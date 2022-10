Felfüggeszthetik a kórház működését, ha nem gyorsítják a várólisták csökkentését

Kreatív eszközökkel kurtítanák a várólistákat, felfüggesztéssel büntetnék, ha a kórházak nem gyorsítanak a beavatkozásokon - írja a Népszava.

Könyvelési, adminisztratív, valamint motivációs eszközökkel kívánja kurtítani a várólistákat az egészségért felelős államtitkár a hamarosan az Orbán-kormány elé kerülő, az egészségügy átalakítását célzó javaslatában - tudta meg a napilap.

Az intézkedés egyik következménye, hogy

eleve csak azok kerülnek várólistára, akiknek 60 napnál többet kell várniuk az ellátásukra.

Azok sem szerepelnek majd a várólistán, akik az első lehetséges műtéti időpontnál későbbit kérnek, ők előjegyzési listára kerülnek. Továbbá azok is erre a listára kerülnek, akik a tervezett műtétjükre – megfelelő kimentési ok nélkül – nem érkeznek meg. Továbbá kikerülnek a várólistáról azok is, akiknél a műtét már nem használna, mert például annyit romlott az állapotuk. Ez a két csoport parkolópályára kerülne. Ők később – orvosilag indokolt esetben – kérhetik felvételüket az előjegyzési listára.

A másik lényeges változás, hogy a műtéteket is felpörgetné az egészségügyi vezetés. Ehhez a jövőben meghatároznák, hogy egy-egy ellátási formában hány beteget kell műtenie az adott intézménynek.

Ha nem teljesítenék a minimálisan a beavatkozások elvárt mennyiségét, akkor a biztosító megszüntetheti az adott tevékenység finanszírozását. Ennek következtében felfüggeszthetik a működésüket is.

A műtétek elvégzését gazdaságosabbá is tennék a jövőben, így a várólista-csökkentő ellátásokért eddig utalt 130 százalékos finanszírozást 150 százalékosra növelnék.

Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán