A hazai energiakereskedők érdekében lépett a kormány

A hazai cégvilág az energiakrízis nyomán nemcsak egekbe emelkedő energiaszámlákkal szembesül, hanem azzal is, hogy az energiakereskedő cégek a likviditáshiányos helyzetből fakadó egyre nagyobb kockázataikat elkezdték rájuk áthárítani. Az állam ezt a problémát felismerve avatkozott be, és ebből a 2 szereplős modellből 4 szereplős modellt csinált Lóga Máté, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium államtitkárának elmondása szerint: az energiakereskedő cégek így könnyebben jutnak hitelkerethez, egy 800 milliárd forint keretösszegű állami kezességvállalási programon keresztül.

Egy pénteki háttérbeszélgetésen Lóga Máté kiemelte, hogy az Európát sújtó energiaválságnak különböző lecsapódásai vannak. Egyrészt a cégvilág sokkal magasabb energiaszámlával szembesül, egy másik következmény viszont, hogy az energiakereskedő cégek az üzletpolitikájukból adódóan, a saját kockázati pozíciójuk megőrzése érdekében elkezdtek egy olyan gyakorlatot folytatni, amikor a velük szerződött ügyfelektől elvárják, hogy nagyobb részt vállaljanak ebből a kockázati problémából.

Megjelent az energiakereskedő cégeknél az a magatartás, hogy ezeket a kockázatokat elkezdték ráborítani az ügyfelekre

- fogalmazott a minisztérium helyettes államtitkára, aki konkrét példákat is hozott. Ilyen, hogy eleinte elvárta a kereskedő a szerződő partnereivel szemben, hogy legyen bankgaranciája, 2-3 havi energiaszámlára. Azonban mivel a számlaösszegek folyamatosan emelkedtek, ezért az energiakereskedő cég elvárasai is emelkedtek a bankgaranciát illetően. Egy másik esetben az energiakereskedő a saját kockázati pozíciójának abszolút bebiztosítása érdekében azt várta el, hogy a vállalati ügyfél előre fizessen az energiáért.

A lényeg tehát, hogy az energiakereskedők gyakorlatává vált, hogy többlet biztosítékot vártak el - érzékeltette Lóga Máté. Ez pedig egy likviditáshiányos állapotot szült a szerződő feleknél, és ez az energiakereskedő cégek likviditását is veszélyezteti.

Az állam ennek a problémának a kezelése érdekében lépett közbe, a Start Garancián keresztül - ismertette Lóga Máté. A kormány döntése értelmében

a Start Garancia Zrt. 800 milliárd forint összegben különít el forrást arra a célra, hogy az energiakereskedő likviditási célú hiteleihez kezességvállalást nyújtson.

Ezzel a garanciával a háta mögött tud elmenni a bankokhoz hitelkeretért az energiakereskedő. Így nem az ügyfelek fogják finanszírozni a kereskedő kockázati félelmeiből adódó likviditásbiztosítási törekvését, hanem ezt egy banki finanszírozáson keresztül fogják elérni - magyarázta az államtitkár, aki megjegyezte: eddig az ügyfél-energiakereskedő kapcsolatára épült jellemzően a modell, ez lesz a jövőben 4 szereplős modell. Bejön ugyanis a képbe a banki kapcsolat és a Start Garancia Zrt.

Lóga Máté arról is beszélt, hogy a konstrukció kidolgozása érdekében minden érintett energiakereskedővel és bankkal egyeztettek és azt hangoztatta, hogy

minden nap számít, minden perc számít, mert a vállalatokat meg kell óvnunk attól, hogy a likviditásszűke rajtuk csattanjon,

ezért azt szeretném hangsúlyozni, hogy szükség van arra, hogy valamennyi érintett fél, a kereskedő, a bankok gyorsan dolgozzanak, és gyorsan vegyék igénybe a kezességvállalást.

A 800 milliárd forintos keretösszegű kezességvállalási keretet innovatív eszköznek nevezte az államtitkár, amivel arra utalt, hogy így bejött az egyenletbe a bankszektor és a Start Garancia Zrt., melynek vezérigazgatója szintén jelen volt a háttérbeszélgetésen.

Limbach Attila vezérigazgató felidézte, hogy 2021-től kezdődően az állam a Start Garancia Zrt. 100 százalékos tulajdonosa és stratégiai célokat szolgál. Nagy volumenű, nemzetgazdaságilag jelentős finanszírozások támogatásával, kezességvállalások nyújtásával foglalkozik. Úgy vállalunk kezességet hitel-, kötvény- és garanciaügyletek mögé, hogy állami jogszabályi viszontgarancia van az ügyletek mögött. Ennek nyomán az ügyfelek költségeit csökkentjük, kedvezőbb kondíciók mentén jutnak finanszírozáshoz - jelezte a vezérigazgató. Ezzel ugyanis a bankok kockázata csökken, plusz biztosítékot vonhatnak be az ügyfelek az ügyletek mögé. A futamidő hosszú, legfeljebb 25 év, forintban, dollárban és euróban is vállalnak kezességet, a kondíciók és költségek piaci alapúak, az árazási modell az Európai Bizottság garancia közleménye alapján készült.

A mostani helyzetet érzékeltetve Limbach Attila kifejtette, hogy a megemelkedett energiaárak közepette a bankok kockázatvállalási hajlandósága rugalmatlan, korlátozottan emelnek hitelkeret limitet. Ezért jön be a képbe a garancia: ezzel az energiakereskedő cégek szükségleteit így ki tudjuk elégíteni, helyzetüket enyhíteni - fogalmazott.

Lóga Máté arról is beszélt, hogy 8-10 energiakereskedő céggel számolnak, akik 600-800 milliárd forintos likviditásnövekményt jeleztek korábban. A rendelkezésre bocsátott keretet a minisztérium várakozása szerint az érintett cégek teljesen kihasználják, és emellett 800-1200 milliárd forintnyi hiteltömeget bocsátanak rendelkezésre a bankok.

A minisztérium államtitkára szót ejtett a kidolgozás alatt lévő, energetikai mentőprogramokról is. A gyármentő program előkészítése folyik, a HIPA vezetésével több mint 100 nagyvállalattal folytattak le egyeztetéseket, a beérkező jelzések feldolgozása most is zajlik.

A munkahelyvédelmi program pedig akkor aktiválódik, ha a munkaerőpiaci feszültségek kibontakozását látják. Ennek a programnak az előkészítése is zajlik - mondta Lóga Máté.

A bejelentett intézkedés rendkívül fontos, mert bár közvetlenül csak szűk kört, néhány energiakereskedőt érint, de közvetetten a gazdaság széles rétegeibe tovagyűrűző kedvező hatásokat válthat ki. Ennek oka kettős: egyrészt az égbe szállt gáz- és áramárak miatt a tőzsdéken, bilaterális jelleggel energiabeszerzéseket végző kereskedők helyzete is rendkívül megnehezült (alap- és változó letétek, pótfedezeti kötelezettségek rendkívül megnőttek, ami Európa-szerte sok energiakereskedőt a padlóra vitt likviditásilag, ezt jelzi számos ország állami likviditási-garanciavállalási jellegű mentőöve). Erre az egész Európában jellemző súlyos helyzetre a Portfolio e hét keddi Energy Investment Forum konferenciáján például Szabó Gergely, a MET Central Europe regionális elnöke is felhívta a figyelmet.



Másrészt az energiakereskedők megrendült likviditási helyzete és a bizonytalan energiapiaci ellátási helyzet miatt a kereskedők is kénytelen voltak a saját (leendő) ügyfeleik számára likviditási szempontból egyre inkább hátrányos feltételeket diktálni az energiabeszerzéseknél. Ahogy a mai háttérbeszélgetésen, úgy a keddi konferenciánkon a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke, Felsmann Balázs, által moderált panelbeszélgetésben is elhangzott, hogy megszűntek a korábban jellemző szerződéskötési gyakorlatok és futamidők (pl. sok esetben nem lehet egy évre előre gázellátási szerződést kötni, hanem vagy a másnapi gáztőzsdei árak mellett vállalják az ügyfelek ellátását a kereskedők, hatalmas piaci volatilitás által jelentett likviditási kilengésekbe taszítva őket, vagy 1-2-3 hónapos szerződéseket kínálnak, sok esetben előre fizetés mellett).



A fenti két tényező jól jelzi, hogy a kialakult helyzet, illetve az előttünk álló időszak mind a kereskedők, mind az energiafelhasználók számára rendkívüli kihívásokat vázolt és éppen ezt hivatott jelentősen javítani az a méretében is jelentős, 800 milliárd forintos garanciavállalási keret. Ez ugyanis fontos tényező a bankok számára, hogy az energiakereskedők megrendült likviditási helyzetét könnyítse és így a kereskedők által kínált szerződéses feltételek is jelentősen javulni tudjanak az ügyfelek felé.

Éppen ezért írtuk azt, hogy a fókuszált állami beavatkozás végülis nemzetgazdasági kihatású és könnyen lehet, hogy az állam által most bevállalt garanciakeretnek csak a töredékére lesz végül szükség, mert önmagában a tény, hogy az állam beállt a likviditászavaros helyzet enyhítésébe, a pozitív tovagyűrűző hatásokon keresztül „automatikusan” enyhíteni képes a problémákat.

