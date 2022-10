Jánisz Varufákisz: Az Európai Unió rálépett a lassú felbomlás szovjet útjára

Beke Károly 2022. október 03. 11:00

Nem tartja magát rocksztárnak Jánisz Varufákisz, de a különc volt görög pénzügyminiszternek most is markáns véleménye van mindenről. Az utóbbi időszakban elsősorban a kriptodevizák ellen kelt ki, ennek apropóján szerepelt a Brain Bar programjában is Budapesten, mi azonban inkább gazdaságpolitikáról, az Európai Unió jövőjéről és az ukrajnai háborúról beszélgettünk.