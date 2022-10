Hamarosan csődeljárások indulhatnak az iparban az energiaárak miatt

Az ipari fogyasztói oldalon most az az alapkérdés, hogy kinek mekkora tartalékai vannak, és meddig bírják finanszírozni ezt az állapotot, illetve hogy ki tudja túlélni ezt a szituációt. Valószínű, hogy az iparban hamarosan megkezdődnek a csődeljárások is, ami elkerülhetetlennek tűnik, mivel több mint 1000 vállalat október 1-ig, az új gázév kezdetéig még mindig nem kötötte meg új földgázszerződését. A kritikus szituáció 2023 első negyedévében jöhet el, amikor a gázpiaci hatások mellett már a villamosenergia-beszerzések körüli problémák is élesen megjelennek majd - mondta Nagy Zoltán, az Ipari Energiafogyasztók Fórumának (IEF) elnöke a Portfolio Energy Investment Forumon.

Kezd megnyugodni a piac?

Most éppen úgy tűnik, valamelyest megnyugszik a földgázpiac, miután az elmúlt napokban jelentősen csökkent az ár. Reméljük, hogy meg fog maradni ez a "nagyon alacsony" ár; ha hosszú távon stabilizálódna 100-120 euró/MWh-ban a földgáz ára, arra az ipar nagyjából be tudna majd rendezkedni, és megegyezik azzal, amit mi hosszú távon szeretnénk - fogalmazott Nagy Zoltán, az Ipari Energiafogyasztók Fórumának (IEF) elnöke a Portfolio Energy Investment Forumon tartott előadása bevezetőjében (A hazai ipar helyzete a kritikus energiapiaci viszonyok között). A villamos energia ára esetében is jelentős csökkenés történt az elmúlt napokban - tette hozzá, kiemelve, hogy korábban nem volt jellemző, de jelenleg a hosszú távú termék ára lényegesen magasabb, mint a spot árak.

Mindenki fél a spot áraktól, mert nagy kilengéseket produkálhat rövid távon is, ugyanakkor nagyon elgondolkodtató, hogy jelentős, 20-30-40 eurós különbségek kezdenek kialakulni a spot és a hosszú távú árak árszintje között az előbbiek javára - mondta az IEF elnöke, aki előadásában elsősorban két fogyasztói csoport helyzetével foglalkozott: a nagyobb ipari fogyasztókéval, akik régen a piacon vannak energiakereskedői kapcsolatokkal, illetve jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek; valamint a kis- és középvállalkozások pozíciójával, akiknél megfogalmazása szerint az elmúlt 1,5 évben "kezdődött el az izgalom", és kezdtek el foglalkozni az energiapiaci kérdéssel - nekik korábban néhány eurós különbségekkel kellett csak szembesülniük, de ma már az igazgató mellé rendelt személyek felelnek az energiafogyasztásért és -beszerzésért.

Fordul a kocka

Közben a piacon kialakult egy paradigmaváltás: korábban a kereskedők versenyeztek a fogyasztókért, és számos ajánlatot kaptunk, amelyek közül választhattunk, hogy kivel kívánunk szerződni. Az elmúlt időkben azonban

alapvetően megváltozott a helyzet, és most már a kereskedők diktálnak feltételeket, a fogyasztók, még a nagyfogyasztók is futnak a kereskedők után, hogy adjanak érvényes ajánlatot

- fogalmazta meg az IEF elnöke a változást az ipari fogyasztók szemszögéből, hozzáfűzve, hogy a kereskedők elkezdték megváltoztatni az üzletszabályzataikat is, alkalmazkodva bizonyos mértékben ahhoz, hogy kockázati költségeik megnövekedtek, és ezt megpróbálják beépíteni a szerződésekbe. Ezzel együtt az ipari nagyvállatok elmondása szerint viszonylag "nyugalmi állapotban" vannak, hiszen ezek a vállalatok általában több évre szóló szerződéssel rendelkeznek, amelyekkel 25-30-50 százalékban is lekötik előre az éves fogyasztást. Egyelőre az ipar energiafogyasztása sem csökkent még a 2022 augusztusi adatok alapján sem.

Hosszabb távon azonban egy iparvállat, amelynek éves terméket kell előállítania és eladnia a piacon, egyszerűen képtelen feldolgozni és működni ilyen energiaár-ugrások mellett. Nyilvánvalóan az iparnak ezt valahogyan kezelnie kellene, de ez nagyon nehéz - mondta. Az ipari nagyvállalatoknak termékeik értékesítése során legalább egy fél-egy évre előre meg kell határozniuk, hogy mennyi lesz a termék ára, ugyanakkor nem tudják, hogy a beszerzett villamos energia vagy földgáz ára hogyan változik majd, hiszen gyakorlatilag eltűnt a piacról az éves fix ár. A fogyasztók kockázata is óriási tehát azt illetően, hogy hogyan tudják értékesíteni a termékeiket. A beszerzési portfóliókezelésből is egy kevert ár keletkezik, amelyből az utolsó egy-két negyedéves ár még így is bizonytalan.

Kik járnak a legrosszabban?

Azok a vállalatok, amelyek külföldi forrásra tudnak támaszkodni gáz- és árambeszerzéseik során, nyilvánvalóan nagy előnyben vannak. Ilyenek például azok a hazai nagyvállalatok, amelyek anyacégei jelentős részben külföldi tulajdonban (is) vannak; ezek az anyacég nagy portfóliójából könnyebben tudnak ellátni Magyarországon működő vállalatokat. Viszont, amíg itthon nagyjából el lehet fogadtatni bizonyos árindexálást az energiaárak miatt, a tengerentúlon ezt nem hajlandóak elfogadni; e szempontból tehát további negatív hatás éri azok a vállalatok, amelyek a tengerentúlra szállítanak árut.

A kis- és középvállalatok helyzete sokkal zavarosabb és bonyolultabb, mint az említett nagyvállalatoké - mondta Nagy Zoltán. Ezekre a vállalatokra az a jellemző, hogy már lényegében nem tudnak éves szerződést kötni, mivel a fix árra olyan prémiumokat kapnak felárként, ami gyakorlatilag kifizethetetlen és lehetetlenné teszi számukra az üzletet. Ezért inkább jellemző az, hogy 1-2-3 hónapra kötnek szerződést, mert erre az időszakra talán be tudják fixálni legalább havi szinten az árakat. Ez a vállalati réteg korábban általában plusz-mínusz 30%-os toleranciasávban tudott vásárolni, illetve visszaadni energiát, jelenleg ez leszűkült 10%-ra vagy az alá.

Az IEF elnöke megfogalmazása szerint talán legsúlyosabb dolog a kis- és középvállalatok esetében, hogy a kereskedők jelenleg csak előfizetéssel kötnek velük szerződést. Ez már akkor is jelentős összegű készpénzt vagy bankgaranciát követel meg, ha 1 hónapra kíván vásárolni, ha meg 3 hónapra kötne szerződést, olyan költséggel járna, amit egy középvállalat sokszor egyszerűen nem tud előre letenni arra, hogy lefixálja az áram vagy a gáz árát. Emellett megjelent az a jelenség is, hogy érdekeiket védve a kereskedők beépítették üzletszabályzataikba és szerződéseikbe, hogy jogosultak egyoldalúan módosítani a szerződés feltételeit, beleértve az árat is. Nagy Zoltán elmondása szerint van olyan kereskedő, aki ezt a magyarországi gazdasági helyzet megváltozására való hivatkozással rögzítette.

Nem tudom szebb szavakkal jellemezni ezt a helyzetet, mint hogy a középvállalkozói szektorban az energiapiacon vadkapitalizmus dúl a mi szemszögünkből

- fogalmazott.

Jön támogatás?

Az IEF elnöke szerint továbbra is

megválaszolatlan kérdés, hogy kapnak-e az ipari energiafogyasztók valamilyen állami támogatást,

miután korábban az iparnak is megígérték, hogy valamilyen rezsicsökkentésben részesülhet. A kormány részéről inkább szigorításokat kapunk az utóbbi időszakban: miután az iparral fizettették ki a megújuló energia felfuttatását a KÁT és Prémium pénzeszközön keresztül 2021 közepéig, a magas árak miatt kompenzációra lettünk jogosultak, és bár a 2021 második fele és 2022 első három hónapja után járó kompenzációt még visszaadták az iparnak, de 2022 áprilisától megvonták ezt a visszatérítést - fogalmazott. Ennek összege csak augusztusban több mint 40 milliárd forint volt, április óta összességében pedig több mint 90 milliárd forinttól estek el így az iparvállalatok. Ez nekünk azért is fáj, mert ezt a pénzt megint csak az ipar termelte ki azzal, hogy ilyen magas áron kellett megvennünk a villamos energiát a piacon - tette hozzá.

Egyelőre tehát nem kapunk segítséget, de reméljük, egyszer eszébe jut valakinek, hogy azért az aranytojást tojó tyúkot levágni nem biztos, hogy szerencsés

- mondta Nagy Zoltán. Ha bejönnek a problémák az iparban, akkor komolyabb gazdasági visszaesés lesz. Az iparvállalatok igyekeznek tovább terhelni a költségemelkedést, de erre csak korlátozottan van mód, de a probléma így is fokozza a hazai inflációt is - tette hozzá.

A legkézenfekvőbb megoldást az iparban is az energiahatékonyság növelése jelentené, de ezt az alacsonyan csüggő gyümölcsöt a legtöbb iparvállalat már leszedte, és ma már inkább csak hosszá távú, komolyabb beruházási költségű energiahatékonysági projektekben van potenciál az ipari energiafogyasztók érdekképviseleti vezetője szerint. Ehhez kapcsolódóan azt is jelezte, különösnek találják, hogy az EKR (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer) fel lett függesztve, de a kereskedők elmondása szerint így is minden hónapban kifezittetik az ipari fogyasztókkal a vonatkozó összeget.

A fentieken kívül

minden lehetőséget meg kell ragadni a földgázfelhasználás csökkentésére, például saját napelemes rendszerek telepítésével.

A nagyfogyasztók azonban nehezményezik, hogy azokhoz az úgynevezett visszwattos fotovoltaikus erőművekhez is kötelezővé tették a kiegyenlítő energia kötelezettséget, amelyeket nem kereskedelmi céllal, hanem saját fogyasztásukra, villamosenergia-beszerzési költségeik mérséklésére telepítenének. Ezek után a kkv-k és az iparvállalatok számára lényegében csak a termeléscsökkentés lehetősége marad, főleg az energiaintenzív termelés esetében - mondta Nagy Zoltán, az Ipari Energiafogyasztók Fórumának (IEF) elnöke.

