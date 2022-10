Több mint száz embert bocsátanak el Miskolcon az elszálló rezsiárak miatt

110 embert küldenek el a Miskolci Fürdők Kft-től a magas energiaárak és az infláció miatt. Két fürdő jövő héten zár be, kettő pedig már most sincs nyitva karbantartási és felújítási munkák miatt. A város próbálja máshol elhelyezni az elbocsájtott dolgozókat – számol be róla az RTL