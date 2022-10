Holnap jönnek a nagy nevek a Portfolio Energy Investment Forum konferenciáján

Miután múlt hétfőn bejelentette Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben, hogy frissítette a kormány a közép- és hosszútávú magyar energiastratégiát, most hétfőn pedig a fizetési haladék részleteit jelentette be Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, kifejezetten aktuális időpontban érkezik október 4-én a Portfolio Energy Investment Forum konferenciája a magyar energetikai szakma vezető döntéshozóinak részvételével. A nap során négy átfogó szekcióban dolgozzuk fel a legfontosabb, illetve leginkább aktuális energiapiaci fejleményeket, lehetőségeket és kihívásokat az ágazat fontos képviselőinek segítségével. Még nem késő regisztrálni akár a személyes, akár az online részvételre, amelyet ezen a linken keresztül lehet megtenni.

Fontos jelzések hangzottak el a napokban

Orbán Viktor miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó szeptember 26-i beszédében többek között arról beszélt, hogy a kormány frissítette Magyarország közép- és hosszú távú energiastratégiáját és elárult néhány sarokpontot ennek kapcsán:

Hosszabb távon is nettó olajimportőr marad az ország. Jelenleg az olajimportunk 59%-ban orosz eredetű, 20%-a Kazahsztánból érkezik, további 8-8%-a pedig Irakból és Horvátországból.

Az ország energiafelhasználásában a gáz arányát a mostani 35%-ról jövő év végére 31%-ra, 2025-re 30% alá kell szorítani.

A villamosenergia rendszerünk teljes átalakításának terve is elkészült, amelyben hangsúly lesz egyrészt a hálózatfejlesztésen, másrészt új erőművek építésén is, továbbá Paks I. üzemidejét meg akarja hosszabbítani a kormány és mellette fel akarja építeni Paks II.-t is.

A kormány összesen 32 nagy energiapiaci beruházást azonosított, ezek listája készen áll, amelyek együttes volumene 28,5 milliárd eurót jelent, ebből 12,5 milliárd eurót tesz ki a Paks II. projekt az orosz-magyar államközi szerződés alapján, így tehát a többi 31 projekt 16 milliárd euróba kerülne. Jelezte, hogy egyelőre továbbra is viták vannak a kormányban arról, hogy a szélenergia felé forduljon-e az ország.

Leszögezte, hogy ezen 32 beruházás kulcsfontosságú és az előttünk álló évtized legfontosabb beruházásait képviselik, amelyek megvalósítása nélkül nem lehet korszerűsíteni a magyar energiarendszert, illetve nélkülük „a magyar gazdaság nemzetközi versenyképessége sem biztosítható”.

Azt is jelezte, hogy ezen energetikai fejlesztéseknél számít a kormány az Európai Bizottság által megígért fejlesztési pénzekre, de ha ezeket nem kapnánk meg, akkor más irányból fogja megszerezni a kormány és már tárgyalásban is van más nemzetközi szereplőkkel. A jelzés után Navracsics Tibor uniós fejlesztésekért felelős miniszter azt nyilatkozta a Portfolio-nak: természetes, hogy a kormányfő mindig gondolkodik alternatívákban is, de rögzítette, hogy az EU-val megállapodás A Terv és össze is fog jönni a megállapodás. A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tisztázta, hogy Orbán Viktor a hétfői kijelentésében a helyreállítási programunk hitel lábára, az azzal járó közel 10 milliárd eurós hitelkeretre gondolt (ez tenné ki tehát a 16 milliárd eurós fejlesztési keret nagy részét, illetve a helyreállítási programon túl járó REPowerEU források), amelyet ha nem kapnánk meg, akkor más forrásból kell megszereznie az országnak, hogy a szükséges korszerűsítéseket mindenképpen el tudja végezni.

Mindezek után szeptember 30-án került sorra Brüsszelben az uniós tagállamok energiaügyi szakminisztereinek újabb rendkívüli ülése, amelyen a gázársapka kérdése mellett további négy fajsúlyos témát is megtárgyaltak az illetékesek, és a nem fosszilis hátterű áramtermelőkre kivetni tervezett árbevételi plafonról, illetve a gáz- és olajipari cégekre kivetni tervezett szolidaritási hozzájárulásról, valamint az árampiacon a csúcsidőszaki fogyasztás kötelező csökkentésében meg is állapodtak. Az előző rendkívüli ülésen részt vett Steiner Attila energiaügyi államtitkár is, aki ezt követően exkluzív interjút adott a Portfolio-nak, rögzítve a magyar kormány álláspontját. Az október 4-i konferenciánk egyik nyitó előadója pedig Palkovics László technológiai és ipari miniszter lesz, aki bővebben is kifejti majd a magyar energiastratégia legfontosabb célkizűzéseit.

Mindezek után ma, október 3-án jelentette be Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter az orosz Gazprommal elért fizetési haladék részleteit, illetve a gáztárolók kapcsán a döntéseket.

Kifejezetten aktuális időpontban jön a Portfolio konferenciája

A fentiek alapján még inkább aktuális a Portfolio október 4-i Energy Investment Forum konferenciája, amelyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szakmai támogatásával és több vezetőjének előadásával rendezünk meg. Nyitóelőadóként sikerült megnyernünk az Európai Bizottság Energetikai Főigazgatóságáról Zsigri Mónikát, aki az egyik mostani legforróbb témában, a gázpiac kapcsán a globális keresletért és nemzetközi tárgyalásokért felelős energiaügyi akciócsoport vezetője.

Az ő előadását követi majd Palkovics László technológiai és ipari miniszter előadása, amelyben ahogy jeleztük, a kormány friss döntéseiről is lesz lehetősége beszélni. Ezután a MEKH elnöke, Horváth Péter János a szabályozói hatóság oldaláról járja körbe azt, hogy az ellátásbiztonsági kérdéseket hogyan lehet összehangolni a továbbra is nagyon fontos dekarbonizációs törekvésekkel. A MEKH elnöke a minap szintén exkluzív interjút adott a Portfolio-nak, amelyben számos fontos információt mondott el például az orosz fosszilis energiahordozókról való leválás kihívásairól.

Ezt követően a magyar olajipar és üzemanyagpiaci helyzet és kilátások kerülnek a fókuszba Bacsa György, a Mol Stratégiai Operáció és Üzletfejlesztés területének ügyvezető igazgatója előadása segítségével, majd a fenntartható villamosenergia termelés témájára térünk át Kiss Csaba, az MVM termelési vezérigazgatója előadásának segítségével. Őket követi a földgázpiac aktuális helyzetének és kilátásainak áttekintésével foglalkozó előadásában Szabó Gergely, a MET Central Europe regionális elnöke.

A második szekcióban, amely az „Energetikai átállás/leválás a gyakorlatban – hazai kihívások, tervek, példák és szempontok” címet viseli, amelyben Guntram Würzberg, az E.ON elnök-vezérigazgatója, Ságvári Pál, a MEKH nemzetközi elnök-helyettese, és Hajós Balázs, a Schneider Electric értékesítési igazgatója tart előadást. Ezután egy vezetői panelbeszélgetésben járjuk körbe a az elszálló energiaárak globális és hazai gazdasági hatásait, a válságkezelést, az extraprofit, a rezsicsökkentés témáit Losonczy Géza, a KPMG Associate Partnere vezetésével, a panelben pedig Beck Zsófia, a BCG energia és fenntarthatósági CEE ügyvezető igazgató partnere, BCG, Biczók András, a MAVIR elnök-vezérigazgatója, Ferencz I. Szabolcs, a Földgázszállító vezérigazgatója, Hiezl Gábor, az MVM Next Energiakereskedelmi vezérigazgatója, Horváth Péter, a Dunamenti Erőmű vezérigazgatója, és Ságodi Attila, Partner, a Dentons Europe Consulting igazgatósági tagja vesz részt.

A harmadik szekcióban, amely a „Kiút a magas energiaárakból” címet viseli és a gyakorlati megoldásokra fókuszál, Kovács Pál, a MEKH elnökhelyettese, ifj. Chikán Attila, az Alteo elnök-vezérigazgatója, Sepsey Balázs, a Kinstellar Budapest ügyvéd partnere, és Pintér László, az Opus Tigáz innovációs igazgatója tart előadást. Ezt követően Nemes Csaba, a MEKH főosztályvezetőjének panelfelvezető előadása nyomán Weinhardt Attila, a Portfolio elemzője vezetésével Feldmájer Benjámin, Schneider Electric, európai uniós zöld fordulatért (EU Green Deal) felelős magyarországi programmenedzsere, Hoffer Zoltán, a 4iG szenior konzulens, Nemes Csaba, a MEKH főosztályvezetője, Szabó Róbert, a Huawei Technologies Hungary Kft. Smart PV Solutions igazgatója és Zuggó Balázs, a Daikin Hungary ügyvezető igazgatója járják körbe az energiahatékonyság növelésének különféle ötleteit, gyakorlati megoldásait és az épületenergetikai szempontokat.

A negyedik szekcióban, amely „Az energiabeszerzés és felhasználás új gyakorlati szempontjai: újratervezési tapasztalatok, együttműködés, rugalmasság” címet kapta, Alexandra Petrujinschi, a Strive Carbon & EAC Tradere, és Nagy Zoltán, az Ipari Energiafogyasztók Fóruma elnökének nyitó előadása után az energiabeszerzés kereskedői és felhasználói, azaz a kínálati és a keresleti oldal képviselőinek segítségével járjuk körbe a mostani válsághelyzet kérdéseit. A beszélgetést Felsmann Balázs, REKK - Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutató főmunkatársa és a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke vezeti és részt vesz benne Fejes Tibor, az Audax Renewables ügyvezető igazgatója, Kun Erika, az ISD Power energiakereskedelmi vezetője, Sabján László, az AGC Glass Hungary Plant Managere, illetve Szebeni Márton, a CYEB Csoport ügyvezető igazgatója.

