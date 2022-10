Berobbant a napenergia Magyarországon - Gyorsabb hálózatfejlesztésre van szükség

Elképesztő mértékben megnövekedett a megújuló energia iránti igény Magyarországon, a napelemek telepítési ütemét nemcsak az ellátási láncok akadozása, de a hálózat kiegyensúlyozottságának a megtartása sem tudja lekövetni. A hálózatfejlesztés nem valósítható meg olyan rövid idő alatt, mint ahogy a napelemek elterjednek és éppen ezért is szükséges a hálózatfejlesztés felgyorsítása - hangzott el az Energy Investment Forum konferencia egyik előadása során.

Az energiapiac előtt álló lehetőségekről és kihívásokról beszélt Dr. Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Zrt. elnök-vezérigazgatója. A szakértő egy energiapiaci történelmi kitekintéssel indította előadását, elmondta, hogy 25 évvel ezelőtt, a hidegháborús időszak után az európai gázellátás kapcsán fel sem merült az ellátásbiztonság kérdése, az energiapiac kapcsán az árakról folytak kizárólag a beszélgetések. Most azonban változott a helyzet. A háború miatt súlyos következményekkel kell szembenéznünk, nemcsak az energia szempontjából, hanem társadalmi szempontból egyaránt.

Az üzleti életben az energiaipart érintik talán a leginkább ezek a következmények, az energiaellátás veszélyben van, nemcsak az energiaforrások elérhetőségének nehezedése miatt, hanem az árak tekintetében is. A gáz és a villamos energia ára olyannyira volatilissá vált, hogy az egész piac előreláthatósága romlott

- emelte ki az előadó, majd hozzátette, hogy eközben a megélhetési költségek emelkednek, ami politikai instabilitáshoz is vezethet.

Amikor a kínálati oldal is a kereslet csökkenését szorgalmazza

Guntram Würzberg kiemelte, hogy az E.ON a stabilitást tekinti a cég legfontosabb stratégiai pillérének. A jelenlegi válság akadályai egyben egy gyorsabb energetikai átállást is eredményeznek - ez talán az egyetlen pozitív hozadéka a jelen helyzetnek.

A cégcsoportunk célja, hogy az európai zöldenergia-átállás platformja legyünk

- ismertette az elnök-vezérigazgató. Hozzátette azt is, hogy szeretnének aktív szerepet vállalni a piaci kihívásokban, de ehhez más piaci szereplőkre is szükség van. Üdvözölik továbbá, amikor a szektorban a fogyasztás csökkentésére vonatkozó intézkedések kerülnek bevezetésre. Az ellátás biztosítása ugyanis kulcskérdés. Hagyományosan a fogyasztás gerjesztése lenne a cél egy szolgáltatónál,

de jelen helyzetben a fogyasztás csökkentése jelenti a kiutat.

A legfőbb üzenetek tehát, hogy:

a keresletet csökkenteni kell minden szektorban;

a lakossági szektort meg kell védeni, de csak a kereslet csökkentésével párhuzamosan;

stabilizálni kell továbbá a gázpiaci árakat,

és folytatni az energiaátmenetet.

Minden lépés, amit a zöld átmenet felé teszünk egyesével is fontos, de ezeket a cégeknek és a szabályozásnak is támogatnia kell. A szakértő az árplafonok meghatározásáról is beszélt előadása során, ami esetében kritikus figyelemmel kell eljárni.

Kép forrása: Kaiser Ákos/Portfolio

Magyarországi helyzet

Egész Európában hasonló a helyzet, így Magyarországon is. Ami eltérő, az a részleges ársapka a lakossági gáz- és villamos energia esetében - ami védi a lakosságot, míg a magas orosz gáztól való függőség miatt a cégek, az önkormányzatok nehéz helyzetben vannak. Azt látjuk, hogy a magyar lakossági és a vállalati ügyfelek is tudatosabban kezdenek el viselkedni, csökkentik a fogyasztásukat, de ennek stabilnak kell maradnia a tél folyamán is.

A szakértő arról is beszámolt, hogy látszik a magyar piacon a megújuló energia iránti megnövekedett igény, - ami még gondokat is eredményezhet. Miért? Azért, mert a fogyasztók napelem-telepítési üteme nem kiegyensúlyozott. A lakossági naperőműveknél globálisan megugrott a kereslet, így az ellátási láncban az elemek biztosítása akadozik, nem lehet olyan gyorsan beszerezni, mint amennyire lenne rá igény. Másrészt a napelemek nagy volumenben való bekacsolása a hálózatba, vezérlési és biztonsági kérdéseket vet fel, kiegyensúlyozottnak kell lennie a hálózatnak, amire nincs rövid távú megoldás. A hálózat fejlesztése több éves folyamat, miközben a napelemek felszerelése napokat vesz csak igénybe.

Egyik napról a másikra nem lesz megoldása ennek a kérdésnek.

A tőzsdei árak is kihívást okoznak, a múltban hosszú távú, rugalmas szerződéseket írhattunk, most ez változott, nem tudunk ilyen mértékben rugalmasak lenni. Potenciális kockázatot látunk a kifizetetlen számlák miatt, elképzelhető, hogy le kell majd kapcsolni egyes fogyasztókat a rendszerről, ha nem tudják fizetni a számlákat.

"A hálózat fejlesztése egy folyamatos feladatunk, az E.ON komoly összegeket költ arra, hogy fejlődjön, stabilan működjön a hálózat. Jó ösztönzőkre van szükség a piacon, hiszen bármely cég akkor vállalkozik ilyen mértékű beruházásokra, ha a megtérülés előre látható. Azt látjuk, hogy csúszások, hosszú várakozási idők vannak a hatóságokkal való tárgyalás során, ha gyorsítani akarjuk ezt a folyamatot, akkor az engedélyeztetési folyamatot is gyorsítani kell" - mondta el az elnök-vezérigazgató.

Szembe tudunk nézni ezzel a válsággal, folytatjuk a beruházásokat és tartjuk magunkat a fenntarthatósági céljainkhoz. Az energiaátállásnak folytatódnia kell. A jövőkép, amit mi vallunk az az, hogy csak együtt tudjuk megvalósítani a kihívásokat.

- zárta gondolatait a szakértő.

Címlapkép forrása: Kaiser Ákos/Portfolio