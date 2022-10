Magyarország is bevállalta - Duplázni kell az energiamegtakarításunkat

Az Energy Investment Forum délutáni előadásai során többek között szó volt az energiahatékonyságról, az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) hazai bevezetésének eddigi tapasztaltairól, a jelenlegi energiamegtakarítás növeléséről, valamint a zöld hidrogénben rejlő lehetőségekről.

Energiahatékonyság mint az energiaátmenet kulcsa

Kovács Pál, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökhelyettese elsőként az energiaintenzitás mutatóját (a bruttó belföldi energiafogyasztás és a bruttó hazai termék hányadosa) mutatta be a konferencia közönségének, ami egyértelmű képet ad egy nemzetgazdaság energiahatékonyságáról: minél alacsonyabb az értéke, annál kevesebb energia felhasználásával lehetséges egységnyi GDP előállítása. Magyarországon az energiaintenzitás értéke 2015-óta folyamatosan csökken. Összehasonlítva azonban az EU 27 tagállam energiaintenzitás átlagával,

Magyarország energiaintenzitása közel a duplája az EU átlagnak.

Magyarország és az EU közötti energiaintenzitásbeli különbség csökken, azonban addicionális intézkedések nélkül az EU-s átlag elérése csak nagyon lassan valósulhatna meg - mondta el a szakértő.

Magyarország 2019-es végsőenergia felhasználása 752 000 TJ volt, miközben a megtakarítási potenciált 174 500 TJ-ra becsli a MEKH. Ebben benne van az iparban, a közszolgáltatások és a kereskedelmi szektorban, valamint a lakosság körében elérhető megtakarítási potenciál. A megtakarítási potenciál azért lényeges, mert a Nemzeti Energia- és Klímatervben hazánk vállalta, hogy az ország végsőenergia-felhasználása 2030-ban nem haladja meg a 2005-ös értéket - ami 785 PJ volt. A 2014-től 2020 végéig tartó időszakra vonatkozó halmozott végfelhasználási energiamegtakarítási kötelezettség 167,5 PJ volt, míg a 2021-től 2030 végéig tartó időszakra 331,23 PJ energiamegtakarítási kötelezettség vonatkozik, ami évi 7 PJ új megtakarítás kitűzésével érhető el.

A következő időszakban a jelenlegi megtakarítások mintegy duplájára van szükség.

- emelte ki Kovács Pál, aki ennek kapcsán a MEKH új feladatait is felsorolta. A szakpolitika a Hivatalt jelölte ki az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) végrehajtó hatóságaként (EKR-t Magyarországon 2021. 01. 01-től vezették be), így minden évben a MEKH határozza meg a kötelezettségek mértékét, gyűjtik a lejelentett megtakarításokat és ellenőrzik azok hitelességét. Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerek Európában már a 2000-es évek elején megjelentek, így komoly tapasztalat halmozódott fel velük kapcsolatban. Ilyen rendszer 17 tagállamban működik és több helyen, például Franciaországban, csak ezzel az eszközzel érik el az energiatakarékossági célokat. Az elnökhelyettes arról is beszámolt, hogy újabb mérföldkő az EKR hazai bevezetésében az EKR Katalógus megjelenése, amivel az elszámolható energiamegtakarítások kiszámítását kívánják könnyebbé tenni, valamint a megvalósított beruházások, intézkedések bejelentését gyorsítani. A jegyzéket a Hivatal félévente felülvizsgálja, ennek kiegészített, számoló példákat is tartalmazó második kiadását 2022. októberben tervezik kiadni.

Az elnökhelyettes elmondta, hogy 2021-2030 közötti időszakra a MEKH által becsült EKR kötelezettsége 18,1 PJ. A becslések alapján az ipari megtakarítási potenciál nem fog kínálati korlátot jelenteni az EKR rendszerben 2030-ig. A szűk keresztmetszetet az energiahatékonysági projektek előkészítettsége jelentheti inkább.

Nem mondhatjuk, hogy nincs potenciál, mert van.

- hangsúlyozta a szakértő, majd hozzátette, hogy a MEKH idén március 31-ig határozatban megállapította a 2021. évi kötelezettségeket - összesen közel 290 TJ energiamegtakarítási kötelezettség volt. Már folyamatban van a 2022. évi kötelezettség megállapítása, a határozatokat november 30-ig minden kötelezett megkapja.

A EKR rendszer lényege, hogy a kötelezetteknek, (villamos energia és földgáz kiskereskedelmi és egyetemes szolgáltatói engedélyesek, közlekedési célú üzemanyagot értékesítő vállalkozások), olyan programokat kell bevezetniük és olyan intézkedéseket kell végrehajtaniuk, amelyek a végfelhasználó oldalán igazolt energiamegtakarítást eredményeznek. Ilyen lehet például egy igazoltan energiamegtakarításra ösztönző kampány, de akár egy végfelhasználónál elvégzett, hitelesített energiahatékonysági beruházás is.

A szakértő arról is beszámolt, hogy a legjelentősebb megtakarítás a gőz és sűrített-levegős technológiai rendszerekben érhető el az eddigi tapasztalatok szerint. A leggyakoribb projekt ennek ellenére a kamioncsere és a világítás-korszerűsítés.

2021-BEN A 290 TJ KÖTELEZETTSÉGHEZ KÉPEST MÁR 501 TJ-T TELJESÍTETTEK ELŐRE A KÖTELEZETTEK.

Látható az is, hogy a piac már különbözően árazza a rövid-, és középtávú megtakarításokat - A „tartósabb” megtakarításokat 18 ezer forint körül, a rövid élettartamúakat 14-15 ezer forint körül adják-veszik.

Kép forrása: Kaiser Ákos

Zöld hidrogén előállítás energetikai aspektusai és korlátai Magyarországon

Pintér László, az OPUS TIGÁZ Zrt. innovációs igazgatója előadásában elmondta, hogy zöld energiamixnek meghatározó részét kell, hogy képezze a zöld hidrogén, fel kell arra is készülnünk, hogy az energiaátmenet nem lesz olcsó. A zöld hidrogénben rejlő lehetőségek feltérképezésére létrehoztak egy zöldhidrogén-termelési modellt, ami képes egy éves időtartamon belül órás bontásban meghatározni a zöldhidrogén-termelés volumenét. Néhány tulajdonsága a modellnek:

a modell legfontosabb eleme az elektrolizáló;

idősoros vizsgálatokra is alkalmas;

figyelembe vesz naperőmű által termelt energiát, vagy szélerőművi termelést;

van benne lehetőség hálózati vételezésre is, illetve limitek beállítására is

beállítható egy napi szintű fogyasztói igény is a modellben.

Miért kell ez a modell?

A zöld hidrogén előállítás feltételezi a zöld energia alkalmazását, ez Magyarországon kizárólag a napenergiát jelenti. Ha összehasonlítunk egy naperőmű park által megtermelt energiamennyiséget egy azonos teljesítményre képes, de folyamatos termelésre alkalmas villamosenergia-termelő egységgel, akkor az utóbbi által megtermelt villamos energiának csupán a 16%-át képes éves szinten egy naperőmű előállítani. Ha ehhez a napelemparkhoz hozzákapcsolunk egy hidrogéntermelő egységet, akkor a hidrogéntermelésben is meg fog jelenni a változékonyság, ami nem feltétlenül szolgálja a fogyasztói igényeket. Ezt kezelni kell. A számításaink azt mutatják, hogy még csak meg sem közelíti az elektrolizáló névleges termelési értékét, ha növeljük a naperőmű termelését. Van ugyanis egy bizonyos pont, ami után nem növekszik a hidrogéntermlés mennyisége, aminek a szezonális és a napon belüli eltérés az oka. Van 3-4 hónap, amikor esetleg megközelíthető a névleges termelési érték, de az év többi hónapjában a kívánt értékek alatt maradunk - ismertette a szakértő, majd a következő példát mutatta be:

A további megoldási vizsgálatokhoz a modellben be lehet állítani egy napi 200 kg-os hidrogénigényt - 10 kg/100 km-es fogyasztást alapul véve, összesen 2 nehézgépjármű napi üzemanyag-igényét tudja fedezni a 200 kg. A számítás eredményeként azt nézték meg, hogy hány olyan nap van, ahol az igényelt 200 kg-os hidrogénigény legalább 90%-át ki lehet elégíteni. Az eredmény, hogy ha változtatjuk a villamosenergia-termelő egység kapacitását, akkor a 15-szörös túltermelésen túl már nem érdemes nagyobb napelemparkot telepíteni, hiszen lényegesen nem változik a szolgáltatás minősége, de még így sem lehet a napok felében kiszolgálni az ügyfeleket. Ez azt jelenti, hogy csak 50%-on vesszük igénybe a termelőegységet, de még így is csak a napok felében lehet megfelelő szolgáltatást biztosítani.

Pintér László azzal folytatta a gondolatmenetet, hogy az ingadozást lehetne egy villamosenergia-tárolóval kezelni, egy 8-10 órás kitárolási idővel rendelkező tároló lehet az adott esetben célszerű, illetve nem feltétlenül a megszokott lítiumionos eszközök alkalmazását kell választani. Az eredmény, hogy éves szinten a napok negyedében nem lenne biztosított a szolgáltatás. Ennek oka a szezonális ingadozás, amire szintén más megoldást kell behozni.

Ez nem más, mint a hidrogántároló egységek kiépítése, egyfajta puffer tartályként. A folyamatos ellátás biztosítás érdekében legalább 35 napnyi pufferkapacitást érdemes kiépíteni egy hidrogéntermelő üzemben.

Az előadás végeztével a szakértő bejelentette, hogy kivitelezés alatt van Bükkábrányban egy hidrogéntermelő üzem. "A szükséges fő berendezések hamarosan megérkeznek, a kivitelező felvonult, a technológiai kivitelező is megkezdte a munkálatokat. Jövő ilyenkor várhatóan már arról számolhatok be, hogy megkezdődött a próbaüzem." - tette hozzá Pintér László.

Kép forrása: Kaiser Ákos/Portfolio

Címlapkép forrása: Kaiser Ákos/Portfolio