Ismét működik a KSH népszámlálási felülete

Tegnap este számoltunk be róla, hogy különböző panaszokba futottak bele azok, akik minél hamarabb túl akartak lenni a 2022-es népszámlálás online kérdőívének kitöltésén. A rendszer a túlterheltésg miatt nem engedte beküldeni a már teljesen kitöltött népszavazási kérdőívet, illetve nem mentette el a részlegesen kitöltött kérdőívet a későbbi folytatáshoz. Cikkünk megjelenése után a KSH elismerte, hogy a rendszer nem bírta a nagy terhelést az első nap estéjén, most viszont arról számoltak be, hogy már zavartalan a kérdőívek kitöltése.