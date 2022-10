Szép-kártya: fontos döntést hozott a kormány

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium javaslata alapján, a kormány döntése értelmében az idén október 15-ig, Szép-kártyán jóváírt összegeket 2023. május 31-ig lehet kedvező adózás mellett felhasználni. Cikkünkben azt is elmondjuk, mi állhat a kormány döntésének hátterében.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium közleménye emlékeztet arra, hogy a SZÉP-kártya jelentős adókedvezményt biztosít a lakosság számára, hiszen ezáltal a kártyatulajdonosok 15 százalékkal több pénzt használhatnak fel vásárlásaik során. "A kormány a turizmus és vendéglátási szektor támogatása és az általuk fenntartott jelentős számú munkahely megőrzése érdekében arról döntött, hogy ezen adókedvezmény érvényesítését időponthoz köti" - érvel a tárca.

A SZÉP-kártyák alszámláin 2022. október 15-ig jóváírt összegeket 2023. május 31-ig lehet kedvező adózás mellett felhasználni, ezt követően a kártya tulajdonosnak a teljes adótartalmat meg kell fizetnie.

A kormány döntése értelmében a jövőben a 15 százalékos kedvezmény egy évig használható fel.

A tárca arra is kitér, hogy jelenleg mintegy 100 milliárd forintnyi alvópénz található a SZÉP-kártyák szálláshely, vendéglátás és szabadidő alszámláin annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány idején a felhasználás ösztönzése érdekében a kormány eltörölte a felhasználási korlátokat, így például lehetővé tette az alszámlák közötti átjárhatóságot.

Az érintett ágazatok a tárca értékelése szerint most újabb rendkívüli kihívások előtt állnak.

Minden állampolgárt arra kérünk és biztatunk, hogy időben használja fel a rendelkezésre álló SZÉP-kártya egyenlegét

- zárul a közlemény.

Nem lehet véletlen a kormány döntésének időzítése. A Szép-kártyát érintő mostani módosításra a lakosság úgy reagálhat, hogy mielőbb igyekszik elkölteni a kedvezményesen felhasználás mellett a rendelkezésre álló, parkoló jelentős összeget. Ha a lakosság a döntés hatására előre hozza a fogyasztását, az a kormánynak több szempontból is kapóra jöhet: egyes, az energiaválság által leginkább sújtott szektorok számára (vendéglátás, szállodák, éttermek) gyógyírt jelenthet a plusz lakossági költés, másrészt a makrogazdasági képet teheti kicsit kedvezőbbé (a kilátások nagyon kedvezőtlenek, egyre biztosabb, hogy idén a második félév már recesszióban telik a magyar gazdaságban, és jövőre is alig lesz GDP-növekedés). A növekedési kilátásokon, és a következő hónapok lakossági fogyasztásán segíthet talán az is, hogy a nyugdíjasok a vártnál nagyobb emelésben részesülnek novemberben, igaz azt sem szabad elfelejteni, hogy a következő hónapokban fogja megütni a háztartásokat a rezsiár-sokk és a magasabb számlák.

