Itt az MNB döntése, tényleg nem emelkedik tovább a kamat

Az alapkamattal megegyező 13 százalékos kamat mellett hirdette meg egyhetes betéti tenderét az MNB, ezzel a jegybank beváltotta azt a múlt heti ígéretét, hogy lezárult a kamatemelési ciklus. Persze a meglepetés az lett volna, ha nem így tesznek, a forint utóbbi napokban látott gyengülése miatt sokan arra számítanak, hogy nehéz lesz tartania magát ahhoz a jegybanknak, hogy nem emeli tovább az irányadó rátát.

Csütörtök reggel hirdette meg egyhetes betéti tenderét az MNB, melyen 13%-os kamat mellett fogadnak be ajánlatokat. Ezzel a jegybank tartja magát ahhoz, amit a múlt heti kamatdöntés után kommunikált, hogy lezárult a kamatemelési ciklus.

Elviekben az egyhetes tenderen lenne lehetősége változtatni az MNB-nek, akkor azonban a ciklus lezárására vonatkozó ígéretével menne szembe. A forint utóbbi napokban látott gyengülése miatt néhány szakértő arra számít, hogy ezt előbb-utóbb mégis ezt kell majd tennie a jegybanknak.

A forint az utóbbi egy hétben több mint 2 százalékkal gyengült az euróval szemben, a múlt keddi kamatdöntéshez képest pedig ennél is nagyobb volt az elmozdulás. A Monetáris Tanács ülése előtt ugyanis még 405 körüli árfolyamot láttunk, majd azóta már új történelmi mélyponton is volt a forint 426 felett. Csütörtök reggel továbbra is 420 feletti árfolyam látszik.

A jegybank múlt heti bejelentése egyértelműen meglepte a piacot, hiszen a befektetők nem számítottak a kamatemelési ciklus ilyen hirtelen lezárására, főleg úgy, hogy az infláció közben továbbra is emelkedik. Az MNB ígérete szerint a likviditás szűkítésén keresztül szigorítja majd tovább a monetáris kondíciókat, ennek jegyében már szerdán megtartották az első hosszabb betéti tendert, melyen 2093 milliárd forintnyi ajánlatot fogadtak el.

