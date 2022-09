Energiahivatal: az átlag alatti gázfogyasztókat nem érinti a rendszerhasználati díj októberi emelése

Portfolio 2022. szeptember 30. 13:42

Az október 1-től hatályba lépő, köbméterenként 20 forintos, rendszerhasználati díjemelés nem érinti azokat, akik az átlagnál kevesebb gázt fogyasztanak a rezsicsökkentés új szabályrendszerében – hívja fel a figyelmet pénteki közleményében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. Ez azt jelenti, hogy az átlagfogyasztásig továbbra is országos átlagban 102 forint körüli áron jár a gáz köbmétere, viszont aki az átlagfogyasztás fölé lóg, nála az augusztusi és szeptemberi 732,4 forint után októbertől a rendszerhasználati díj emelése miatt 752,5 forintba kerül a többletben elfogyasztott gáz ára. A januártól érvényes „versenypiaci költségeket tükröző földgázár” még nem ismert, karácsony körül határozza meg a MEKH, ezzel kapcsolatban Orbán Viktor kormányfő is csak annyit mondott a ma reggeli rádióinterjúban, hogy remélhetőleg fent tudják tartani a most érvényes kereteket.