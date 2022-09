Novemberben jön az újabb pandakötvény-kibocsátás Magyarországon

Magyarország novemberben legfeljebb 2 milliárd jüan értékben (mintegy 280 millió euró) tervezi jüanban denominált zöld pandakötvény kibocsátását, de más nemzetközi kötvénykibocsátások esetében a piacok most nem tűnnek kedvezőnek - mondta csütörtökön az ÁKK vezére a Reutersnek adott interjúban. A lakossági állampapírokkal kapcsolatos újítások hátteréről holnap reggel jelenik meg a Portfolio-n a Kurali Zoltánnal készített interjú.

Kurali Zoltán ÁKK-vezérrel készített Reuters-interjú főbb üzenetei:

Magyarország 2021 decemberében zöld államkötvényt bocsátott ki a kínai bankközi kötvénypiacon, és most újra meg akarja nyitni ezt a piacot. Ez valószínűleg novemberben lesz, és nagyobb lehet, mint a tavalyi 1 milliárd jüan - mondta Kurali.

Ami a többi nemzetközi kibocsátást illeti, figyeljük a piacokat, de ez most egy meglehetősen nehéz környezet a magas árfolyam-ingadozás miatt - mondta. Az euró- és dollárkötvénypiacok meglehetősen korlátozottak a megnövekedett hozamok és a spreadek volatilitása miatt, egyértelmű ablaknak kell lennie a lehetőségre – tette hozzá.

Amit most csinálunk, az a kínai kibocsátás, illetve a fejlesztési bankoktól felvett hitelek lehívása, tehát egy normális üzletmenet.

Az állam jelentős devizabetétekkel és forintbetétekkel rendelkezik, az elmúlt években biztonságos játékot játszottunk. De az, hogy hogyan alakul a háborús helyzet, és annak az energiapiacokra gyakorolt hatásai kulcsfontosságúak lesznek (a jövőbeli igények szempontjából) - mondta Kurali.

Kurali szerint a forint gyengülése miatt nőhet a devizaadósság aránya a magyar adósságon belül, amely júliusban 22,5% volt.

Az ÁKK a nyáron megteremtett 4,5 milliárd eurónyi devizakötvény-kibocsátási lehetőségből akkor 3,5 milliárdnyit töltött ki, tehát maradt még egymilliárd eurós keret, azonban a novemberi pandakötvény-kibocsátás mindössze 280 millió eurót tehet ki. Az adósságkezelő vezetője a holnapi interjúnkban bővebben is beszél arról, hogy idén más devizakötvényt már nem terveznek piacra dobni, miközben Gulyás Gergely a mai Kormányinfón utalást tett arra, hogy akár piaci forrásokhoz is folyamodhatnak, ha nem jön az RRF-hitel (helyreállítási program), amelyet egyébként a kormány hivatalosan nem is kért az EU-tól.

