Itt van, hogyan kezelhetjük az energiaválságot Magyarországon

Milyen lehetőségei vannak a magyar gazdaságnak, az energiapiac résztvevőinek az áremelkedés fékezésére, moderálására, és milyen intézkedések szükségesek a helyzet kezeléséhez? Milyen fogyasztói védekezési stratégiák javasolhatók a fogyasztóknak? A volatilis helyzet és a magas árak milyen kihívásokat és lehetőségeket teremtenek a termelők számára? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre keresték a választ a Portfolio Energy Investment Forum vezetői panelének résztvevői.

Milyen lehetőségei vannak a magyar gazdaságnak, az energiapiac résztvevőinek az áremelkedés fékezésére, moderálására, és milyen intézkedések szükségesek a helyzet kezeléséhez? - tette fel a kérdést a beszélgetést moderáló Losonczy Géza, a KPMG Associate Partnere.

Nincs ingyen ebéd, az a kérdés csak, hogy ki fizeti, és hogy mit lehet azért tenni, hogy keresletet csökkentsünk és hogy egyéb intézkedéseket hozzunk - válaszolta Beck Zsófia, a BCG energia és fenntarthatósági CEE ügyvezető igazgató partnere. Ahogyan Palkovics miniszter úr is összefoglalta, egyrészt lehet csökkenteni a gázkeresletet, diverzifikálhatóak az ellátás forrásai, és közben a villamosenergia-rendszerre és -piacra nehezedő nyomást is kezelni kell. A kapcsolódó programok lényegében erről szólnak, az igazán érdekes az időtáv, azaz hogy az intézkedések milyen gyorsan valósulnak meg. Rövid távon nagy strukturális beavatkozásokat nem lehet véghezvinni.

A lakossági kereslet csökkentésében segített a rezsicsökkentés csökkentése, de nagy lemaradásban vagyunk ezen a téren. A közintézmények esetében szintén a kormány kezében van a döntés, az ipar fogyasztása magától csökken. Diverzifikációban az egyetlen dolog, amit rövid távon tudunk csinálni, az a hazai kitermelés növelése. A villamosenergia-rendszerben rövid távon csak a szabályozással lehet hatást elérni. Közép távon kormányzati és uniós szinten is folyik a gondolkodás, hogy 2030-ig mit lehet tenni, milyen programokat lehet indítani, de 2023-ig a fentieken kívül nem nagyon.

A villamosenergia-rendszerirányításban a hosszú távú beavatkozások, beruházások rövid távon valóban nem segítenek - mondta Biczók András, a MAVIR ZRt. elnök-vezérigazgatója. A kereslet csökkenése magától jönni fog, a kínálat növelésének pedig mindenképpen likviditást kell növelnie a nap végén, és ez kritikus is lesz a következőkben. A rendszerszintű szabályozás költségei valóban begyűrűznek az árakba is, ahogyan erről korábban is volt már szó a konferencián - ez egy rettentően fontos szempont, és így alapvetően a fotovoltaikus termelők bevonása a szabályozhatóságba az egyik olyan dolog, amivel aránylag rövid időn belül lehet előrelépést elérni. A fogyasztók aktív bevonása a rendszerbe szintén lényeges lesz, és itt is érdemes és szükséges is beavatkozni.

Az árak kérdése talán a földgáz esetében a legélesebb. Az árakat alapvetően forrás, fogyasztói és szabályozási oldalról lehet megfogni. Forrásoldalról nem sokat tudunk tenni rövid távon, amit tudtunk azt megtettünk, például most épp a román bejövő kapacitásokat emeltük, így valamivel több gáz tud jönni Romániából Magyarországra - fogalmazott Ferencz I. Szabolcs, a Földgázszállító Zrt. vezérigazgatója. De minden más intézkedés hatása alapvetően 1,5-2 év. Fogyasztási oldalon viszont hatalmas lehetőségek vannak: 2014-hez képest az egy háztartásra jutó gázfelhasználás 43%-kal nőtt 2021-ig, nem utolsó sorban azért, mert sokan, akik vegyes tüzelésű kazánnal is rendelkeztek, kényelmi okokból áttértek a gázra. Nagy kérdés, hogy ez a kapacitás ma mekkora a magyar lakosságnál.

Azt látjuk, hogy augusztus 1. óta 17%-kal csökkent a gázfogyasztás az elmúlt 5 év átlagához képest a hasonló időszakra vetítve.

Vannak aztán egyéb megtakarítási lehetőségek is, amelyek mind rendszerszintű eredménnyel járhatnak, mint például a gázról szénre való váltás az erőművi szektorban, de ugyanígy létezik a biomasszára való váltás jelensége is, várhatóan a biomassza szerepe is növekedhet hasonló okokból, a hőszivattyúk terjedése az áramfogyasztás növelésével mérsékli a gázfelhasználást. Hatalmas lehetőségek vannak, a kérdés az, hogy a lehetőségek összege hol áll meg, és amennyiben ez egy kellően magas szám lesz, akkor az enyhítheti a helyzetet.

Én inkább kiskereskedelmi és ügyféloldalról közelíteném meg ezt a kérdést - reagált Hiezl Gábor, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. vezérigazgatója. Jó lenne, ha nagyobb kínálat lenne, de sok lakossági és versenypiaci fogyasztót nem elsősorban az foglalkoztatja, hogy mi lesz holnapután, hanem hogy mi lesz 2 perc múlva. Rövid távon az egyetlen megoldást azt jelentheti, ha mindenki átgondolja, hogy hogyan tud takarékoskodni a felhasználásval. Ez a keresletcsökkenés egyetemes szolgáltatói oldalon augusztusban jóval nagyobb volt, mint júliusban és júniusban, vagyis máris elkezdődött a fogyasztásunk csökkenése. Erre egyértelműen van potenciál, és a téli hónapokban is nagyon figyelni kell arra, hogy ez a fogyasztás hogyan fog változni, de a várakozások szerint benne van egy kétszámjegyű százalékos csökkenés is. Az egy nagyon jó dolog, hogy elkezdtünk odafigyelni a fogyasztásunkra, az viszont persze rossz, hogy ehhez egy ilyen árhelyzet kellett. Az ügyfeleknek lényegében ez az egy eszköz maradt a kezükben a költségcsökkentésre, ezt jogalkotói eszközökkel a kormány is igyekszik elősegíteni.

Egyetértve az előttem szólókkal azt gondolom, hogy egy nyitott gazdaságként és energiapiacként az európai energiaáraknak a lecsapódását egy az egyben elszenvedi a magyar gazdaság - mondta Horváth Péter, a Dunamenti Erőmű Zrt. vezérigazgatója. Tehát ahhoz, hogy ezeket az energiaárakat leküzdjük, nem tudunk külön utat járni. A fogyasztók a felhasználás csökkentésével válaszolhatnak a kihívásokra rövid távon, ami rendszerszinten is fogyasztáscsökkenéshez vezet elsősorban, ahol fontosak ezek az árszignálok, és azok a szabályozási ösztönzők, amelyek cselekvésre késztetnek minket akár a teromsztát letekerésétől az uszodabezáráson át akár a gyárak leállítááig.

Rövid távon más út nem látszik, közép távon pedig én is azt gondolom, hogy a villamosenergia-szektorban szabályozási ösztönzők szükségesek.

A szabályozási piaci szűkülettel kapcsolatban szabályozó erőműként azt gondolom, hogy az egyensúlytalanságot részben okozó megújulók integrálása a tartalékpiacra egy olyan, 1-2 éven belül részleges eredményt ígérő megoldás lehet, amely önmagában akár 1-2 új gázerőmű építését is kiválthatja.

Az ötletek nagy része elhangzott, és magam is egyetértek azzal, hogy a fogyasztói oldal keresletcsökkenése látszik rövid távon a legfontosabbnak és leginkább célravezetőnek, akkor is, ha fájdalmas - válaszolt Ságodi Attila, Dentons Europe Consulting partnere, igazgatósági tag. A földgázfogyasztásban bőven kétszámjegyű százalékos csökkenést várok magam is. Ipari oldalon azt látjuk, hogy megjelenik az auditorok és az energiaszektértők fontossága, illetve a pénzügyi elemzők gyorsasága, mert nagyon gyors döntéseket lehet hozni, amelyek heteken, hónapokon belül megvalósíthatók, bevezethetők. Ebben is nagyon nagy a szerepe a finanszírozási oldalnak is, hogy gyors döntéseken keresztül lehessen menni, hogy ezek a pénzek megérkezzenek; vannak olyan dolgok, amelyek már erre az évre vagy villamos energia oldalon a januári emelkedések után nézve egy pénzügyi tervet, már arra tervezve lehet olyan intézkedést megvalósítani, amivel lehet csökkenteni a teljes kifizetést, még ha az egy magasabb egységdíjon is valósul meg. Közép távon sokkal több lehetőség van, ahogy el is hangzott.

A körülményekre tekintettel indokolt lehet Magyarország energiastratégiájának újragondolása. Melyek lehetnek azok a kulcspontok a magyar energiastratégiában, amelyek újratervezése megfontolandó?

Sok előadásban elhangzottak a fő elemek, én nem az irányváltást, hanem a megvalósítás fontosságára hívnám fel a figyelmet, hogy a dekarbonizációt és elektrifikációt szolgáló stratégiai célokat hogyan lehet elérni - mondta Ságodi Attila. A kiemelt lehetőségeket és feladatokat illetően, például a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítása akár évtizedes projekt is lehet, tehát most kell elindítani ahhoz, hogy valóban a 2030-as évek után még 20 évig üzemelhessesenek a blokkok. Ennek nukleáris biztonsági, műszaki megvalósítási és pénzügyi vonzata is van, de a fűtőelem-ellátási és környezetvédelmi kérdéseket is végig kell gondolni. A szélerőművek ismételt előtérbe kerülése örömteli és indokolt, ahogyan a biogázról is azt gondolom, hogy közgazdaságilag is megéri, de ezzel kapcsolatban fontos például a származási garanciák szabályozása, hogy bizonyítható legyen az eredet és a fenntarthatóság. Más kérdés, hogy ebbe mekkora támogatást kell tenni, lehetséges, hogy direkt támogatásra nem lesz szükség.

Az 1 milliárd köbméteres éves potenciál kiaknázásától nagyon messze vagyunk, de ez egy nagyon nagy lehetőség, ahogyan a hálózatoldali fejlesztések is szükségesek.

Kiemelném még az energiahatékonysági kötelezettségi rendszert (EKR), ahol fontos oktatási, verifikációs, monitoring munkák folynak. Ezek mind szükségesek ahhoz, hogy egy másodlagos piac létrejöhessen, és hogy finanszírozhatóak legyenek a projektek, és a bankok meg tudjanak jelenni, akiknek most már megéri finanszírozási szerepet vállalni e téren is. A célok eléréséhez tehát nem csak az energetikai szektor szereplőine aktivitása, de a fogyasztók és a finnaszírozók összefogása is szükséges.

Az európai célkitűzések megvalósíthatósága hogyan értékelhető a fenntarthatóság, az árak és az ellátásbiztonság dimenziójában?

A REPowerEU megvalósíthatatlan és szerintem nem ez az elsődleges dolog, amit meg kell csinálni - értékelt Beck Zsófia. Akkor sem volt már nagyon megvalósítható, amikor kihozták, de nagyon-nagyon sok olyan pont van benne, ami egyébként hozza a trilemmára a válaszokat. Egy gyorsított megoldást az energiaátmenet felé, ki kell válogatni, hogy mit csinálunk meg belőle, és nem csak mi, hanem hogy EU szinten ki mit csinál meg belőle. Nagyon szép dolgok vannak benne, de most szerintem se idő, se pénz nincs rá európai szinten, hogy ezzel töltsük az időt.

Kiskereskedőként milyen fogyasztói védekezési stratégiák javasolhatók a fogyasztóknak?

Ahogyan korábban már elhangzott, nem csak az ügyfelek érintettek az energiakrízisben, hanem a kereskedő vállalatok is és az egész finanszírozási oldal. Amikor valaki energiakereskedőt választ, akkor azt tegye körültekintően, és nem csak az árak alapján, és nem feltétlen rövid távra tervezni vele - hangsúlyozta Hiezl Gábor. Ez korábban elcsépelten hangzott, de az elmúlt 1-1,5 évben ez a szempont mindennél hangsúlyosabban jelenik meg. Érdemes több évre előretekinteni és megfontolni, hogy az a cég, akitől az áramot meg a gázt venném, az létezni fog-e és kibírja-e a tőkeerejével a jelenlegi finanszírozási helyzetet. Megnyugtató, hogy nem egy ilyen cég van az országban, tehát bőven lehet válogatni, vagyis az ügyfeleknek van választási lehetőségük.

Másrészt az új helyzet előhívott olyan viselkedési formákat a piacból, amelyek a korábbi években módszeresen ki lettek ölve az iparági kereskedelmi gyakorlatból. Nevezetesen, az ügyfél ellátásának kockázatai jellemzően a kereskedő oldalára kerültek át, és a kereskedők tudták is ezt menedzselni, hiszen egy relatíve stabil, kiszámítható árkörnyezetben kellett ezt a tevékenységet folytatni. A tavalyi év folyamán kezdtek el a kereskedők azon gondolkodni, hogy hogyan tudnák ezeket a kockázatokat megosztani az ügyfelekkel a hosszú távú kapcsolat érdekében. Az ügyfelek jellemzően ezt szigorításként élték meg; jelentős részük nagyon szereti a fixáras szerződéseket, de ez az energiaintenzív iparágakból eltűnt az elmúlt néhány hónapban.

Egy elég hektikus gázéven vagyunk túl; soha nem volt még annyi ajánlatadásunk szeptember 29-én és 30-án, mint most. Szerencsére ezt tudtuk menedzselni és kevés ügyfél maradt szerződés nélkül. Az árampiacon a naptári év végéig van még idő, ami elegendő lehet átgondolni a helyzetet, és a közös megoldás megtalálására. Én arra bátorítanék nagyon sok ügyfelet, hogy nagyon aktív beszélgetéseket folytassanak a kereskedőkkel, és hogy szakítsanak a korábbi gyakorlatokkal, mert most a helyzet mást követel meg.

A megszokott, és korábban jól működő viselkedési formák most nagyon sok esetben működésképtelenné váltak.

Nagyon komoly elvárás továbbá mindkét irányba a leszerződendő mennyiség átgondolása. A legtöbb kereskedő ugyanis kénytelen relítav take-or-pay sávokkal dolgozni, ugye valamilyen módon mérsékli azt a kockázatot, hogy a megvásárolt energia el nem fogyasztásából vagy a többletfogyasztásból származik. Nagyon fontos, hogy az ügyfelek meg tudják becsülni a várható fogyasztásukat. Ebből a szempontból vegyes a kép, de ez nagyon fontos ármeghatározó paraméter lehet a következő hónapokban.

Közép távon néhány ügyfélnél már folyamatban vannak olyan beruházások, amelyekből energiamegtarakításra lehet számítani. ezeket igyekszünk ösztönözni, és van erre megoldása az MVM Csoportnak is, hogy ebben tudjunk segíteni, ezeknek az összessége tudja az ügyfeleknek biztosítani, hogy a védekezést közösen ki tudjuk alakítani erre a helyzetre.

A volatilis helyzet és a magas árak milyen kihívásokat és lehetőségeket teremtenek a termelők számára?

Ebben az extrém magas és extrém változékony árkörnyezetben egy rugalmas gázerőművi portfólió termelési kapacitásainak határidős fedezéséhez szükséges a pár tízmillió eurós működőtőke igény egy év alatt a korábbi érték tízszerresére ugrott.

Ezért hiába tűnnek kecsegetőnek a határidős piaci árakból számolt árrések, a beszűkült likviditásból adódóan ezek többnyire elméleti értékek vagy magas kockázati felárakkal kereskedhetők.

A biztosnak gondolt piaci környezet a rugalmas gázos erőművek számára is megszűnt nagyon rövid távra tud bárki csak tervezni és bármilyen kereskedési stratégiával felkészülni, és látható, hogy a szabályozói döntések is egyik hónapról a másikra tudnak új piaci környezetet teremteni - felelte Horváth Péter. Rövid távon rugalmas gáztüzelésű erőművek feladata hétről-hétre alkamazkodni a válozékony piaci körülményekhez magas rendelkezésreállás mellet. Hosszú távon pedig azon kell gondolkodunk, hogy hogyan lehet 10-20 éves időtávon is fentartható üzleti modellt kialakítani. Rugalmas termelő egységekre a jövőben egyre nagyobb szükség lesz, ugyanakkor csökkentenünk kell a karbon-alapú technológiák arányát a portfóliónkban. Ebből adódóan a jövő rugalmas erőművei sokkal komplexebb egységek lesznek, hibridként ötvözve a karbonsemleges modern technológiákat a konvencionális egységek meglévő teljesítményével.

Milyenek jelenleg a rendszerszintű szolgáltatások piacának kilátásai, tekintettel a növekvő igényekre?

Az elmúlt években egy 6000 MW-os rendszerbe tettünk bele 3500 MW kapacitást, amelynek a zöme ráadásul időjárásfüggő fotovoltaikus kapacitás, ami arányaiban is egy nagyon nagy szám - emelte ki Biczók András. Ennek integrálása érdekében rengeteg feladatot végezett az iparág az elmúlt időszakban, és persze nagyon sok teendő áll még előttünk e téren, amelynek egy része a hálózati csatlakozásoknak a kérdéséhez kapcsolódik. A hazai villamosenergia-rendszer 70 év alatt úgy épült fel, hogy volt néhány nagyerőművünk, amit most sok ezer, jellemzően megújuló termelő integrálására kell alkalmassá tenni. Nagyon nagy fókuszt kell tenni arra, hogy az integrációnak azokat az elemeit mellé tudjuk még húzni, amelyekkel a megújulók teljesértékű rendszerelemet tudnak majd képezni:

ez a legfontosabb, hiszen ez fog majd a nap végén hozzájárulni a költségek csökkentéséhez.

A hatások pedig összeérnek: nem csak a dekarbonizáció miatt van erős igény a rendszerszintű szolgáltatásokra, de a háborús helyzet is hozott magával egy ellátásbiztonsági kérdést egész Európában, hiszen a villamosenergia-rendszer stabilitását az adja, hogy ez Portugáliától Törökországig egy rendszer, és ennek kell felfogni a minket érő hatásokat. A villany ráadásul nem egy önálló történet, hanem a gáz, az olaj és a villany hármas egységéről van szó, amelyek tagjai hatnak egymásra is. A rendszerszintű szolgáltatások elérhetősége nagyon fontos; olyan eszközökhöz nyúlunk, amelyekhez eddig nem voltak jellemzőek, például a fotovoltaikus termelők bevonása a szabályozhatóságba, ami egyben a piaci, kereskedelmi lehetőségek fejlesztését is igényli, illetve a kínálat bővítése is elengedhetetlen. Ezeknek az eszközöknek, módszereknek a kombinációja fogja megteremteni annak a lehetőségét a következő időszakban, hogy itt egy jelentős átalakítás elérhető legyen.

Milyen hálózatfejlesztési tervei vannak az FGSZ-nek, illetve a tranzitútvonalak biztosításán, fejlesztésén keresztül hogyan járul hozzá az ellátásbiztonsághoz?

Ezzel kapcsolatban egy előzetes kérdést is fel kell tenni, hogy szükség van-e egyáltalán a gázhálózat fejlesztésére? Egy teljes paradigmaváltás történt, ma a váltás képessége jelenti a versenyképességet, illetve az lesz a versenyképes vállalkozás, aki a különböző forrásokat kombináltan tudja használni, magyarán kénytelen párhuzamos rendszereket fenntartani - vélte Ferencz I. Szabolcs. Ahogy a lakossági fogyasztó is akkor jár jól, ha hőszivattyút üzemeltet, de nagyobb hidegben be tudja kapcsolni a gázfűtést. Ez a váltási képesség ártól függően tudja magát kalibrálni, és mindig kontroll alatt tartani az energiaköltségeit - ezért a gázhálózatnak továbbra is rendkívül fontos szerepe van.

Ami az ellátási útvonalakat illeti, a legígéretesebb a délkeleti irány, a Románia-Bulgária-Törökország irány, egészen Azerbajdzsánig. Egy hálózat megléte sokszor önmagában árcsökkentő hatású. Például 2015-ben, amikor megépült a magyar-szlovák gázvezeték, egyáltalán nem használtuk, de a német piachoz képest a magyar piaci felár 7 euró/MWh-ról 3 euróra csökkent, egyszerűen azért, mert volt egy alternatív ellátási irány. Ennél kevésbé távlatos a horvát ellátási irány, de a horvát kormány elvileg vállalta, hogy 2027-ig növeli a kapacitást. És talán a legkisebb perspektívával az északi irány mutatkozik, mert ugyan most átadták a balti és a lengyel-szlovák csővezetéket, amire Magyarország is jól rá tud csatlakozni, de vélhetően a források jelentős részét a lengyel piac fogja felszívni, de a diverzifikáció szempontjából ez is nagyon fontos - fogalmazott Ferencz I. Szabolcs.

