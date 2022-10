A "gázárcsúcsok halálzónáiba" kerülhetnek a térség kis gazdaságai

Az energiaválságokról élő elképzeléseinket nagyjából az 1970-es évek nyugati olajválsága határozza meg. Ennek is része volt egy rövid ideig valós, majd ezt követően a pánikreakciókból fakadó hiány, többszörös, 1970 és 1980 között nominálisan negyvenszeres áremelkedés és az ezt követő makrogazdasági problémák és strukturális változások. Speciel Magyarország, a szovjet tábor részeként csak mérsékelt mértékben és ütemben szembesült ezekkel a hatásokkal, így az energiaválság a mostani drasztikus formában számunkra új „élmény”. Ugyanakkor semmi bizonyosság nincs, hogy a mostani gázválság is az 1970-es évek dramaturgiája mentén zajlana, fontos érzékelni a hasonlóságokat, de a különbségeket is.

Eleve az európai gázárak nagyjából tízszeres növekménye az elmúlt egy év alatt ötször gyorsabb ütemű, mint hetvenes évtized első felében. Akkor több lépcsőben, de kisebb emelkedések révén nőttek az olajárak, több teret engedve a kínálati és keresleti adaptációnak. Bár az akkori olajválság is produkált extrém helyzeteket, az alkalmazkodás és a válság mélyülése kéz a kézben haladt. Ehhez képest egy év alatt csak nagyon kevés ágazati intézkedést lehet eszközölni, a meglévő infrastruktúrára lehet csak támaszkodni.

Egy ideig még nem lesznek új cseppfolyósító terminálok a kínálati oldalon, nem tudjuk leszigetelni a házakat vagy felépíteni az új erőműveket.

Márpedig energiaválságok esetén nem nagyon van más lehetőségünk, mint a többéves, szektorális adaptáció. Ennél rövidebb idő alatt nem nagyon marad más eszközünk, mint a drasztikus, strukturálatlan fogyasztáscsökkentés.

Egy teljes orosz gázelzárást feltételezve a piaci egyensúly sem fog gyorsan helyreállni. Az EU-ba irányuló orosz vezetékes gázszállítások teljes volumene 120-130 milliárd köbméter volt a 2010-es évek második felében, ez a globális fogyasztás bő 3, a teljes nemzetközi kereskedelem 12-13%-a. Ehhez képest a Nemzetközi Energia Ügynökség friss jelentése szerint idén csak 0,8%-kal csökken majd a globális gázkereslet, jövőre pedig 0,4%-kal nő. Ugyanakkor az alkalmazkodásnak ennél kisebb bázison kellene megvalósulnia, legfőképp az európai fogyasztáscsökkentés és a cseppfolyósított földgázpiacok egyensúlya az, ami mérvadó. Előbbi esetében 10%-os megtakarításra, kb. 40 milliárd köbméteres csökkenésre számít az ügynökség.

A cseppfolyósított földgáztermelés bő 500 milliárd köbméteres piaca kínálati oldalon csak mérsékelten nő 2023-ban, legfőképpen a COVID-járvány befektetési hiátusa érvényesül most az új terminálátadásoknál. Így a piac kétharmadát adó távol-keleti piacokról kellene elszívni a földgázt. Ez folyamatban van, a japán és koreai importárak immár követik az európai növekedést. Ugyanakkor a távol-keleti földgázimport nagyobbik része hosszabb távon le van kötve, olajindexált, így sokkal olcsóbb az ottani azonnali piacok árainál. Ez nem segíti a távol-keleti fogyasztáscsökkenést, az átlagos árszint messze a tőzsdei árazású európai szintek alatt marad, mérsékelve a számunkra elérhető piacok mélységét. „Reménykedhetünk” még egy globális recesszióban, és fonák módon a kelet-európai fizikai hiányhelyzet is keresletcsökkentő tétel, legalábbis egyelőre.

Csakúgy, mint a hetvenes években, most sem tudjuk, hogy a válság melyik szakaszában vagyunk.

Amikor épp helyreállt volna az olajpiacok egyensúlya, jött az 1979-es iráni forradalom, majd az irak-iráni háború, újabb háromszoros áremelkedést okozva. Most is van egy sor negatív kockázat, ilyen az északi félteke hideg tele vagy a további orosz csapelzárások. Ha pedig azt hittük volna, hogy a teljes csapelzárás után már nem marad Moszkvának semmi eszköze, az Északi Áramlatok felrobbantása után egészen életszerűek az európai infrastruktúra elleni támadások – legyen az orosz bosszú vagy az eddigiek folytatása. Hovatovább az olajpiacon az elmúlt héten az OPEC és az EU vállvetve hoztak kínálatszűkítő döntéseket, kétségeket ébresztve a recessziós árcsökkenés mértékét, vagy akár létét illetően. A kilábalás bizonyosan lassú lesz, a kezdete viszont bizonytalan.

Márpedig a térség kis energiaimportőr gazdaságai a „gázárcsúcsok halálzónáiban” vannak, amikor puszta ottlétük révén előbb-utóbb összeroppannak.

A magyar Pénzügyminisztérium becslései szerint is idén a 2019-eshez képest a 2021-es nemzeti össztermék 11,5%-pontjával költünk majd többet energiaimportra, a GDP 3,7%-a helyett 15,2%-ot. Pedig idén az első félévben még nem is voltak elviselhetetlenül magasak az árak, 2023 minden jel szerint sokkal rosszabb lehet. Mindez, ha így marad, 2023 végéig 30-40 milliárd euró többletköltséget okozhat az országnak. Nagyságrendileg ez a teljes, hét éves uniós támogatásunk vagy a jegybanki tartalék egésze. Azonban ellentétben az 1970-es évek laza monetáris politikájával, a mostani, gyorsan romló kamatkörnyezetben még eladósodni sem feltétlenül könnyű.

Mind az energia- és külkereskedelmi feltételrendszer, mind a monetáris környezet hihetetlen gyorsan változott meg, nem adva túl sok teret az alkalmazkodásra.

Ilyen körülmények közepette nagyon nem mindegy, hogy mikor és milyen ütemben kezdenek konszolidálódni az árak. A megoldás egyik kulcsa lenne, ha az oroszok meggondolnák magukat és megmentenék a piacot. A hetvenes években is sokan reménykedtek a szaúdi magatartás változásában, az nem is volt teljesen indokolatlan. De csak a nyolcvanas évek közepén, 13 év elteltével volt igazi stratégiaváltás Rijádban, az is csak kényszerből. Most a cseppfolyós gáz kínálati oldalán, Katar, Mozambik, az Egyesült Államok vagy Kanada részéről nem nagyon vannak nagy ígéretek 2025 előtt. Az elmúlt évek terminálépítési üteme mérséklődni látszik, kétséges, hogy ezt mennyire lehet felpörgetni két év alatt. 2025 bizonyosan túl késő.

A mostani orosz kölcsön, megfejelve a hajdúszoboszlói párnagáz felhasználásával – mindkettő rendkívüli lépés, amelyből azért nincs sok a tarsolyban – 3-3,5 milliárd euró átmeneti megtakarítást jelent. Ezt öt átlagos téli hét alatt égetjük el itthon. Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy milyen árak lesznek 2024-25-ben, és addig milyen fokú keresletcsökkentést tudunk itthon eszközölni. Márpedig ez az időtáv az, amire már akár lehetne is szakpolitikát építeni, olyan folyamatokat elindítani, amelyek elkezdenek valós eredményeket hozni.

