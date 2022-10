Horváth Péter János: minél több erőműfejlesztésre van szükség Magyarországon

Az ellátásbiztonság elengedhetetlen a fenntartható energiaátmenet megvalósításához, enélkül kudarcra vagyunk ítélve. A magas hazai importfüggőség miatt Magyarország a nagyon sérülékeny országok közé sorolható, különösen ha a beszerzési forrásokat is mellé tesszük A helyzet nem túl rózsás, de a megfelelő rövid és hosszú távú programokkal, intézkedésekkel és szabályozással az energiaválságot a hasznunkra tudjuk fordítani, ugyanis paradox módon az energiaválság hosszú távon növelheti az ellátásbiztonságot - mondta Horváth Péter János, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke a Portfolio Energy Investment Forumon tartott előadásában.

A Portfolio Energy Investment Forum támogatásával azt is szeretnénk kifejezni, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a szabályozási feladatain túl fontosnak tartja, hogy jó túravezetőként, proaktívan segítse az energiaipart a klímasemleges energetikához vezető úton járni egy olyan időszakban is, amikor azt háborús konfliktusok, gazdasági és energia krízisek viharai szegélyezik – vezette be a konferencián tartott előadását "A dekarbonizációs törekvések ellátásbiztonsági szempontjai" címmel Horváth Péter János, a MEKH elnöke.

A klímaváltozás veszélyezteti az emberiséget, de az energetikai infrastruktúra sérülékenységét is fokozza, valamint csökkenti a megújuló energiaforrások rendelkezésre állását. A klímaváltozás ugyanakkor ellátásbiztonsági kockázatot is jelent. Ebben a megközelítésben láthatjuk, hogy a klímavédelmi intézkedések egyben az ellátásbiztonságot is növelik - fogalmazott Horváth Péter János.

A klímasemlegességhez vezető úton, az energiaátmenet során nem szabad sem rövid, sem középtávon lebecsülni az ellátásbiztonság, a megfizethetőség, a társadalmi elfogadottság fontosságát

- hangsúlyozta hozzátéve, hogy úgy tűnik azonban, az ellátásbizonsági szempontok alábecsülése nem újkeletű, nem a fejlett társadalmunk sajátja. Az ellátásbiztonság sokkal fontosabb a mindennapi életünkben, mint amekkora figyelmet szentelünk ennek, de erre általában csak akkor jövünk rá, ha már baj van.

Jelenleg mindenhol az alacsonyabb kibocsátású energiahordozók irányába történik meg az energiamix eltolódása, de az energiaátmenetet sokkal könnyebb levezényelni, ha az adott terület rendelkezik megfelelő szénhidrogén készletekkel – az ellátásbiztonság szintje mindig magasabb, mintha ezek nem állnak rendelkezésre. Természetesen az is fontos, hogy milyen kibocsátású energiahordozóról beszélünk. Az Egyesült Államok és Kína is jelentős saját szénhidrogén-tartalékokkal rendelkezik, az EU azonban nehezebb helyzetben van, mert területén nincsenek jelentős tartalékok, így az energiaátmenet során mindenképp szükség van energiaimportra, ami ellátásbiztonsági szempontból állandó kockázat - mondta.

Az ellátásbiztonság szempontjából egyértelmű, hogy az EU energiaellátása a legsérülékenyebb

- hívta fel a figyelmet a MEKH elnöke. Az EU energiafüggősége az elmúlt húsz évben nőtt, ma közel 60%, miközben jelentősen nőtt a megújuló energiatermelés, és alacsonyabb lett a végső energia felhasználás. Az EU fosszilis energiafelhasználásának magas részaránya mellett az importfüggőség egy mélyebb dimenziója is rendkívül problémás ellátásbiztonsági szempontból, ugyanis mindegyik szénhidrogén esetében egy beszállító, azaz Oroszország magas dominanciája volt jellemző. Ráadásul az energiautakat vizsgálva a földgáz esetében különösen igaz, hogy nyugatról-keletre egyre magasabb volt ez a dominancia. A válság csak rávilágított az Unió energiaellátásának sérülékenységére, de a problémák korábban kezdődtek.

A dekarbonizáció hosszú távon növeli az energiafüggetlenséget, és javítja az ellátásbiztonságot. Ugyanakkor az új klímasemleges technológiák integrációja, az új infrastruktúrák kiépítése rövid- és középtávon költséges, ami a társadalom és gazdaság teherviselőképességét feszegeti

- mondta.

Paradox módon az energiaválság hosszú távon növeli az ellátásbiztonságot, hiszen tanulunk a hibákból, diverzifikálunk, alternatív energiaforrásokat kutatunk fel, vagy csökkentjük a keresletünket, például energiahatékony beruházással, ezzel a költségek is hosszú távon csökkennek - fogalmazott.

A villamos energia termelés területén dekarbonizációs politika fő célja kiszorítani a támogatott szél- és naperőművekkel és az EU ETS rendszer adóval a piacról a fosszilis, de szabályozható erőművi kapacitásokat. Nem az energiaátmenettel van probléma, hanem annak végrehajtásával, mert miközben nőtt a nem szabályozható megújuló termelés, addig a villamosenergia rendszeregyensúlyt biztosító szabályozói kapacitás elfogy; a rendszerrugalmasság fokozása pedig szintén időt vesz igénybe - hangsúlyozta.

Az energiapiacokon kialakult anomáliák – úgymint az Európát akkoriban elkerülő LNG forrás, aminek hatására megemelkedett a földgáz ára, úgymint a rosszul működő EU ETS rendszer – együttesen azt eredményezték, hogy a COVID járványt követően bekövetkező gazdasági visszapattanás során az áramhiányt a szenes erőművekkel sikerült pótolni. Az addicionális megújuló áramtermelés korábban a rossz kibocsátású szenes erőműveket szorította ki a piacról, ugyanakkor 2019-2021 időszakban pedig a földgázos erőművi termelést. Horváth Péter János szerint a magas energiaárak mellett várhatóan a dekarbonizáció folyamata egyéb beavatkozás hiányában lassulni fog.

Az orosz-ukrán konfliktus csak felerősítette az előbb bemutatott hatásokat, jelentős ellátásbiztonsági kockázatot teremtve. Az EU a dekarbonizációs célok mentén történő, az orosz energiahordozóktól való függetlenedési terve, a RePowerEU bár ambíciózus, de sokan osztjuk azt az állaspontot, hogy az intézkedések jó része, főleg az energiahatékonysági és megújulós programok hatása rövid távon limitált lesz - tette hozzá.

A hazai ellátásbiztonsági kérdésekre rátérve a MEKH elnöke kiemelte, nem kedvező, hogy hazánk fogyasztása 15%-kal nőtt. A felhasználásunk kétharmada fosszilis energiahordozóból származik. Bár klímaszempontból javult az energiamix, hiszen közel 40%-kal csökkent a szén felhasználása, de ehelyett a földgáz és kőolaj is hozzávetőleg 30%-kal nőtt, igaz, közben a megújuló energiafelhasználás is nőtt.

A hazai importfüggőség magas, és 50-70% között mozog. A fosszilis energiahordozókon belül a szén 38%-a, a földgáz 67%-a, az olaj 87%-a külföldről érkezik. Ezzel hazánk a nagyon sérülékeny országok közé sorolható, különösen ha a beszerzési forrásokat is mellé tesszük - fogalmazott. Hazánk külföldi szénhidrogén beszerzése, kőolaj és földgáz tekintetében szinte kizárólag orosz forrásból származik.

A megfizethetőség tekintetében lényeges, hogy az energiaimport kiadások GDP-hez viszonyított értéke, amely 2021-ig 2-7% közötti sávban mozgott, 2022-ben várhatóan meghaladja a 10 %-ot. E tekintetben nem tudtunk közelíteni az Unió átlagához.

A közlekedés tekintetében várhatóan magas marad a fogyasztás, amelynek túlnyomó része továbbra is kőolajszármazék lesz. Ugyanakkor a dekarbonizációs céljaink, mint az elektrifikáció, alternatív üzemanyagok, a tömegközlekedés fejlesztése mind segítik az ellátásbiztonság növelését a szektorban.

A hűtés-fűtés kínálja az egyik legnagyobb lehetőséget a mostani válság kapcsán, hiszen a földgázkitettség itt a legmagasabb, ezzel együtt az energiamegtakarítási potenciál is. Azt ipar energiahatékonysága tekintetében szükséges az energetikai szakreferensek szerepének erősítése, de legfontosabb az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer újbóli élesítése. Az EKR most, deaktivált állapotában is jelentős megtakarítási értékeket hoz, a kötelezett résztvevők aktívak maradtak. Ezt az aktivitást szeretnénk fokozni az EKR megtakarítások tőzsdére vitelével, bizonyítványosításával, és teret adni mindenkinek, aki gazdaságunkban hatékonyan megvalósítható megtakarításokat tud megvalósítani - mondta Horváth Péter János. Az ipar energetikai sérülékenysége nagyon nagy, magas ellátásbiztonsági kockázatról van tehát szó, ennek megfelelően kell gyorsan cselekedni, de mindenképp azon mértékig biztosan cselekedni kell, ami az ipari folyamatok fenntartásának megőrzéséhez elengedhetetlen - emelte ki.

A lakossági energiahatékonyság esetében erősíteni kell a tanácsadást, elmondása szerint

az alacsonyan csüngő, de kis megtakarításokért is le kell hajolnunk.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke szerint energiatudatossággal már most látható eredményeket érünk el, ugyanakkor a mélyfelújításokkal kapcsolatban rövid távon szkeptikus. Tanulmányok és a MEKH számításai szerint jelenleg nincs meg a megfelelő építőipari és szakember kapacitás egy energetikailag értelmezhető nagyságú megtakarítást eszközölni képes országos program lebonyolításához – fejtette ki.

A távhőrendszerek kapcsán is fontos a hatékonysági lehetőségek kiaknázása, az alternatív fűtési módok használata ott, ahol ez lehetséges. A geotermia sok lehetőséget tartogat, de fel kell gyorsítani a folyamatokat. Fontos kérdés tisztázni az egyedi mérés lehetőségeit, annak mielőbbi megoldása mellett.

A hazai villamsoenergia-termelés tekintetében a dekarbonizáció segíti a hosszú távú ellátásbiztonság fokozását, az energiafüggetlenség növelését. A hazai áramigény az elmúlt hat évben több mint 10%-kal növekedett, a hálózati veszteség csökkent, a beépített erőművi kapacitás – elsősorban a naperőműveknek köszönhetően – pedig meghaladta a 11 000 MW-ot. Ugyanakkor az áramimportunk még mindig jelentős emelte ki.

A mostani válságok megmutatták, hogy ellátásbiztonságot kizárólag áramimportra alapozni nem szabad. Ezért minél több hazai erőműfejlesztésre van szükség.

Paks II. megépítése a hazai ellátásbiztonság szempontjából nélkülözhetetlen, ugyanúgy 2-3 földgáztüzelésű csúcserőműre is szüksége lenne a rendszernek - mondta. Ennek különös hangsúlyt ad szerinte az is, hogy 2030-ra várhatóan a hazai csúcsigény a mostani 7000 MW-ról az újraiparosításnak köszönhetően 10 000 MW fölé nőhet.

Az energiaátmenet időszakában minden hadra fogható és gazdaságosan üzemeltethető kapacitásra szükségünk van, ezért Paks I. élettartamát a műszaki-biztonságilag lehetséges leghosszabb ideig meg kell hosszabbítani; rövid távon minden szabályozható erőművi teljesítményre – legyen az megújuló vagy fosszilis – szükség lehet, az élettartam hosszabbítás mindig lehetséges alternatíva kell, hogy maradjon - fogalmazott.

Kellenek a hazai források, a nem szabályozható naperőművekre is nagyobb szükség van most, mint bármikor.

Jelenleg azt látjuk, hogy az energiastratégiában 2030-ra kitűzött 6500 MW naperőmű teljesítmény már két éven belül teljesülhet. De a villamos energia rendszer biztonságos működtetése, ami másodperces, perces, órás, állandó ellátást és ellátásbiztonságot tesz szükségessé, jelenleg csak feltételek mellett tudja befogadni a további naperőműveket. Ahhoz, hogy ez változzon, fokozni kell a rendszer rugalmasságát, legyen szó akár villamos energia tárolásról, akár aggregátorokról vagy más piaci megoldásokról - mondta Horváth Péter János, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke.

Címlapkép forrása: Portfolio/Kaiser Ákos