Gazdasági válság vár Magyarországra

A gazdaságpolitika kezdődő szigorítása, a megszorítások első, fájdalmas, de makrogazdasági szempontból többnyire szükséges következményeinek, a belföldi kereslet szűkülésének első jelei már látszódnak.

Ugyanakkor a külső egyensúly romlása, melyet korábban főleg a belföldi kereslet erőltetett növelése által gerjesztett import hajtott, az energiaárak robbanásszerű emelkedése okozta cserearányromlás miatt vészesen felgyorsult.

A folyó fizetési mérleg hiánya az első héthavi 6 milliárd euró után az év egészében legalább 13 milliárd euró lehet, ami a GDP mintegy 7,5%-a. Mivel idén már csak kevés EU-transzfer beérkezésére lehet számítani, a devizatartalék pedig csökken, az adósságspirál fékezése érdekében a kormányzatnak tovább kell csökkentenie a belföldi keresletet. Rövid távon azonban így is nagy hiányra kell számítani.

A GDP-növekedés üteme az előző negyedévhez viszonyítva lassul, az idei első negyedév 2,1%-os dinamikáját a második negyedévben 1,1% követte. A harmadik negyedévben stagnálás körüli helyzet, a negyediktől 2023 közepéig valószínűleg recesszió várható, majd kedvező esetben 2023 harmadik negyedévében már nagyobb lesz a GDP a második negyedévinél (többek között az EU-transzferek kezdődő beáramlása következtében). Éves átlagban azonban elkerülhetetlennek látszik a jövő évi visszaesés.

Az éves adatok megítélését azonban nagyon megnehezíti a folyamatok idei évközi, törésszerű változása.

A fogyasztás esetében az idén nagyon jelentős nominális jövedelemnövekedést a részben éppen ennek következtében megugró infláció mindinkább erodálja. Miközben 2022 első negyedévben a nettó keresetek az egyszeri kifizetések (például fegyverpénz) révén 21%-kal, az infláció 8,5%-kal, ezek eredőjeként a reálkeresetek közel 12%-kal emelkedtek, a negyedik negyedévben a 20% körüli, inkább kissé e feletti infláció következtében 3,5-4%-kal csökkenhetnek. A lakossági fogyasztás bővülése az első negyedévi 11,5%-ról fokozatosan lassul, év végére minimálisra csökkenhet, ami azonban az év egészében még így is 7% feletti, vagyis rendkívül dinamikus növekedést jelentene.

Az idén nyáron elfogadott – azóta hivatalosan is átdolgozandónak minősített – 2023. évi költségvetés 10% körüli átlagkereset-növekedéssel számolt, 5,2%-os áremelkedés mellett. Ez utóbbi nyilvánvalóan irreális. Az MNB jelenleg az idei 13,5-14%-os áremelkedés után 2023-ra 11,5-14%-os inflációt prognosztizál. Megítélésem szerint komoly esélye van az ennél is kissé magasabb ütemnek. Az áremelkedés ugyanis 2023 elején még minden bizonnyal folytatódni fog, például a megugró energiaárak tovagyűrűzése, a gyenge forint, az egyensúlyi problémák miatti támogatáscsökkentés és importvisszafogás miatt.

2023 végére azonban jelentősen csökkenhet az ütem, miközben mértéke jelentősen függ a béremelésektől is. A jelen helyzetben a bér-ár spirál elkerülése érdekében a keresetek országos átlagban nem követhetik a várt, még kevésbé a bértárgyalások idején valószínű 20% körüli áremelkedést.

Ugyanakkor a szakszervezetek aligha fogadnak el egyszámjegyű minimálbér-emelést, és ezt politikai okokból feltehetőleg a kormányzat sem igényelné.

Az MNB által a versenyszféra 2023. évi átlagkereset-növelésére közölt 9,3-10,3%-os prognózis tehát inkább alulbecsültnek látszik, aminek inflációs hatása is van. Végeredményben nagyobb esélyt látok a bruttó keresetek éves átlagban 13% körüli és az infláció 16% körüli, de 2023 végén már 10% körüli mértékére. Ez a reálkeresetek 3,5%-os, a reáljövedelmek ennél nagyobb csökkenését valószínűsíti a 2022. eleji kifizetések okozta magas bázis, a nyugdíjprémium elmaradása, a családi pótlék értékvesztése, a vállalkozói jövedelmek mérséklődése miatt. A fogyasztás a hitelfelvétel drágulását és a törlesztések növekedését is figyelembe véve várhatóan 3,5-4%-kal fog csökkenni, a lakosság rétegei közötti igen nagy differenciálódás mellett.

A kormányzat az állami beruházások EU-ban kimagaslóan nagy arányát csökkenteni kívánja, ugyanakkor a vállalkozói beruházások növekedését reméli. Ez utóbbinak azonban ellentmond a háború közelsége, a magyar gazdaságpolitika kiszámíthatatlansága, a fejlesztésekre fordítható költségvetési források csökkenése, a romló hitelfelvételi kondíciók, a költségvetés korlátozott teherviselő képessége továbbá a brutális energiaár-emelkedés, valamint restrikciós piaci helyzet miatt bizonytalan bel- és külföldi kereslet. Az MNB 2023-ban az állóeszközfelhalmozás visszaesésére (2,8-0,2%-kal) számít, véleményem szerint azonban a beruházások ennél sokkal nagyobb mértékben, akár kétszámjegyű mértékben is csökkenhetnek.

Összességében 2023-ban recesszióra, átmenetileg tovább gyorsuló inflációra és a külső egyensúly vészes romlására, magyarán gazdasági válságra számíthatunk.

Ráadásul a kilábalást is meg fogja nehezíteni, hogy a kormányzat az EU jogállamisági követelményeit és a kényszerű megszorítást technikai kérdésként, az államközpontú magyar modell keretében végrehajtható feladatként értelmezi, így egyelőre sem a versenyképességben, sem a társadalompolitikában nem várható érdemi változás.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.