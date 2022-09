Csodafegyvert ígért az új Vaslady, csúnya kijózanodás lett a vége: rászolgált a büntetésre a brit kormány?

Az új brit kormány ígéretéhez híven grandiózus csomagot jelentett be a lakosság és a vállalatok rezsiszámlájának mérséklésére. A brit költségvetés számára a mentőcsomag nagyon költséges, de a döntés gazdaságpolitikai szempontból érthető - nem úgy az a gigantikus adócsökkentés, amelyet ezzel párhuzamosan kormányfő és pénzügyminisztere szintén bejelentett. Liz Truss jó thatcheriánusként a növekedés beindulását várja a lépéstől, de az adócsökkentések fogadtatása nemhogy hűvös, hanem egyenesen viharos volt: a jegybank, az IMF és a Moody's is aggodalmát fejezte ki, szakadt a font, rakétáztak a kötvényhozamok. Miért keltett ekkora riadalmat a bejelentés, és mennyire indokolt maga az adócsökkentés jelenleg?

Elszállnak a kiadások, elapadnak a bevételek – mindezt egyszerre

A Boris Johnson utódlásáért folyó harcban a két konzervatív miniszterelnök-jelölt egyértelmű célnak tűzte ki az Egyesült Királyságot sújtó megélhetési válság enyhítését, és végül a befutó Liz Truss korábbi külügyminiszter győzelme után nem sokat várt, hogy az ígéretét beváltsa. Az országban a magas infláció miatt a reálbérek gyors ütemben csökkennek, a lakosság megélhetését legnagyobb mértékben egyértelműen az energiaárak emelkedése rontja. A Truss-kormány első komoly gazdaságpolitikai intézkedése így a gazdasági szereplőket sújtó energiaár-emelkedés hatásainak mérséklése volt, amelyet egy hatósági árplafon bevezetésével le is tudtak.

A brit rezsicsökkentés pofonegyszerű szabályozás: a háztartások által kifizetett energiaszámlát évi 2500 fontban maximálták, a kereskedőket a központi költségvetésből kompenzálják. A jövő évi energiaszámla (az intézkedés októbertől lép életbe) így is jócskán meghaladja majd a tavalyit, de elmarad attól az 5000 fonttól, amit a jelenlegi energiaárak mellett piaci alapon fizetne a lakosság. A fenti intézkedés a vállalatok energiaterheinek mérséklésével együtt ebben a fűtési szezonban 60 milliárd fontba kerül majd a költségvetésnek, jövő év végéig pedig a költségvetési hatás elérheti a 100 milliárd fontot.

Természetesen ez a költség óriási (a 2021-es brit GDP 4,5%-a), de amennyiben a kormány nem vállalná át ezt a terhet, úgy a gazdasági szereplőket sújtaná, a kisebb vállalatok és a szegényebb háztartások számára pedig ez kigazdálkodhatatlan költséget jelentene. A vállalati és háztartási szektorok energiaköltségének állami átvállalására a kontinentális Európában is számos nagyon költséges példát találunk (például idehaza is), a Truss-kabinet ezzel önmagában még nem tudta volna felhívni magára a nemzetközi figyelmet. Az előző napokban mégis kiemelt figyelem irányult a britekre,

AZ ENERGIAÁR-SZABÁLYOZÁS MELLÉ UGYANIS A MINISZTERELNÖK ÉS PÉNZÜGYMINISZTERE ELŐRÁNTOTTAK EGY GIGANTIKUS ADÓCSÖKKENTÉST IS.

A kormány múlt pénteken ismertette az adócsökkentésről szóló költségvetési tervezetet, amely több elemében nem kis meglepetést (és részben felháborodást) váltott ki, és amelynek hatásaképp a költségvetés fél év alatt 45 milliárd font bevételtől esik el. Az intézkedés legfontosabb elemei:

a jövedelemadó általános kulcsa 19%-ra csökken az eddigi 20%-ról;

a legfelsőbb jövedelmi sávban (évi 150 ezer fontos jövedelem felett) 40%-ra csökken az adókulcs az eddigi 45%-ról;

visszavonják a társasági adó 25%-ra emelését, azaz marad a jelenlegi 19%;

csökken az ingatlanvásárlási illeték;

emellett több deregulációs intézkedést is bejelentettek, főleg a bankszektorban;

hovatovább, a kormány további adócsökkentéseket és deregulációt ígért a közeljövőre.

A legnagyobb felháborodást természetesen a legmagasabb jövedelműek adócsökkentése és a banki dereguláció váltotta ki. Szakmai oldalon pedig az okozott nagy megrökönyödést, hogy Kwasi Kwarteng pénzügyminiszter az intézkedések ismertetéséhez nagyon elnagyolt költségvetési és gazdasági hatástanulmányt mellékelt. Egy dolog tűnik biztosnak:

a gyors becslések szerint az adócsökkentések és az energiaár-plafon együtt nagyjából 105 milliárd fontot vesz ki a költségvetésből 6 hónap alatt.

A jó szándék és a pokolba vezető út

Legyünk őszinték, nemzeti önsorsrontásra és politikai ámokfutásra bőven volt példa manapság, a briteknél meg aztán különösen, ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a brit kabinet nem azért döntött tudatosan egy ilyen jelentős adócsökkentésről, hogy megrövidítse magát. Létező és széles körben elfogadott közgazdasági tézis, hogy az adócsökkentések kedvezően hatnak a gazdasági növekedésre, és az ebben rejlő logikát nem nehéz elismerni.

A gazdaságpolitikai gyakorlatban számos példa volt a kísérletre, a legközelebbi ismert példa a 2017-es republikánus adócsökkentés Amerikában, de a leggrandiózusabb talán Ronald Reagen és hivatali partnere, a brit kormányfő, Margaret Thatcher neokonzervatív gazdaságpolitikája a ’80-as évekből. A liberális gazdaságpolitikai intézkedések akkor sikerrel növekvő pályára állították a gazdaságot (legalábbis támogatták a felpattanást), ezért érthető módon megerősítették a fent említett tézist, és Margaret Thatcher nevéhez máig a fájdalmas, de sikeres reformokat társítja az angol közvélemény. Liz Trusst pedig olyan sokszor hasonlították a kampányban Thatcherhöz, hogy szemlátomást bele is éli magát ebbe a szerepbe.

Az alacsonyabb adók gazdasági növekedéshez vezetnek, efelől semmi kétségem”

- mondta a héten New York felé menet egy repülőn (egyébként Joe Biden elnök, akivel épp találkozni ment akkor, egészen máshogy vélekedik erről, és ennek hangot is adott). A brit kormány deklarált célja, hogy az intézkedéssel beindítsák a gazdasági növekedést. A királyság gazdasága a Brexit óta szenved, az EU-ból való kiesés alacsonyabb potenciális növekedési pályára állította őket, és ebből a helyzetből akar kitörni a gazdaságpolitikai kabinet: azt várják az adócsökkentésektől, hogy az a következő években 1%-pontot ad hozzá évente a GDP-hez, amely vágyaik szerint így évente 2,5%-kal nőhet. Vágyakat írtunk várakozás helyett, az elemzők ugyanis elérhetetlennek tartják ezt a célt.

Az adócsökkentésektől továbbá azt várják, hogy az általa beindított gazdasági növekedés majd mérsékli a GDP-arányos államadósságot, de ez az érv inkább arra szolgál, hogy a növekvő adóssággal kapcsolatos aggályokat üssék le vele, hiszen még az évi 2,5%-os növekedés sem elegendő romló költségvetési egyensúly mellett arra, hogy érdemben csökkenjen az államadósság. Az új brit kormány olyannyira növekedés-fétisiszta, hogy a nemzet gazdagodásán túl még epikus kellékekkel is megszínezik az érvelést: Liz Truss ENSZ-közgyűlésben előadott beszédében ugyanis arra biztatta a fejlett világot, hogy ők is adócsökkentéssel támogassák a növekedést, hogy az autoriter országoknak ezzel csökkenjen a globális gazdaságban a relatív súlya.

Az optimista és látszólag elkötelezett brit gazdaságpolitika ellenére a piaci verdikt egyértelmű: a bejelentés után gyakorlatilag azonnal szétverték a brit pénzügyi eszközöket.

Menekülőre fogták a befektetők

Az adócsökkentések bejelentése után gyakorlatilag azonnal mélyrepülésbe kapcsolt a brit font árfolyama, szeptember 26-án 1,03-ig gyengült a font a dollárral szemben, ami történelmi mélypontnak tekinthető (ehhez persze részben kellett a dollár kirobbanó ereje is). Azóta valamelyest visszaerősödött a font, a jegyzés 1,1-en zárta a csütörtöki kereskedési napot, azaz a kezdeti eladási hullámnak egyelőre vége, amelyhez kellett a brit jegybank támogatása is. A következő napokban derül ki, hogy korrekciót látunk-e, vagy a Bank of England egy időre megállította font esését.

A piaci bizalom elvesztését jelzi a kötvényekből való gyors kitárazás is. A 10 éves kötvény hozama az adócsökkentés bejelentése óta több mint 1%-pontot nőtt, 2010 óta először lépte át a 4%-os szintet, majd a 2008-as csúcsot is elérte. A tegnapi kereskedési napot 4,1%-on fejezte be. Az eladási hullám nagyságát jelzi, hogy a szeptemberi emelkedés mértékére a hozamokban 1957 óta nem volt példa. A hozamok persze egyébként is emelkedő pályán vannak, de a 75 éves rakétázás nem történt volna meg az adócsökkentések bejelentése nélkül. A hozamemelkedést egyszerre magyarázza, hogy a brit eszközök kockázatosabbá váltak, és az, hogy a befektetők a költségvetési élénkítés hatására szigorúbb monetáris szigorítást áraznak.

A csődkockázat elleni biztosítás díja, az 5 éves CDS is jelentős emelkedésnek indult. A szeptember 29-i kereskedési napon az ötéves CDS 47 bázispontra nőtt, ami meghaladja a koronavírus-válság mélypontján látott tetőzést is. Noha a CDS-felár ezzel együtt is alacsony (azaz nem tartanak a piaci szereplők brit államcsődtől), az emelkedés döbbenetes: tegnap a heti emelkedés 78%, a havi emelkedés 375% volt.

Eközben az FTSE 100 index részvényeiből is áramlik ki a tőke, az adócsökkentések hírére nagyot ütöttek az brit vállalatok részvényein. A brit index mellett az amerikai, német indexek is estek a napokban, de az FTSE picit sem tekinthető felülteljesítőnek, holott egy ilyen jelentős adócsökkentésnek érezhető hatást kellett volna kifejtenie a vállalatok megítélésére, hiszen ha van nyertese a „Trussonomicsnak” (hihetetlen, de ez az elcsépelt szóalkotás még mindig divatban van), az a nagyvállalati- és pénzügyi szektor. Csakhogy a befektetőket jelenleg az intézkedések makrogazdasági hatása aggasztja, ez pedig nyilván felülír mindent.

Tulajdonképpen miért olyan ijesztő ez?

Noha az azonnali piaci reakciók meglepően hevesek, mégis teljesen érthetőek. A brit gazdaság valóban nehéz helyzetben van, ráadásul a globális lassulás miatt náluk is kilátásban van egy kisebb recesszió (a Bank of England már visszaeséssel számol előrejelzésében), normál körülmények között pedig az adócsökkentések tényleg hathatós eszközei lehetnek a gazdasági élénkítésnek. Csakhogy jelenleg semmiképp nem beszélhetünk normál körülményekről, és

a maihoz hasonló egyensúlytalansági problémák és inflációs nyomás közepette az ilyen mértékű adócsökkentés nyugodtan nevezhető hazárdjátéknak.

A brit éves infláció 10% környékén van (lásd fent), ami messze meghaladja a 2%-os jegybanki célt, és erőteljesen mérsékli a lakosság reálbéreit. Az energiaár-plafon az infláció elleni harcban azonnali segítséget nyújt majd, ugyanis a várakozások szerint 5%-ponttal mérsékelheti az éves áremelkedés mértékét, azaz lefelezheti az éves inflációt. Hosszabb távon viszont épp ellentétes lesz a hatása, a fogyasztók terheinek mérséklése ugyanis felpörgeti majd a fogyasztást, ami pedig a kínálati infláció mellé elindíthatja a keresleti inflációt is.

A valódi probléma viszont nem is az energiaár-plafonnal van, hiszen a magas energiaárak valóban a gazdaság működőképességét veszélyeztetik. Az adócsökkentéseket viszont elképesztően rosszul időzítették: a kormányzat olyankor akarja élénkíteni a gazdaságot, amikor épp annak mérsékelt hűtésére van szükség (a recesszió nyilvánvalóan nem egy kedvező forgatókönyv, de a gazdaság lassulása önmagában szükséges a magas infláció letöréséhez). Ha az adócsökkentések valóban lecsapódnak a gazdaságban, akkor a fogyasztás további felpörgésével a keresleti infláció (ami sokkal makacsabb, mint a kínálati, ami mind a mai napig domináns) emelkedésnek indul, nagyon magas bázisról. Erre pedig a jegybanknak még szigorúbb kamatemelés lesz a válasza.

A fenti ábrán látszik, hogy a Bank of England – a nagy jegybankok közül először – már decemberben kamatemelésbe kezdett, és a most 2,25%-ra emelt irányadó kamat novemberben 75 bázisponttal 3%-ra nőhet. Legalábbis eddig ez volt a várakozás, az adócsökkentések bejelentése viszont alaposan átárazta azokat, és a piac már egy drasztikus, másfél százalékpontos kamatemelésre számít. Mindezt azért, hogy a jegybank mérsékelni tudja az adócsökkentések piaci hatásait, a font árfolyamának rohamos leértékelődését, az ugyanis az importon keresztül tovább erősíti az inflációs nyomást.

Mi tehát az adócsökkentések végeredménye? A monetáris és a fiskális politika totális széttartása, amely a reálgazdaságban fog lecsapódni.

Ha ugyanis a jegybanknak a kormány adócsökkentéseinek közvetett (fontgyengülés) és közvetlen (erősödő fogyasztás) hatásai miatt a vártnál magasabb szintre kell emelnie a kamatokat, akkor az komolyabb hatást fejti ki a reálgazdaságra, és végeredményben elkerülhetetlen lesz a meredek visszaesés. Azaz jelen körülmények között nem csupán felemészti az adócsökkentések pozitív hatását a kamatpolitika, de az együttes stimulálás és fékezés még ront is a helyzeten. Fura módon a jobbik eset az lenne, ha az adócsökkentések hatása nem gyűrűzne át a gazdaságba, mert akkor legalább nem gerjeszti a keresleti inflációt (erre egyébként van esély, hiszen a magas jövedelmi sávban a marginális bevételek sokkal inkább megtakarításra, mint elfogyasztásra kerülne) – ekkor pedig megint ott vagyunk, ahol a part szakad: mégis mi értelme volt ezért felborítani a költségvetést?

A monetáris és a fiskális politika széttartása nem a távoli, elvont jövő: a jegybak az adócsökkentések bejelentése után azonnal verbális és valós beavatkozásra is kényszerült. Még hétfőn kiadtak egy közleményt, amelyben jelezték: szorosan nyomon követik a piaci mozgásokat, és nem haboznak lépni, hogy a font árfolyamát stabilizálják. A brit jegybank aztán szerdán lépett is: a kötvénypiaci hozamok emelkedésének megfékezésére rendkívüli kötvényvásárlásokat jelentettek be (miközben épp zajlik a mennyiségi szigorítás is), ez kicsit megnyugtatta a befektetőket, legalábbis átmenetileg, ez látszik a font árfolyamának stabilizálódásán is.

A széttartó monetáris és fiskális politikai katyvasz viszont csak az egyik negatív következménye az adócsökkentéseknek. A másik, és talán a nagyobb gond az, hogy a brit gazdaság (sok európai országhoz, például a magyarhoz hasonlóan) súlyos egyensúlytalansággal küzd. A szigetország nettó importőr fosszilis tüzelőanyagokból, ezek emelkedése pedig növeli a gazdaság terheit. A központi költségvetésre az energiaszámla emelkedése önmagában is jelentős terhet ró, az adócsökkentések ilyenkor jócskán csökkentik a kormányzat mozgásterét. Mondani sem kell, hogy a lazító fiskális politika font-árfolyamra gyakorolt hatásai csak rontanak a fizetési mérlegen.

A gazdasági visszaesés függvényében a ciklikus adóbevételek kiesése tovább szűkíti a brit gazdaság mozgásterét. A koronavírusban jócskán kiköltekező költségvetés idén a konszolidáció útjára lépett, de a márciusban tervezett 3,9%-os GDP-arányos államháztartási hiány (ez a Office for Budget Responsibility prognózisa volt) sem nevezhető egyensúlyi helyzetnek, a National Institute of Economic and Social Research (NIESR) szeptember végi előrejelzése szerint viszont a jelenlegi fiskális év végén (ami márciussal zárul) a hiány 8% lesz – a márciusban tervezett 99 milliárd font több mint duplája. Nem kis részben az adócsökkentés miatt.

Ilyen egyensúlyi helyzet mellett nehezen elképzelhető, hogy az államadósság csökkenő pályára áll, holott a magas infláció és a kétszámjegyű nominális GDP-növekedés lehetőséget adott rá, hogy a 90% feletti GDP-arányos államadósság-ráta érdemben csökkenjen idén és jövőre. A fedezetlen adócsökkentés viszont azt jelenti, hogy a brit kormánynak a következő 6 hónapban 72 milliárd font összegben kell új kötvényeket kibocsátania.

Fenntarthatatlan adósságpályától egyelőre persze nem kell tartani, leginkább azért, mert a brit állam zömmel a saját devizájában adósodott el. A kieső adóbevételek viszont komoly terhet jelentenek majd a költségvetésnek, a finanszírozásukra felvett hitelek kamatai ugyanis időközben meredeken nőnek, és ehhez még maga az adócsökkentés is hozzájárul. Az adócsökkentések rövid távon soha nem vezetnek a költségvetési egyensúlyának javulásához, az ilyen programok legfeljebb hosszabb távon érik meg, de akkor is inkább csak azért, mert egyéb kínálatösztönző eszközökkel (például deregulációval) a hosszabb távú kibocsátási pályára is hatni lehetett. Tehát az adócsökkentés semmiképpen sem csodaszer,

Truss pedig még azt is furcsa szerkezetben és pocsék időzítéssel csinálta.

Nehezen védhetőnek tűnik tehát az adócsökkentés ebben a helyzetben, és az sem segít a kormány hitelességén, hogy ritka módon az IMF is állásfoglalást tett közzé, amelyben megkérdőjelezik az adócsökkentések szükségszerűségét, ráadásul a Moody’s sem hagyta szó nélkül a dolgot. Nem meglepetés tehát a részvény-, kötvény- és devizapiaci sell-off, sőt, két oka is van a brit eszközök túladottságának: az egyik, hogy a befektetők pontosan értik a helyzetet. A másik ok, hogy a miniszterelnökről ez nem jelenthető ki ekkora nyugalommal.

Címlapkép: Getty Images