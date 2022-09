Új oroszellenes szankciókat jelentett be Ursula von der Leyen

Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az EU nem fogadja el a „népszavazások” eredményét és semmiféle terület elfoglalását Ukrajna területén és az a célja, hogy újabb, Oroszországnak fájdalmat okozó szankciós csomagot terjesszen a tagállamok elé. A csomag négy lépésből áll és egyhangú tagállami döntés kell hozzá, hogy ezekből tényleges intézkedés is legyen:

A bevezetett szankciók keményen érintik Putyin rendszerét és nehezítik, hogy folytassa a háborút

– értékelte.

Azokkal az illegális népszavazásokkal, amelyeket a minap levezényelt Oroszország Kelet-Ukrajnában, csak ugyanannak a forgatókönyvnek a megismétlését látjuk, mint ami 2008-ban Grúziában és 2014-ben a Krímben történt és biztosíthatom Önöket, hogy egyik tagállam se fogja elfogadni az új, elcsalt „népszavazások” eredményét, hiszen azok sértik a nemzetközi jogot és az ENSZ Alapokmányát – kezdte rövid beszédét Josep Borrell. Az Európai Unió külügyi főképviselője

Jelezte, hogy már eddig is több, mint 1300 magánszemély és entitás van az unió oroszellenes szankciós listáján, például oligarchák, vezető katonai döntéshozók, propagandisták, akik felelősek Ukrajna területi integritásának aláásásáért és most ezt a listát ki fogják bővíteni olyanokkal, akik az újabb ukrán területek elfoglalásában és Oroszországhoz csatolásában részt vettek, így például a négy kelet-ukrajnai terület orosz vezetésű adminisztrációját is megcélozzák ezek a szankciók, illetve azokat, akik részt vettek a „népszavazások” lebonyolításában. Emellett az orosz védelmi minisztérium magasrangú tisztviselőit is szankciós listára teszik, illetve mindazokat, akik a 300 ezer emberes mozgósításban, felfegyverzésben, kiképzésben részt vesznek. Olyanokat is feltesznek a listára, akik hamis információkat terjesztenek a háborúról, illetve anyagilag támogatják a négy kelet-ukrajnai terület elfoglalását.

Russia has escalated the invasion of Ukraine to a new level.And we are determined to make the Kremlin pay the price for this further escalation.Today, we are proposing a new package of biting sanctions against Russia https://t.co/MrirRm1m4l