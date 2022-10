Átmeneti gázársapkát javasol az Európai Bizottság!

Számos tagállam felőli nyomásra reagálva szerda reggel hivatalosan is bejelentette Ursula von der Leyen, az Európai Bozottság elnöke az Európai Parlament előtt tartott beszédében, hogy átmeneti gázársapkára tesz javaslatot, amely addig lenne hatályban, amíg az EU ki nem dolgoz egy új gázpiaci indexet. A hírre első reakcióra ütöttek egyet a forinton, mert a javaslat a magyar gázellátás biztonságára is kihathat a piaci félelmek szerint.

Pénteken Prágában lesz az állam- és kormányfők informális találkozója, amelyen energetikai és szankciós kérdések is terítékre kerülnek a kedd este megszületett tagállami nagyköveti alku nyomán (orosz olajársapka, amely alól mentességet kap Magyarország alap- és vészhelyzeti esetben is, lásd alább) és erre is alapozva ma reggel jelentette be az EP előtt a Bizottság elnöke, hogy hivatalosan is javaslatot tesz egy átmeneti, széles körű gázársapkára az uniós gázimportnál, illetve kész megvizsgálni egy ársapkát az áramtermelési célú gázfelhasználásnál is.

A Bizottság már korábban is jelezte, hogy a benchmarknak számító holland TTF gáztőzsdei árakat (amelyek alapesetben a vezetékes gázpiaci tranzakciók ügyletkötésére szolgálnak) jócskán torzítják a cseppfolyós gázszállítások (LNG) árai, ezért egy külön LNG-index kifejlesztésében gondolkodik a testület, illetve a gáztőzsdei indexek fejlesztésében. Ehhez azonban idő kell és a jelek szerint ezt az időintervallumot akarja áthidalni a Bizottság (a most induló téli szezont) azzal, hogy addig is gázárplafonra tesz javaslatot.

Mindez azután történik, hogy a múlt héten 15 tagállam (akik minősített többséget képviselnek a Tanácsban) írásban is arra kérte a Bizottságot, hogy tegyen erre javaslatot, de akkor még úgy tűnt, hogy német kormányzati befolyásra a Bizottság német elnöke erre mégsem hajlandó (közben a németek bejelentették a gigantikus, az egész uniós gázpiacra és a német vállalati versenyképességre alapvetően kiható 200 milliárd eurós gázár támogatási programot). Most viszont a friss tagállami alkuk nyomán erre mégis javaslatot tesz és az állam- és kormányfőknek kellene szentesítenie a kérdést.

Egyelőre nem ismert a magyar kormány reakciója a gázárplafon javaslatára (maga a javaslat tartalma sem ismert), korábban Steiner Attila energiaügyi államtitkár a Portfolio-nak adott nyilatkozatban azt jelezte, hogy elutasítja ezt a kormány, ellátásbiztonsági kockázatok miatt, igaz meg kell vizsgálni, hogy pontosan milyen típusú ársapkáról van szó (mire vonatkozik).

Csak az ismert, hogy a tegnap esti nagyköveti ülésen sikerült kiharcolni a magyar kormánynak egy újabb engedményt az orosz olajra vonatkozó ársapka kapcsán, amelynek a lényege az, hogy az nem vonatkozik vezetékes orosz olajszállításra és ha valamilyen okból leállna a Barátság kőolajvezetéken Ukrajna felől az orosz olajszállítás, akkor a tengeren vett orosz olajszállításra sem vonatkozna az ársapka. Ko

További részletek hamarosan.Címlapkép forrása: Ursula von der Leyen Twitter-fala