Meglepő jelzést tett Gulyás Gergely: Ukrajnán keresztül is vehetünk gázt

Arra a kérdésre, hogy a Török Áramlat milyen szerepet játszik jelenleg Magyarország gázellátásában, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter meglepő jelzést tett a mai Kormányinfón.

Először is rámutatott, hogy az Északi Áramlat 1 és 2 körüli fejlemények nem önmagában a magyar, hanem egész Európa gázellátást veszélyeztetik, és közben az alternatív beszerzési forrásokat, mint például a Török Áramlatot rendkívüli értékessé teszik. Utóbbin keresztül Magyarország is gázhoz jut a déli irányból. Ezután rendkívül érdekes és újszerűnek ható megjegyzésként Gulyás hozzászúrta még ezt a mondatot is:

Ma Magyarország a szükséges gázt az Ukrajnán keresztül Magyarországra érkező csövön be tudja szerezni.

Ez azért érdekes jelzés, mert a tavaly szeptemberben elindult 15 éves orosz-magyar gázszerződés nyomán leállt az Ukrajnán keresztüli orosz gázimportunk (az részben éppen azt célozta, hogy kikerüljük az Ukrajnán keresztüli orosz gáztranzitot) és ennek nagyobb részét tereltük át a déli irányba. A számok szintjén ez azt jelentette, hogy az évi 4,5 milliárd köbméternyi leszerződött mennyiségből évi 3,5 milliárdot a Gazprom a déli irányból, a Török Áramlaton keresztül küld nekünk, további 1 milliárdot pedig az Északi Áramlat 1-en át Ausztrián keresztül. Az Északi Áramlat 1-en leállított orosz gázszállítást elvileg teljes mértékben átterelte az orosz fél a Török Áramlatra, illetve a plusz 700 millió köbméter körüli orosz gázvásárlás keretében augusztusban napi 2,7, majd szeptemberben és októberben napi 5,8 millió köbméternyi pluszt szállít.

Így tehát elsőre nem világos, hogy miféle gázhoz juthatna Magyarország Ukrajnán keresztül. Valószínű nem orosz eredetű gáz lenne ez, hanem vagy a „felesleges” gázt adnák el az ukránok (pl. a beszakadó ipari aktivitás miatt nincs rá szükségük), vagy a lengyelekhez befutó amerikai, illetve norvég eredetű gázhoz tudnánk hozzájutni. A lengyelekhez befutó gáz kapcsán se világos, hogy miért kellene ehhez közbeiktatni Ukrajnát, hiszen a közelmúltban adták át a lengyel-szlovák interkonnektort, így ahogy azt Steiner Attila energiaügyi államtitkár is jelezte: ezen keresztül már megnyílt az elvi lehetősége annak, hogy a lengyelekhez érkező LNG-szállítmányokhoz is hozzáférhessünk. Közben éppen a napokban adták át a Baltic Pipe vezetéket, így norvég gáz is érkezik már a lengyelekhez, de nem valószínű, hogy ebből pont nekünk juttatnának mennyiséget.

