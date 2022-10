Milyen kiaknázható lehetőségeket tartogat a piac?- online előadás

Végre javult a hangulat, vajon a türelem a jelszó, vagy tartogat a piac számunkra kellemes meglepetéseket? Online előadásunkon ezeket tesszük nagyító alá.

A hosszú távon is profitábilis kereskedési stratégiák alappillére a támasz-ellenállás, erre célszerű minden kereskedőnek felépítenie a belépési és kilépési rendszerét. Ezen szintek figyelmen kívül hagyása mellett nem érhetsz el konzisztens eredményt, hiszen a kockázatkezelésben is meghatározó szerepet töltenek be.

Online előadásunkon olyan jól bevált módszereket mutatunk, amelyek segítségével a kezdő kereskedők is maguk mellé állíthatják a valószínűségeket.

Előadásunkon tehát a piaci trendeket, illetve azok lehetséges fordulatát kutatjuk, majd a trend irányának megfelelően vételi és eladási zónákat azonosítunk. A trendek azonosításán túlmenően az extrém túladott tartományokat is feltérképezzük a grafikonon, ahol akár trenddel szemben is megfontolandó a kereskedés.

Természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül a piaci aktualitásokat, így az elméletet gyakorlati példákon szemléltetjük.

Tematika:

Támasz és ellenállás szintek meghatározása

Miért jó a trend irányába kereskedni?

Mikor fordul a trend?

Piaci aktualitások, vételi, eladási zónák

Az oktatás interaktív, fel tudjátok tenni a kérdéseiteket oktatónknak Bence Balázsnak, a Sikeres Kereskedő című bestseller írójának.

Időpont: 2022. október 05. 19:00 - 19:45

Helyszín: az internet

