Jönnek a külföldiek Magyarországra, a magyarok meg mennek külföldre

Augusztusban erősödött a turizmus Magyarországon, ami annak köszönhető, hogy egyre több külföldi vendég érkezik az országba. A magyarok azonban kevesebbet nyaraltak itthon idén, mint tavaly.

Augusztusban a kereskedelmi szálláshelyeken 1,4 millió vendég 3,9 millió vendégéjszakát töltött el, a vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 3,1%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest – derült ki a KSH jelentéséből. Ez azt jelzi, hogy a turizmus kedvezőbb számokat produkált, mint tavaly, tehát a szektor kilábalása folytatódott.

A vendégéjszakák száma (3,9 millió) azonban továbbra is elmarad a Covid előtti nyári csúcsértékektől, amely 4,5-4,7 millió között volt.

A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 17%-kal csökkent 2021 azonos hónapjához viszonyítva. A külföldi vendégek által eltöltött éjszakáké 60%-kal emelkedett. Ez nagyrészt azzal függ össze, hogy idén már nem voltak korlátozások, így sokkal könnyebben utaztak külföldre a magyarok, illetve a külföldiek hozzánk. Tavaly még az utazási korlátozások miatt főképp itthon nyaraltak a magyarok, idén azonban már nem kellett Covid-korlátozásoktól tartani. Természetesen az is lehetséges, hogy a drámai áremelkedés miatt voltak, akik idén inkább nem, vagy csak rövidebb időre nyaraltak.

Az előző év azonos hónapjához képest:

a belföldi vendégek száma 14, a vendégéjszakáké 17%-kal csökkent. A vendégszám 831 ezer, az eltöltött vendégéjszakáké 2,4 millió volt. Az éjszakák 60%-át szállodákban töltötték, számuk 14%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A panziókban és a közösségi szálláshelyeken a forgalom 22, illetve 11%-kal mérséklődött a tavaly augusztusihoz képest. A legnépszerűbb turisztikai régiók a Balaton és a Budapest–Közép-Duna-vidék voltak, ahol a belföldivendég-éjszakák 36, illetve 12%-át regisztrálták.

14, a vendégéjszakáké 17%-kal csökkent. A vendégszám 831 ezer, az eltöltött vendégéjszakáké 2,4 millió volt. Az éjszakák 60%-át szállodákban töltötték, számuk 14%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A panziókban és a közösségi szálláshelyeken a forgalom 22, illetve 11%-kal mérséklődött a tavaly augusztusihoz képest. A legnépszerűbb turisztikai régiók a Balaton és a Budapest–Közép-Duna-vidék voltak, ahol a belföldivendég-éjszakák 36, illetve 12%-át regisztrálták. A külföldi vendégek száma 71, a vendégéjszakáké 60%-kal emelkedett. A szálláshelyekre érkezett 580 ezer vendég összesen 1,6 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégéjszakák 63%-át szállodákban töltötték, ahol több mint másfélszeres bővülés történt 2021 augusztusához mérten. A legnépszerűbb turisztikai régió a Budapest–Közép-Duna-vidék volt, ahol a külföldivendég-éjszakák 46%-át regisztrálták.

A következő hónapokban komoly nehézségekkel néz szembe a turizmus. Az energiaárak robbanása megviseli a vállalatokat is, bezárási hullámot indít el az éttermeknél és a szálláshelyeknél, így a téli hónapok gyengébbek lehetnek. A lakosság reáljövedelme is csökken majd a nagyon magas infláció miatt, így a kereslet is visszaeshet. Mindezek miatt gyengébb időszak következhet a turizmusban.

Címlapkép: Getty Images