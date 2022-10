Így segíthetik az energiaátmenetet az épületek

Az energiahatékonyság növelésének közép- és hosszú távú terveiről is szó volt az Energy Investment Forum konferencia délutáni szekciójában. A szakértők számos praktikát, ötletet, megoldást említettek, amivel igenis növelhető a hatékonyság és egyben csökkenthető az energiafogyasztás, valamint a vállalatok és a lakosság havi rezsiszámlája.

V, mint energiahatékonyság

Dr. Nemes Csaba, főosztályvezető, Fenntartható Fejlődés Főosztály, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, előadásában bemutatta az energiahatékonyság egyes aspektusait, illetve azt is, hogy miért is lehetne ezt a kifejezést egy V betűvel azonosítani.

Miért V betű?

Egyrészt a gazdaság visszapattanása V-alakú volt, és ezzel együtt sejthető volt, hogy ilyen alakú lesz az energiaárak robbanása is. Idén februárban már W-ről beszélhettünk, ami nemcsak a háborút fejezi ki, hanem a gazdaság pályáját is leírhatja.

Az ezekre adott válasz is V betűvel kezdődik: ez a villamos energia - ezzel kikerülhető a gázár-kitettség, amennyiben el tudjuk különíteni a termelést a gáztól. Ehhez persze tárolás és nukleáris energia is szükséges.

A szakértő érdekességként elmondta, hogy ha ki akarnánk cserélni az egész országban a fűtési berendezéseket villamos energia alapúra, akkor 17 TWh plusz igényt kellene kielégíteni, ami több mint Paks I. termelése. Ha minden ház szigetelve lenne, akkor ebből 30%-ot lehetne levonni.

A V betű a végső energiamegtakarításban is megjelenik. Le lehet tekerni a fűtést, de ez nem végső megoldás. A legnagyobb energiamegtakarítást az operatív programokból és az EKR rendszerből lehet elérni. 2 hét múlva megjelenik az EKR katalógus, amit a kötelezettek már nagyon várnak.

Kép forrása: Kaiser Ákos/Portfolio

Weinhardt Attila, vezető elemző, Portfolio, arról kérdezte a beszélgetés résztvevőit, hogy melyek azok a beruházások, amelyek a kettős nyomásban - energiaárak és EKR - a leginkább megtérülnek vállalati nézőpontból. Dr. Nemes Csaba, főosztályvezető, Fenntartható Fejlődés Főosztály, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, többek között elmondta, hogy a legnagyobb megtérüléssel a 10 évnél tovább tartó energiamegtakarító intézkedések rendelkeznek (pl. gázkazánok cseréje), de persze ezzel együtt a rövid távú szemléletformáló lépések is fontosak, vagy például a kamioncsere programok.

Feldmájer Benjámin, fenntarthatósági vezető, Schneider Electric Zrt. utalt rá, hogy az EKR katalógus konkrét példákat mond a megtérülésekről, és hozzátette, hogy ők azt látják, hogy a mérés térül meg a leggyorsabban, mert anélkül, hogy tudnánk, hogy hol megy el az energia, nagyon nehéz energiahatékonyságot elérni. Mérés és irányítástechnika a kulcs, illetve szoftver oldalon is jelentős megtakarítási potenciál van - például épülettechnológia, szellőzőrendszerek, hűtés-fűtés terén – tette hozzá.

Szabó Róbert, Director of Smart PV Solutions, Huawei Technologies Hungary Kft. ehhez kapcsolódva megjegyezte: az energetikai felülvizsgálatok alapján nagyon sok lehetőség van megtalálni azokat a pontokat, ahol el lehet érni megtakarítást – példaként említette a szigetelés meglétét az ipari beruházásoknál is. A tetőre szerelt naperőműves rendszereket is jó lehetőségnek nevezte, illetve hozzátette, hogy a méretgazdaságosság elve itt is érvényesül, minél nagyobb, annál olcsóbb. A jelenlegi szabályozási környezet megálljt parancsolt mindenki számára a naperőművi csatlakozások terén, illetve nehézségek kapcsán megjegyezte: az akkumulátor kapacitáshoz lítium is kell, a lítiumkarbid piaci ára viszont az elmúlt két évben megkétszereződött. Ezzel együtt is az iparnak szüksége van ezekre az energetikai megtakarításokra, és a napenergia fókusz továbbra is megmarad.

Zuggó Balázs, ügyvezető igazgató, Daikin Hungary Kft. a téma kapcsán emlékeztetett arra, hogy az energiafelhasználás legalább 40%-a az épületek fűtésére, hűtésűre megy el, ezért is hatalmas ezen a területen a megtakarítási potenciál. Felhívta a figyelmet arra, hogy az uniós és a hazai szabályozás azonos irányba megy, miszerint az elektrifikációra és a hőszivattyúk alkalmazására van szükség. Emlékeztetett arra is, hogy a hőszivattyú technológia már több évtizede létezik a világban és itthon is már közel két évtizede alkalmazzák és nem véletlen, mert ez tudja a leginkább csökkenteni a hűtési-fűtési számlát. Az energiamegtakarítási tervek kapcsán többek között azt javasolja, hogy először is kell csinálni egy házi leltárt, hogy melyek a rendelkezésre álló energiaforrások, milyen a berendezések állapota, hatékonyan üzemképes állapotba hozhatók-e. Hozzátette: az eszközök szabályozhatósága is rendkívül fontos, mert azzal is elérhető megtakarítás.

Kép forrása: Kaiser Ákos/Portfolip

Le kell jönni a gázról. De hogyan?

Le kell jönni a gázról – hallottuk a vezető politikusoktól is, de ez nem megy gyorsan. Melyek azok az akadályok, amik ezeket a célokat elérhetővé teszik – tette fel a következő kérdést a panel résztvevőinek Weinhardt Attila, majd a digitalizáció adta lehetőségekről is kérdezte a szakértőket.

Dr. Nemes Csaba ennek kapcsán fontos tehetetlenségi erőként utalt rá, hogy nagyon sok a gázfüggő háztartás és ha a távfűtést is behozzuk a képbe, amelynél a termelés 70%-a gázalapú, így akkor a háztartások 60%-a gázfelhasználású. Emellett az is nehézség, hogy sok házban nincsenek mérők, első lépés tehát a mérők beszerelése lenne, hogy lássa, illetve szabályozni is tudja a tulajdonos a fogyasztását.

Zuggó Balázs ehhez kapcsolódóan megjegyezte: mintegy 700 ezer olyan háztartás van, ahol gázkonvektorral fűtenek, ennek a szabályozhatóság elég korlátolt, ennél vannak szofisztikáltabb megoldások is, akár a split klíma alkalmazása. Az ellátási gondokkal kapcsolatban a szakértő elmondta, hogy eddig a levegő-víz hőszivattyúk többnyire raktári készleten voltak, ehhez hozzászokott a piac, most azonban már nem tudnak azonnal ellátni eszközzel egy háztartást. 6 hónapos a szállítási idő, a 16 kW-os hőszivattyú a legkeresettebb, aminél 6-9 hónapot kell várni a gyártásra. Most mindenki kapacitást bővít, hogy ennek a megnövekedett elvárásnak megfeleljen. "Nekünk 15 európai gyárunk van, Lengyelországban új üzemet hozunk létre, hogy 2024-re megnégyszerezzük az európai kapacitást. A versenytársaink is valószínűleg hasonlóan járnak el." - ismertette a hőszivattyú-piac helyzetét az ügyvezető.

Szabó Róbert az energiaátmenet kapcsán elmondta, hogy az alapanyag-hiány sem segíti a folyamatot, ahol nagy darabszámra van szükség - például a lakossági napelemek, vagy a hőszivattyúk esetén - ott az ellátási lánc akadozása is megnehezíti az energiahatékonyság növelését és az ezzel kapcsolatos célokat. A napelemek piacán mostanra 1 éves szállítási idő alakult ki. Lakossági területen rövid távon nem kedvezőek a kilátások a beszerzést illetően, egész Európában nagy igény van most erre.

Feldmájer Benjámin arról számolt be, hogy az információhiány hátráltatja igazán az enegiahatékonysági célokat, a lakossági és ipari szegmensben is sokszor előfordul, hogy nincsenek tisztában a lehetőségekkel A szakértő hozzátette, hogy a digitalizáció egy elengedhetetlen előfeltétele az energiaátmenetnek. A kulcs a "kooptimalizáció" (angolul co-optimization). Az ipari folyamatok és az életvitel optimalizációjáról még nem volt szó. A "kooptimalizáció" azt jelenti, hogy az energiát optimalizáljuk, és ehhez illesztünk egy optimális termelést. Egy digitalizáció, egy termelésirányítási rendszer összehangolása az energiairányítási rendszerrel eleve energiamegtakarítást eredményezhet, valamint segíti annak a célnak az elérését, hogy csökkentsük a csúcsigényt.

Címlapkép: Kaiser Ákos/Portfolio