedők] elkezdenek 500-600 eurót [megawattóránként] árazni, akkor azonnal megölik gazdaságunkat".

A Slovalco alumíniumgyártó, amely a nemzeti villamosenergia-fogyasztás közel tizedét adja, már leállította a termelést a magas árak miatt.

Szlovákia gazdasági növekedése lelassult a szomszédos Ukrajnában zajló, immár hetedik hónapja tartó háború miatt. A Bizottság 2022-re 1,9 százalékra, 2023-ra pedig 2,7 százalékra csökkentette a Szlovákiára vonatkozó növekedési előrejelzést. Az infláció is két számjegyűre emelkedett.

Heger azt mondta, hogy a gazdasági nehézségek ellenére Pozsony továbbra is befogadja az ukrán menekülteket, és kemény szankciókat foganatosít Oroszországgal szemben.

Címlapkép: Getty Images